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    2026 होंडा सिटी को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

    होंडा ने भारत में सिटी नाम को काफी लंबे समय तक बरकरार रखा है। क्या इसका लेटेस्ट मॉडल हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा?

    प्रकाशित: जून 01, 2026 12:15 pm । ashin

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    City Facelift

    होंडा ने सिटी सेडान का नया अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें कई छोटे-छोटे अपडेट किए गए हैं ताकि यह अपने मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों के बराबर बनी रहे । होंडा ने सिटी को मौजूदा मॉडल के समान शुरुआती कीमत पर पेश किया है। नई सिटी में पहले से ज़्यादा आकर्षक डिज़ाइन, प्रीमियम केबिन, कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं और इसमें पहले की तरह ही भरोसेमंद पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन विकल्प मौजूद हैं। हाल ही में हमें नई सिटी को चलाने का मौका मिला और यहां हम उन मुख्य बातों को साझा कर रहे हैं जो हमने इस सेडान को चलाने के बाद महसूस कीं।

    हाइब्रिड पावरट्रेन - परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बेजोड़ मिश्रण

    होंडा सिटी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसका दमदार हाइब्रिड इंजन है। यह स्थिर अवस्था से तुरंत रफ्तार पकड़ता है, जिससे ड्राइविंग स्मूद और रिस्पॉन्सिव बन जाती है। क्रूज़िंग के दौरान, सेडान तेज़ स्पीड पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड में स्विच हो जाती है, जिससे माइलेज ज्यादा मिलता है। हाइब्रिड सेटअप के साथ-साथ, होंडा ने इसमें रिफाइंड इंजन विकल्प भी दिया है, जिससे ग्राहकों को पारंपरिक पेट्रोल इंजन और फ्यूल-एफिशिएंट हाइब्रिड सिस्टम के बीच चयन करने का विकल्प मिलता है। हालांकि, कुछ कमियां भी हैं। तेज़ स्पीड से एक्सलरेट करने पर पेट्रोल इंजन थोड़ा शोर करता है और तेज़ स्पीड की आवश्यकता होने पर सीवीटी ट्रांसमिशन को रिस्पॉन्स देने में थोड़ा समय लगता है।

    City Facelift

    केबिन प्रीमियम और मजबूत बनावट का अहसास देता है

    2026 होंडा सिटी का केबिन अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। इंटीरियर में भरपूर मात्रा में सॉफ्ट-टच मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ज्यादातर प्लास्टिक छूने में स्मूद और प्रीमियम लगते हैं। कुल मिलाकर फिटिंग और फिनिशिंग केबिन को प्रीमियम लुक देती है। एक और अच्छी बात यह है कि मुख्य कामों के लिए फिजिकल बटन और नॉब दिए गए हैं। इससे टचस्क्रीन कंट्रोल पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना विभिन्न फीचर्स को ऑपरेट करना सुविधाजनक हो जाता है। हालांकि, आगे और पीछे दोनों सीटों के लिए हेडस्पेस सीमित है। लंबे कद के लोगों को उपलब्ध जगह थोड़ी तंग लग सकती है।

    City Facelift

    कंफर्टेबल राइड और बेहतर हैंडलिंग का शानदार संतुलन

    सिटी कार कंफर्ट और आत्मविश्वास से भरपूर ड्राइविंग का बेहतरीन अनुभव देती है। यह गड्ढों और स्पीड ब्रेकरों को आसानी से पार कर लेती है, जिससे शहरी इलाकों में कंफर्टेबल राइड मिलती है। हाईवे पर, सेडान स्थिर और संतुलित महसूस होती है, जबकि स्टीयरिंग ड्राइवर को सटीक प्रतिक्रिया देता है। यह बिना किसी डर के आत्मविश्वास से टर्न ले सकती है। हालांकि, कम ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण ड्राइवरों को बड़े स्पीड ब्रेकर्स और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

    City Facelift

    स्पोर्टी फ्रंट एंड से सड़क पर मौजूदगी बढ़ती है

    होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट के फ्रंट को नया रूप दिया है, जिससे यह पहले से ज्यादा आकर्षक और स्पोर्टी दिखती है। स्लीक लाइटिंग एलिमेंट्स, अपडेटेड ग्रिल और शार्प स्टाइलिंग एलिमेंट्स सेडान को ज्यादा मॉर्डन और आक्रामक लुक देते हैं। साथ ही, ओवरऑल डिजाइन सिटी की उस सॉफिस्टिकेटेड और एलिगेंट कैरेक्टर को बरकरार रखता है जो हमेशा से इससे जुड़ी रही है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फेसलिफ्ट इसके प्रीमियम आकर्षण से समझौता नहीं करती है। हालांकि, हमें लगता है कि होंडा को पिछले हिस्से में छोटे-मोटे बदलावों के अलावा और भी बदलाव करने चाहिए थे, क्योंकि अब यह थोड़ा पुराना लगने लगा है।

    फीचर लिस्ट

    होंडा सिटी में वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी जरूरत ज्यादातर ग्राहकों को अपने रोजाना आने जाने और नियमित उपयोग के लिए होती है। इसमें फीचर्स का पूरा सेट मौजूद है और रोजमर्रा की ड्राइविंग स्थितियों में आपको किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। हालांकि, कुछ नए फीचर्स को बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है। 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अपनी जगह की वजह से आखिरी समय में जोड़ा गया लगता है और 360-डिग्री कैमरे की क्वालिटी में सुधार की जरूरत है क्योंकि इस कैमरे से आने वाली फुटेज काफी धुंधली दिखती है।

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