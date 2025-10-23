सभी
    2025 हुंडई वेन्यू भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर, 4 नवंबर को होगी लॉन्च

    प्रकाशित: अक्टूबर 23, 2025 12:55 pm

    दूसरी जनरेशन की हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल में बड़े अपग्रेड मिलने की उम्मीद है

    2025 Hyundai Venue

    • भारतीय मॉडल का डिजाइन साउथ कोरिया में देखे गए मॉडल जैसा ही है।

    • इसमें नया एक्सटीरियर डिजाइन दिया गया है, जो हुंडई की नई डिजाइन थीम के अनुरूप है।

    • दो 12.3-इंच स्क्रीन और लेवल-2 एडीएएस मिलने की पुष्टि हो चुकी है।

    • इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा।

    • इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

    दूसरी जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू को भारत में पहली बार बिना कवर से ढ़के हुए टेस्ट करते देखा गया है और यहां पर इसे 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। नई वेन्यू कार के डिजाइन, केबिन और फीचर लिस्ट में महत्वपूर्ण अपडेट होंगे। यहां देखिए इसमें क्या कुछ खास मिलेगा:

    एक्सटीरियर

    2025 Hyundai Venue

    जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मॉडल में देखा गया है, भारतीय वेन्यू का डिजाइन दक्षिण कोरिया में देखे गए मॉडल जैसा ही है। इसमें आगे क्रोम स्टड के साथ आयताकार ग्रिल (अंतरराष्ट्रीय बाजार में काली फिनिश) और वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं। इसमें कनेक्टेड लाइट बार के साथ डीआरएल के लिए सिग्नेचर सी-शेप दिया गया है। इसमें एक मोटी फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है, जो इसे रग्ड लुक देती है।

    2025 Hyundai Venue

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां 2025 वेन्यू में बॉक्सी लुक मिलेगा, जबकि मौजूदा मॉडल में ज्यादा गोल डिजाइन दी गई है। आगे और पीछे वाले दोनों फेंडर में दमदार हंच दिए गए हैं जो इसे शानदार लुक देते हैं। इसमें एयरोडायनामिक डिजाइन वाले नए अलॉय व्हील और भारी बॉडी क्लेडिंग भी दी गई है। हुंडई ने सी-पिलर पर क्रेटा की तरह कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर कलर इनसर्ट भी दिया है, हालांकि एसयूवी स्टाइल को बढ़ाने के लिए लंबे रूफ रेल्स और वेन्यू बैजिंग भी दी गई है।

    2025 Hyundai Venue

    पीछे की तरफ, 2025 वेन्यू में पतले कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और एक मोटी स्किड प्लेट के साथ एजियर थीम बरकरार है। खास बात यह है कि इसमें सी-आकार के रिफ्लेक्टर के साथ एक बड़ा स्पॉइलर दिया गया है और बंपर पर नीचे रिवर्स लाइटें दी गई है जो इसे साथ-सुथरा और नया लुक देती है।

    यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर डिजाइन की तस्वीरें आई सामने, जल्द हो सकती है लॉन्च

    2025 Hyundai Venue Interior

    केबिन

    हालांकि भारतीय वेन्यू के केबिन की साफ झलक अभी ऑनलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन हुंडई ने पुष्टि की है कि इसमें दो 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है जिसमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है। मौजूदा कार में 8-इंच इंफोटेनमेंट और सेमी-डिजिटल क्लस्टर दिया गया है।

    पहले लीक हुई तस्वीरों में नए एसी वेंट्स के साथ नया एसी कंट्रोल पेनल, स्टीयरिंग व्हील, और एक डैशबोर्ड डिजाइन भी दिखी थी। हुंडई टॉप मॉडल्स में एक पैनोरमिक सनरूफ भी दे सकती है।

    फीचर

    फीचर लिस्ट की बात करें तो, पिछले सप्ताह इन्वेस्टर डे समिट में हुंडई ने पुष्टि की थी कि 2025 वेन्यू में ऊपर बताई दो 12.3-इंच स्क्रीन और लेवल 2 एडीएएस फंक्शन मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और एक वायरलेस चार्जर जैसे अन्य फीचर भी मिल सकते हैं।

    इंजन

    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल में पहले वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं, जिनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। वर्तमान में वेन्यू में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फेसलिफ्ट मॉडल में डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी शामिल हो सकता है। यहां देखिए मौजूदा हुंडई वेन्यू के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक*

    6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर (संभावित)

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    115 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन

    2025 Hyundai Venue

    प्राइस और कंपेरिजन

    हमें उम्मीद है कि 2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी। भारत में इसे 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

