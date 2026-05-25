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    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट के इंटीरियर से उठा पर्दा

    नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट की डिजाइन लेंग्वेज अल्ट्रोज फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड है 

    प्रकाशित: मई 25, 2026 10:57 am । स्तुति

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    Tata Tiago

    टाटा मोटर्स ने फेसलिफ्ट टियागो के एक्सटीरियर और इंटीरियर से पर्दा उठा दिया है। भारत में इसे 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। नया अपडेट किसी सामान्य कॉस्मेटिक बदलाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। टियागो हैचबैक कार को हमेशा से प्रेक्टिकल होने के साथ-साथ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन लुक्स के मामले में यह गाड़ी टाटा के न्यू जनरेशन मॉडल्स के मुकाबले काफी पुरानी लगने लगी थी। यह अपडेट इस कमी को दूर करता है।

    नई टाटा टियागो कार में टाटा की नई गाड़ियों से इंस्पायर्ड शार्प एक्सटीरियर और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें कई नए फीचर भी जोड़े जा सकते हैं जिससे यह गाड़ी अच्छी रोड प्रेजेंस भी दे सकती है। यहां देखें 2026 टाटा टियागो आईसीई मॉडल के इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा खास :- 

    इंटीरियर 

    • 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में पहले की तरह ब्लैक और ग्रे कलर इंटीरियर थीम दी गई है, जिससे इसे काफी प्रीमियम और मॉडर्न लुक मिलता है।

    2026 Tata Tiago

    • पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें नए डिजाइन का डैशबोर्ड दिया गया है जिस पर क्लीन हॉरिजोंटल लेआउट के साथ नई 10.25-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। 

    2026 Tata Tiago

    • इसमें नए डिजाइन का 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर टाटा की जानी-पहचानी डिजाइन लेंग्वेज मिलती है, जबकि सेंटर कंसोल पर दी गई ग्लॉस ब्लैक फिनिश इसे आकर्षक लुक देती है, लेकिन इस पर उंगलियों के निशान काफी जल्दी पड़ सकते हैं।

    • टाटा ने इसमें पुराने टच बेस्ड एसी कंट्रोल्स को टेक्टाइल फिज़िकल बटन से रिप्लेस किया है और इसमें एसी सिस्टम के लिए डुअल रोटरी नॉब्स दिए गए हैं। 

    2026 Tata Tiago

    • इसमें सेंटर कंसोल पर रोटरी ड्राइव सिलेक्टर, डुअल वायरलेस फोन चार्जर (सेगमेंट फर्स्ट) और दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। 

    2026 Tata Tiago

    • इसमें फ्रंट सीटों पर सेंटर आर्मरेस्ट और डुअल सीटबैक पॉकेट दिए गए हैं, जबकि पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें रियर एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। हालांकि, इसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट की कमी है। 

    हम इस बात की सराहना करेंगे :  

    एक बात जिसके लिए टाटा सचमुच तारीफ की हकदार है वह यह है कि उसने अपनी सस्ती कारों को भी लुक्स के मामले में कितना खास बनाया है। नई डिजाइन लेंग्वेज की वजह से अब टियागो कार ना केवल शोरूम में एक "बजट ऑप्शन" जैसी लगती है, बल्कि नई टाटा कारों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। 

    एक्सटीरियर 

    फेसलिफ्ट टियागो कार के आगे का लुक पूरा नया है जिससे यह गाड़ी पहले से ज्यादा मॉडर्न नजर आती है। 

    Exterior

    • इसमें पतले एलईडी हेडलैंप के साथ आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं। 

    • आगे की तरफ इसमें टाटा अल्ट्रोज कार से इंस्पायर्ड नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिस पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है।

    • इसका बंपर भी एकदम नया है और इस पर स्पोर्टी डिटेलिंग मिलती है। 

    • इसमें पिक्सेल स्टाइल फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है जिससे यह गाड़ी पहले से ज्यादा दमदार नजर आती है। 

    • इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक पहले जैसी है, उम्मीद है कि टियागो कार कॉम्पैक्ट डाइमेंशन के साथ ही आना जारी रहेगी जिससे यह शहर में चलाने के हिसाब से एकदम सही साबित होगी। 

    हालांकि, टाटा ने इसमें कई नए विजुअल अपडेट दिए हैं जैसे :- 

    • नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

      ब्लैक-आउट ओआरवीएम्स

      शार्क-फिन एंटीना

      ब्लैक रूफ ट्रीटमेंट

      व्हील आर्क क्लैडिंग

    यह सभी अपडेट टियागो के साइज में ज्यादा कोई बदलाव किए बिना इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। 

    Exterior

    फेसलिफ्ट टियागो कार के पीछे की डिजाइन में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। 

    • इस हैचबैक कार में नए डिजाइन के टेललैंप्स दिए गए हैं जिस पर वर्टिकल एलईडी डिटेलिंग मिलती है।  

    • टेललैंप्स के बीच में चौड़ी और कनेक्टेड ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप दी गई है। 

    • इस गाड़ी में लगा लाइट बार ना केवल इल्युमिनेट होता है, बल्कि इसके पीछे के हिस्से को काफी चौड़ा लुक भी देता है।

    इसमें नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जो कि पहले से ज्यादा क्लीन और मॉडर्न लगता है। 

    फीचर  

    टियागो हमेशा से ही फीचर को लेकर अपनी केटेगरी से कहीं ज्यादा बेहतर रही है, और उम्मीद है कि इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी इस मामले में बेहतर साबित होगा। 

    इस अपकमिंग कार में यह सभी फीचर दिए जा सकते हैं :- 

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • क्रूज कंट्रोल

    • ऑटोमैटिक हेडलाइट

    • ऑटोमैटिक वाइपर

    • पुश-बटन स्टार्ट

    • टीपीएमएस

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    इस हैचबैक कार में 360-डिग्री कैमरा और डुअल वायरलेस फोन चार्जर जोड़े जा सकते हैं। ओआरवीएम्स और आगे वाले बंपर के नीचे की तरफ दिखाई देने वाले कैमरा पॉड इस बात का पक्का संकेत देते हैं कि यह फीचर टियागो में आने वाला है, जिससे यह भारत की उन सबसे सस्ती कारों में से एक बन सकती है जिसमें यह टेक्नोलॉजी मिलेगी। 

    सुरक्षा के लिए नई टियागो फेसलिफ्ट कार में एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आइएसोफिक्स माउंट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। अनुमान है कि टाटा इस अपकमिंग कार में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे सकती है। उम्मीद है कि भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में फेसलिफ्ट टियागो गाड़ी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल सकती है। 

    इंजन ऑप्शन  

    टाटा टियागो न्यू मॉडल के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे।

    इस हैचबैक कार में जाने-पहचाने 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी मिलना जारी रह सकता है। 

    यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    पैरामीटर 

    पेट्रोल 

    आईसीएनजी 

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी 

    आउटपुट 

    86 पीएस / 113 एनएम 

    75.5 पीएस / 96.5 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    सर्टिफाइड माइलेज 

    19-20 किमी/लीटर के करीब 

    26 किलोग्राम/किलोमीटर के करीब 

    एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    लॉन्च डेट और मुकाबला 

    नई टियागो फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा। 

    भारत में इसे नई टियागो ईवी के साथ 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। 

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