2026 टाटा टियागो ईवी को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 8 बातें, आप भी डालिए एक नजर

टाटा मोटर्स ने नई 2026 टियागो ईवी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच रखी गई है। दिलचस्प बात ये है कि टाटा इलेक्ट्रिक कार को बैटरी रेंटल स्कीम के साथ भी लिया जा सकता है, और सब्सक्रिप्शन के साथ इसकी कीमत 4.79 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर है। हाल ही में हमें टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने का मौका मिला और हमें चलाने के बाद जो चीजें पता चलीं वो कुछ इस प्रकार हैं:

चलाने में सबसे आसान ईवी में से एक

टियागो ईवी उन लोगों के लिए अच्छी है जो पहली बार कार ले रहे हैं और असल में पहली बार गाड़ी चलाने जा रहे हैं। कंपनी ने इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बहुत अच्छे से ट्यून किया है, जिससे इसकी स्पीड स्मूदली और आसानी से बढ़ती है। जहां दूसरी ईवी में तुरंत टॉर्क मिलता है, वहीं इसके विपरीत टियागो ईवी धीरे-धीरे और लगातार स्पीड पकड़ती रहती है। सीटिंग पोजिशन भी मदद करती है। इसकी ड्राइवर सीट की ऊंचाई को चालक अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इसमें बाहर का नजारा साफ दिखता है और कंट्रोल फिजिकल व आसान हैं, और छोटे साइज की वजह से सड़क के भीड़-भाड़ वाले एरिया में चलाना आसान है।

फीचर से भरपूर

टियागो ईवी में मॉडर्न फीचर और टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 360 डिग्री कैमरा और पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं जो वाकई काफी अच्छे हैं। ये ऐसी खूबियां हैं जो इसे खास बनाती हैं और अधिकांश बजट फ्रेंडली हैचबैक कार में नहीं मिलती हैं। इससे टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार का प्रीमियम अनुभव और भी बेहतर हो जाता है।

भारतीय सड़कों के लिए शानदार राइड कंफर्ट

टियागो ईवी गाड़ी के सस्पेशन गड्ढों और खराब रास्तों के झटके आसानी से झेल लेती है, जिससे अंदर बैठे लोगों के लिए सफर आरामदायक रहता है। शहर में यह गाड़ी काफी स्थिर और संतुलित रहती है। तेज रफ्तार में इसकी स्टेबिलिटी ने हमें काफी इंप्रेस किया। कार अपना संतुलन बनाए रखती है और ड्राइवर को कंट्रोल का भरोसा बना रहता है। कंफर्ट और स्टेबिलिटी का यह तालमेल टियागो ईवी को रोजाना इस्तेमाल और कभी-कभार हाईवे सफर दोनों के लिए सही बनाता है।

हालांकि, शार्प कॉर्नर और हाईवे के घुमावदार रास्तों पर यह उतनी मजेदार नहीं लगती है जितनी आप उम्मीद करेंगे। स्टीयरिंग को लगातार इनपुट की जरूरत होती है, हालांकि यह उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन मोड़ पर इसे चलाने में मजा नहीं आता है।

कीमत के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम

टाटा टियागो ईवी के डिजाइन और केबिन में काफी बदलाव किए गए हैं। नई टियागो ईवी का स्टाइल पूरी तरह से नया और मॉडर्न है, जबकि केबिन में ऐसे मैटेरियल और डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह ज्यादा प्रीमियम लगती है। डैशबोर्ड लेआउट मॉडर्न है और डैशबोर्ड व दरवाजों पर फैब्रिक फिनिश दी गई है जो इस सेगमेंट की कार में पहले कभी नहीं देखी गई, और इसका ओवरऑल लुक इस कीमत वाली कार से ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये ऊंचे सेगमेंट की कार है।

बैटरी वारंटी से मन को शांति

टियागो ईवी के बड़े 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक पर 15 साल की वारंटी दी गई है। जो ग्राहक अपनी गाड़ी को लंबे समय तक रखना चाहते हैं उनके लिए यह वारंटी गाड़ी खरीदने का फैसला लेनेे का अहम कारण हो सकती है। इससे भविष्य में बैटरी बदलने के खर्च की चिंता कम होती है और इलेक्ट्रिक कार के मालिक बनने का अनुभव ज्यादा चिंता करने वाला नहीं रहता है।

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल में सुधार की गुंजाइश

हमें उम्मीद थी कि टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट में कुछ चीजें बेहतर होंगी, और उनमें से पहली है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम। आपको सेंटर कंसोल पर दिए गए बटन का इस्तेमाल करके रीजेनरेटिव लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि यह सिस्टम अच्छे से काम करता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय इसकी प्रोसेस ज्यादा नैचुरल नहीं लगती है।

अधिकांश नई इलेक्ट्रिक गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए बिना रीजेनरेशन लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है। ऐसा सेटअप ज्यादा आसान लगता है और ड्राइवरों को ज्यादा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देता है।

बूट स्पेस की सीमाएं

240 लीटर का बूट स्पेस रोजाना की जरूरतों के लिए तो सही है, लेकिन इसमें ज्यादा जगह नहीं है। हमारी टेस्टिंग के दौरान बूट में दो केबिन साइज ट्रॉली बैग और एक लैपटॉप बैग आ गया, लेकिन उन्हें रखने के लिए हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ी। इसके बाद जगह काफी कम थी, क्योंकि टियागो ईवी के बूट में बड़े बैग रखना मुश्किल होता है।

अगर बड़े परिवार के लोग लंबी ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हों, खासकर तब वे जब कई लोगों और लगेज के साथ सफर कर रहे हों तो उन्हें सावधानी से सामान पैक करने की जरूरत होगी।

फिट और फिनिश पर ध्यान देने की जरूरत

टियागो ईवी पहली नजर में प्रीमियम लगती है, लेकिन गौर से देखने पर हमें कुछ ऐसी जगह दिखीं जहां क्वालिटी में और सुधार की गुंजाइश है। कुछ पैनल गैप एक जैसे नहीं लगते हैं और कुछ जगह प्लास्टिक के हिस्से अच्छी तरह से फिट नहीं हैं। हालांकि इनसे गाड़ी की फंक्शनैलिटी तो प्रभावित नहीं होती है, लेकिन इनसे गाड़ी का प्रीमियम फील थोड़ा कम हो जाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 टाटा टियागो ईवी में सबसे ज्यादा फोकस उन चीजों पर किया गया है जो रोजाना गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे चलाना आसान है, यह भारतीय सड़कों पर कंफर्टेबल है, और इसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं, और इसकी बैटरी वारंटी भी शानदार है। इसका प्रीमियम डिजाइन और आसान ड्राइविंग वाली खूबी इसे एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार के शानदार विकल्प में से एक बनाती है।

हालांकि इसमें कुछ जगह पर सुधार की गुंजाइश है। 2026 टाटा टियागो ईवी को ड्राइव करने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचे: अगर आप एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, जो जानी-पहचानी और प्रैक्टिकल हो, और जिसे चलाना आसान हो, तो टियागो ईवी एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।