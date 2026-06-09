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    2026 टाटा टियागो ईवी को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 8 बातें, आप भी डालिए एक नजर

    टियागो ईवी वैसी ही है जैसी पहली पसंदीदा कार होनी चाहिए, हालांकि इसमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं!

    प्रकाशित: जून 09, 2026 10:37 am । सोनू

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    Tata Tiago EV Things We Liked

    टाटा मोटर्स ने नई 2026 टियागो ईवी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच रखी गई है। दिलचस्प बात ये है कि टाटा इलेक्ट्रिक कार को बैटरी रेंटल स्कीम के साथ भी लिया जा सकता है, और सब्सक्रिप्शन के साथ इसकी कीमत 4.79 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर है। हाल ही में हमें टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने का मौका मिला और हमें चलाने के बाद जो चीजें पता चलीं वो कुछ इस प्रकार हैं:

    चलाने में सबसे आसान ईवी में से एक

    टियागो ईवी उन लोगों के लिए अच्छी है जो पहली बार कार ले रहे हैं और असल में पहली बार गाड़ी चलाने जा रहे हैं। कंपनी ने इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बहुत अच्छे से ट्यून किया है, जिससे इसकी स्पीड स्मूदली और आसानी से बढ़ती है। जहां दूसरी ईवी में तुरंत टॉर्क मिलता है, वहीं इसके विपरीत टियागो ईवी धीरे-धीरे और लगातार स्पीड पकड़ती रहती है। सीटिंग पोजिशन भी मदद करती है। इसकी ड्राइवर सीट की ऊंचाई को चालक अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इसमें बाहर का नजारा साफ दिखता है और कंट्रोल फिजिकल व आसान हैं, और छोटे साइज की वजह से सड़क के भीड़-भाड़ वाले एरिया में चलाना आसान है।

    Tata Tiago EV Front Left Three Quarter

    फीचर से भरपूर

    टियागो ईवी में मॉडर्न फीचर और टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 360 डिग्री कैमरा और पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं जो वाकई काफी अच्छे हैं। ये ऐसी खूबियां हैं जो इसे खास बनाती हैं और अधिकांश बजट फ्रेंडली हैचबैक कार में नहीं मिलती हैं। इससे टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार का प्रीमियम अनुभव और भी बेहतर हो जाता है।

    Tata Tiago EV Dashboard

    भारतीय सड़कों के लिए शानदार राइड कंफर्ट

    टियागो ईवी गाड़ी के सस्पेशन गड्ढों और खराब रास्तों के झटके आसानी से झेल लेती है, जिससे अंदर बैठे लोगों के लिए सफर आरामदायक रहता है। शहर में यह गाड़ी काफी स्थिर और संतुलित रहती है। तेज रफ्तार में इसकी स्टेबिलिटी ने हमें काफी इंप्रेस किया। कार अपना संतुलन बनाए रखती है और ड्राइवर को कंट्रोल का भरोसा बना रहता है। कंफर्ट और स्टेबिलिटी का यह तालमेल टियागो ईवी को रोजाना इस्तेमाल और कभी-कभार हाईवे सफर दोनों के लिए सही बनाता है।

    Tata Tiago EV Ride

    हालांकि, शार्प कॉर्नर और हाईवे के घुमावदार रास्तों पर यह उतनी मजेदार नहीं लगती है जितनी आप उम्मीद करेंगे। स्टीयरिंग को लगातार इनपुट की जरूरत होती है, हालांकि यह उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन मोड़ पर इसे चलाने में मजा नहीं आता है।

    कीमत के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम

    टाटा टियागो ईवी के डिजाइन और केबिन में काफी बदलाव किए गए हैं। नई टियागो ईवी का स्टाइल पूरी तरह से नया और मॉडर्न है, जबकि केबिन में ऐसे मैटेरियल और डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह ज्यादा प्रीमियम लगती है। डैशबोर्ड लेआउट मॉडर्न है और डैशबोर्ड व दरवाजों पर फैब्रिक फिनिश दी गई है जो इस सेगमेंट की कार में पहले कभी नहीं देखी गई, और इसका ओवरऑल लुक इस कीमत वाली कार से ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये ऊंचे सेगमेंट की कार है।

    Tata Tiago EV Interior

    बैटरी वारंटी से मन को शांति

    टियागो ईवी के बड़े 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक पर 15 साल की वारंटी दी गई है। जो ग्राहक अपनी गाड़ी को लंबे समय तक रखना चाहते हैं उनके लिए यह वारंटी गाड़ी खरीदने का फैसला लेनेे का अहम कारण हो सकती है। इससे भविष्य में बैटरी बदलने के खर्च की चिंता कम होती है और इलेक्ट्रिक कार के मालिक बनने का अनुभव ज्यादा चिंता करने वाला नहीं रहता है।

    Tata Tiago EV Charge Port

    रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल में सुधार की गुंजाइश

    हमें उम्मीद थी कि टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट में कुछ चीजें बेहतर होंगी, और उनमें से पहली है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम। आपको सेंटर कंसोल पर दिए गए बटन का इस्तेमाल करके रीजेनरेटिव लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि यह सिस्टम अच्छे से काम करता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय इसकी प्रोसेस ज्यादा नैचुरल नहीं लगती है।

    Tata Tiago EV Instrument Cluster

    अधिकांश नई इलेक्ट्रिक गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए बिना रीजेनरेशन लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है। ऐसा सेटअप ज्यादा आसान लगता है और ड्राइवरों को ज्यादा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देता है।

    बूट स्पेस की सीमाएं

    240 लीटर का बूट स्पेस रोजाना की जरूरतों के लिए तो सही है, लेकिन इसमें ज्यादा जगह नहीं है। हमारी टेस्टिंग के दौरान बूट में दो केबिन साइज ट्रॉली बैग और एक लैपटॉप बैग आ गया, लेकिन उन्हें रखने के लिए हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ी। इसके बाद जगह काफी कम थी, क्योंकि टियागो ईवी के बूट में बड़े बैग रखना मुश्किल होता है।

    Tata Tiago EV Boot

    अगर बड़े परिवार के लोग लंबी ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हों, खासकर तब वे जब कई लोगों और लगेज के साथ सफर कर रहे हों तो उन्हें सावधानी से सामान पैक करने की जरूरत होगी।

    फिट और फिनिश पर ध्यान देने की जरूरत

    टियागो ईवी पहली नजर में प्रीमियम लगती है, लेकिन गौर से देखने पर हमें कुछ ऐसी जगह दिखीं जहां क्वालिटी में और सुधार की गुंजाइश है। कुछ पैनल गैप एक जैसे नहीं लगते हैं और कुछ जगह प्लास्टिक के हिस्से अच्छी तरह से फिट नहीं हैं। हालांकि इनसे गाड़ी की फंक्शनैलिटी तो प्रभावित नहीं होती है, लेकिन इनसे गाड़ी का प्रीमियम फील थोड़ा कम हो जाता है।

    Tata Tiago EV Door Handle

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 टाटा टियागो ईवी में सबसे ज्यादा फोकस उन चीजों पर किया गया है जो रोजाना गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे चलाना आसान है, यह भारतीय सड़कों पर कंफर्टेबल है, और इसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं, और इसकी बैटरी वारंटी भी शानदार है। इसका प्रीमियम डिजाइन और आसान ड्राइविंग वाली खूबी इसे एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार के शानदार विकल्प में से एक बनाती है।

    Tata Tiago EV Rear Left Three Quarter

    हालांकि इसमें कुछ जगह पर सुधार की गुंजाइश है। 2026 टाटा टियागो ईवी को ड्राइव करने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचे: अगर आप एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, जो जानी-पहचानी और प्रैक्टिकल हो, और जिसे चलाना आसान हो, तो टियागो ईवी एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है।

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

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