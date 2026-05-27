2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी कुछ अहम बातें

टाटा टियागो फेसलिफ्ट को नई टियागो ईवी के साथ भारत में कल लॉन्च किया जाएगा। टियागो ईवी की तरह इसमें भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टियागो की ना केवल डिजाइन को अपडेट किया गया है, बल्कि इसमें नए केबिन के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई है। हालांकि, इसमें इंजन ऑप्शन पहले वाले ही दिए गए हैं।

अगर आप भी नई टियागो कार पर नजर गड़ाए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि इस नई हैचबैक कार में क्या कुछ खास मिलता है तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी डिजाइन पर डालते हैं एक नजर :-

एक्सटीरियर

नई टाटा टियागो कार के आगे वाले हिस्से को अपडेट किया गया है, जिससे इसे पुराने राउंडेड लुक की बजाए अब ज्यादा शार्प लुक मिलता है। इसमें आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल्स के साथ पतला एलईडी हेडलैंप सेटअप दिया गया है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में एलईडी डीआरएल्स को बंपर पर फॉगलैंप के पास में पोजिशन किया गया था। फेसलिफ्ट टियागो गाड़ी में नए एलईडी फॉगलैंप्स दिए जाएंगे।

इस गाड़ी में हेडलैंप्स को कनेक्ट करती ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप दी गई है जिस पर टाटा लोगो भी मिलता है। इन सभी अपडेट की वजह से नई टियागो कार के आगे का लुक अल्ट्रोज जैसा लगता है।

इसमें हेडलैंप्स के नीचे की तरफ बड़ी ग्रिल दी गई है जो बंपर पर जाकर मिलती है, और बंपर के किनारों से छोटी-छोटी वर्टिकल लाइनें निकलती हैं जो इसकी डिजाइन को ज्यादा शार्प और स्पोर्टी लुक देती हैं।

इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी है। इसमें ब्लैक आउट बी-पिलर और बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स दिए गए हैं। टियागो फेसलिफ्ट वर्जन में नई डिजाइन के 15-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो पहले से ज्यादा मॉडर्न लगते हैं और इसमें व्हील आर्क के आसपास ब्लैक क्लैडिंग भी दी गई है।

पीछे की तरफ इसमें पुराने सिंगल-पीस टेललैंप्स की बजाए अपडेटेड स्लिम लाइटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप दिया गया है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बीच का हिस्सा इल्युमिनेट नहीं होता है।

2026 टियागो कार में पीछे की तरफ नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जो कि पहले से ज्यादा बड़ा है और इस पर रिवर्स लैंप भी मिलता है। इसमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर के साथ शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है, हालांकि इसमें रियर कैमरा को बंपर पर पोजिशन किया गया है।

इंटीरियर और संभावित फीचर

फेसलिफ्ट टाटा टियागो कार के केबिन का लुक दूसरी नई टाटा कारों (खासकर एसयूवी) की तरह काफी सिंपल है। इसमें नई लाइट ग्रे और ब्लैक कलर थीम दी गई है, जिसे पुरानी डार्क थीम से रिप्लेस किया गया है और इसमें कई सारे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट भी दिए गए हैं।

इसमें डैशबोर्ड पर कई सारे हॉरिजोंटल एलिमेंट दिए गए हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसका केबिन काफी प्रीमियम नजर आएगा। इसमें इल्युमिनेटिंग लोगो के साथ जाना पहचाना 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और नया फ्लोटिंग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इस हैचबैक कार के ऑटोमेटिक वेरिएंट में ट्रेडशनल गियर शिफ्टर की बजाए नया रोटरी सिलेक्टर दिया गया है।

इसमें क्लाइमेट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए अभी भी फिजिकल नॉब्स और बटन दिए गए हैं।

टियागो फेसलिफ्ट कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना जारी रहेगा, जो कि प्रॉपर फ्री-फ्लोटिंग यूनिट है और यह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। टीजर के जरिए इसमें नया वायरलेस चार्जिंग पैड मिलना भी कंफर्म हो गया है।

इसके अलावा इसमें दो टाइप-सी पोर्ट, रियर एसी वेंट्स, रियर यूएसबी चार्जिंग, सीट बैक पॉकेट, 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा दिया जाएगा जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ आ सकता है। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) ऑटो हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर, हिल होल्ड असिस्ट और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए जा सकते हैं।

इंजन ऑप्शन

इस हैचबैक कार की डिजाइन और फीचर लिस्ट में काफी कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन इसके इंजन ऑप्शन पहले वाले रहने की ही उम्मीद है। नई टियागो फेसलिफ्ट गाड़ी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यह इंजन फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ भी पेश किया जा सकता है, जिसके साथ यह दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे।

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 86 पीएस 86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 113 एनएम / 95 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

फेसलिफ्ट टाटा टियागो कार की कीमत 4.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा।