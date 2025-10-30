सभी
    नई और पुरानी रेनो डस्टर का एक्सटीरियर और इंटीरियर एक दूसरे से कितना है अलग, जानिए यहां

    प्रकाशित: अक्टूबर 30, 2025 03:14 pm

    नई रेनो डस्टर से भारत में 26 जनवरी को पर्दा उठेगा और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा

    Old Duster vs New Duster

    रेनो ने घोषणा की है कि वह नई डस्टर को भारत में गणतंत्रता दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2026 को शोकेस करेगी। नई रेनो डस्टर को पुराने मॉडल की तरह कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा, लेकिन यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा मॉडर्न पैकेज होगा और इसकी डिजाइन बेहद आकर्षक होगी, साथ ही इसमें कई प्रीमियम फीचर भी दिए जाएंगे। नई और पुरानी रेनो डस्टर की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में कितना है अंतर, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    आगे की डिजाइन 

    New Renault Duster

    Old Renault Duster

    पुरानी रेनो डस्टर के आगे का हिस्सा काफी सिंपल और पुराने जमाने का लगता था। इसकी ग्रिल काफी छोटी थी और इसमें कुछ क्रोम एलिमेंट दिए गए थे, जबकि इसकी राउंड हेडलाइट इसे काफी साधारण लुक देती थी। इसमें बंपर पर राउंड फॉग लैंप्स दिए गए थे और इसमें सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई थी। फ्रंट बंपर पर इसमें कर्व दिए गए थे जो दिखने में इतने खास नहीं लगते थे। जबकि, 2026 रेनो डस्टर कार के आगे का हिस्सा काफी बोल्ड है। आगे की तरफ इसमें नई व चौड़ी ग्रिल दी गई है जिसके बीच में बोल्ड 'रेनो' लेटरिंग मिलती है। इसकी हेडलाइट अब दिखने में काफी शार्प लगती है और इस पर वाय-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो इसे काफी फ्यूचरिस्टिक वाइब देती है। इस गाड़ी का फ्रंट बंपर पहले से एकदम नया है और यह अब काफी दमदार लगता है। इस पर कॉन्ट्रास्ट के लिए सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

    साइड 

    Old Renault Duster

    पुरानी रेनो डस्टर साइड से दिखने पर एकदम यूनीक लगती थी। इसमें फ्लेयर्ड व्हील आर्क दिया गया था और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा था जिससे इसे एसयूवी स्टेंस मिला। इसमें रूफ रेल्स के अलावा चढ़ने-उतरने के लिए एसेसरी के तौर पर साइड स्टेप भी दिया गया था। इस गाड़ी का एक्सटीरियर लेआउट कर्वी थी और इसके अलॉय व्हील्स की डिजाइन काफी सिंपल थी जो दिखने में एकदम क्लीन लगती थी और इस एसयूवी कार की डिजाइन को अच्छा कॉम्पलिमेंट देती थी। 

    जबकि, नई रेनो डस्टर कार की साइड प्रोफाइल क्लीन, शार्प और ज्यादा एथलेटिक लगती है। इसमें स्ट्रेट लाइंस दी गई है, साथ ही इसमें स्क्वायर ऑफ व्हील आर्क के आसपास चौड़ी क्लैडिंग भी गई है जो इसे बोल्ड लुक देती है। राइडिंग के लिए इसमें स्टाइलिश 18-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार को आकर्षक लुक देते हैं। इसमें रियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं जिसे सी-पिलर पर पोजिशन किया गया है। इस एसयूवी कार में भी रूफ रेल्स दिए गए हैं।

    पीछे की डिजाइन

    New Renault Duster

    Old Renault Duster

    पुरानी रेनो डस्टर के पीछे का हिस्सा एकदम प्लेन था। पीछे की तरफ इसमें छोटे ओवल शेप के टेललैंप्स, फ्लेट टेलगेट और मिनिमल डिटेलिंग दी गई थी। लेकिन, यह डस्टर के प्रेक्टिकल कैरेक्टर को मैच कर रहे थे। इसमें बड़ा ग्लास पैनल दिया गया था जो पीछे के हिस्से को दो भागों में बांटता था। 

    2026 रेनो डस्टर में नई इन्वर्टेड वाय-शेप्ड एलईडी टेललाइट दी गई है। यह इस एसयूवी कार को मॉडर्न लुक देती हैं और आगे की तरफ दी गई वाय-पैटर्न हेडलाइट को कॉम्पलिमेंट करती है। पीछे की तरफ इसमें डस्टर लेटरिंग दी गई है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई तक फैली हुई है। पीछे इसमें चौड़ा बंपर दिया गया है जो इस एसयूवी कार को काफी आकर्षक लुक देता है। 

    इंटीरियर डिजाइन में अंतर 

    New Renault Duster

    Old Renault Duster

    इन दोनों कारों के इंटीरियर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। नई रेनो डस्टर एसयूवी का केबिन अब काफी प्रीमियम नजर आता है। जबकि, पुरानी रेनो डस्टर का इंटीरियर एकदम सिंपल था, जिसमें स्मॉल इंफोटेनमेंट यूनिट, ड्राइवर के लिए पुराने जमाने के डायल्स और राउंड एसी वेंट्स मौजूद थे। केबिन के अंदर इसमें हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था और इसके लोअर सेंटर कंसोल में स्टोरेज स्पेस की कमी थी। इसके स्टीयरिंग व्हील की डिजाइन एकदम सिंपल थी। इस गाड़ी का डैशबोर्ड थोड़ा ऊंचा था और इंटीरियर पर इसमें डुअल-टोन कलर थीम दी गई थी। 

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल का केबिन अब काफी प्रीमियम और अपमार्केट लगता है। कंपनी ने इस गाड़ी के केबिन को ज्यादा यूजर फ्रेंडली और आरामदायक बनाने की कोशिश की है। इसका डैशबोर्ड लेआउट पहले से एकदम नया है और इसमें सेंटर पर फ्लोटिंग टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इंफोटेनमेंट यूनिट को कॉम्पलिमेंट करने के लिए इसमें फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है जो इसे मॉडर्न टच देता है। 

    इस एसयूवी कार में नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और केबिन के अंदर इसमें सिल्वर फिनिश भी मिलती है। इसके एसी वेंट्स की डिजाइन काफी अच्छी है। 

    नई रेनो डस्टर गाड़ी के टॉप वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इस अपकमिंग कार में . ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें और ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर भी मिल सकते हैं। 

    इस गाड़ी की पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। 

    नई रेनो डस्टर 26 जनवरी 2026 को होगी पेश

    2026 रेनो डस्टर कीमत और मुकाबला 

    Old Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर कार की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा कर्व, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट से रहेगा। 

