नई और पुरानी टाटा पंच ईवी के बीच क्या कुछ है अंतर, जानिए यहां

टाटा ने अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पंच ईवी का अपडेटेड वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की डिजाइन जानी पहचानी लगती है, लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन में कई कॉस्मेटिक बदलाव जरूर किए गए हैं, साथ ही इसमें नए फीचर और अपडेटेड बैटरी पैक भी दिए गए हैं जिसके जरिए अब यह ज्यादा रेंज देगी।

यदि आप जानना चाहते हैं कि 2026 पंच फेसलिफ्ट कार में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं तो यहां इसका पुराने मॉडल के साथ कंपेरिजन देख सकते हैं :-

एक्सटीरियर

पंच ईवी फेसलिफ्ट कार पहली झलक में पुराने मॉडल से काफी मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसके एक्सटीरियर में कई हल्के-फुल्के बदलाव जरूर किए गए हैं।

इसमें आगे की साइड से कनेक्टेड एलईडी लाइट बार हटा दिया गया है। इसकी बजाए फेसलिफ्ट मॉडल में कॉर्नर पर एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो इसे ज्यादा क्लीन लुक देती हैं।

इस गाड़ी में बड़े एयर डैम और टेक्सचर्ड सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट के साथ नए डिजाइन का बंपर दिया गया है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाले ब्लैक स्ट्रिप एलिमेंट को इसमें से हटा दिया गया है।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के चार्जर की पोजिशनिंग पहले जैसी है, और यह अब प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले ज्यादा क्लीन और मिनिमल लगता है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका लुक पुराने मॉडल जैसा लगता है। इसमें इंटिग्रेटड टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक ओआरवीएम्स, रूफ रेल्स, चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और 16-इंच अलॉय व्हील्स (पहले जैसी डिजाइन) दिए गए हैं।

इसमें पहले की तरह फ्रंट डोर के नीचे की तरफ टाटा.ईवी बैजिंग दी गई है।

सबसे बड़ा बदलाव इसमें पीछे की तरफ हुआ है। पंच ईवी फेसलिफ्ट वर्जन में आईसीई मॉडल की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप दिया गया है, साथ ही इसमें नए डिजाइन का बंपर भी मिलता है।

कुल मिलाकर, इस गाड़ी की डिजाइन में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। नया फ्रंट और पीछे की तरफ दी गई कनेक्टेड टेललाइट पंच ईवी को पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक देती है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले फेसलिफ्ट वर्जन में कई नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस : पंच ईवी का लुक काफी हद तक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा है, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस पहले से थोड़ा बढ़ कर 195 मिलीमीटर (पहले से 5 मिलीमीटर ज्यादा) हो गया है।

इंटीरियर

इसका केबिन लेआउट काफी जाना पहचाना लगता है और इसकी केबिन थीम प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसी है।

केबिन के अंदर इसमें पुराने मॉडल की तरह डुअल-टोन कलर थीम और सेंटर पर फ्री-फ्लोटिंग 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

हालांकि, इसकी डुअल-टोन कलर थीम में बदलाव हुआ है। इसमें अब ब्लैक और व्हाइट कलर थीम की बजाए ग्रे और व्हाइट कलर थीम दी गई है।

इसमें 2-स्पोक इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और इसका लोअर सेंटर कंसोल पुराने मॉडल जैसा है।

पीछे की तरफ इसमें पुराने मॉडल जितनी स्पेस मिलती है और इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री के लिए नया कलर शेड दिया गया है।

अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें नए टॉगल-स्टाइल पावर विंडो स्विच दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

इस गाड़ी के कंफर्ट और सेफ्टी फीचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं जिसमें ओवर-द-एयर अपडेट, छह भाषाओं को सपोर्ट करने वाला वॉइस कमांड और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी शामिल है। इसमें नया हाई-बीम फीचर अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फीचर भी दिया गया है।

इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं जिनमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, कनेक्टेड कार टेक और सनरूफ शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

पंच ईवी फेसलिफ्ट वर्जन में 25 केडब्लूएच और 35 केडब्लूएच बैटरी पैक को बड़े 30 केडब्लूएच और 40 केडब्लूएच बैटरी पैक से रिप्लेस किया गया है। यह गाड़ी अब 100 किमी के आसपास की रेंज देती है और इसमें लगी नई मोटर ने पंच ईवी को अब पहले से ज्यादा फास्ट बना दिया है। यहां देखें पुरानी और नई पंच ईवी के स्पेसिफिकेशन :-

पंच ईवी फेसलिफ्ट पंच ईवी प्री-फेसलिफ्ट बैटरी पैक 30 केडब्लूएच 40 केडब्लूएच 25 केडब्लूएच 35 केडब्लूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+ 2) 365 किलोमीटर-375 किलोमीटर 468 किलोमीटर 265 किलोमीटर 365 किलोमीटर पावर 88 पीएस 129 पीएस 81 पीएस 122 पीएस टॉर्क 154 एनएम 154 एनएम 114 एनएम 190 एनएम एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 13.5 सेकंड 9 सेकंड 13.5 सेकंड 9.5 सेकंड

कीमत और मुकाबला

नए फीचर जुड़ने और ज्यादा रेंज देने के बाद भी टाटा ने पंच ईवी की कीमत 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये बढ़ाई है। पंच ईवी फेसलिफ्ट कार की कीमत 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसकी कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस ऑप्शन के साथ 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 पंच ईवी फेसलिफ्ट कार में कॉस्मेटिक अपडेट के अलावा कई मेकेनिकल अपग्रेड भी दिए गए हैं। इसकी डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव ही हुए हैं, लेकिन बड़ा बैटरी पैक जुड़ने और ज्यादा बेहतर रेंज देने के कारण अब यह ज्यादा प्रेक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी कार साबित होती है।

अगर आप ज्यादा ड्राइविंग रेंज को प्राथमिकता देते हैं, तो पंच ईवी का नया वर्जन सेगमेंट में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। यदि आपके लिए स्पेस ज्यादा मायने नहीं रखती है, तो कई खरीदार अब छोटी नेक्सन ईवी लेने के बारे में सोचेंगे।

नया अपडेट मिलने के साथ अब पंच ईवी ने किफायती इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत कर ली है और अब यह सेगमेंट में वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित होती है। क्या आप इसे खरीदने के बारे में सोचेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

