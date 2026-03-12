2026 हुंडई वरना : नई सेडान कार की बुकिंग कब शुरू होगी? कितने रुपये में बुक होगी? डिलीवरी कब से मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: मार्च 12, 2026 03:07 pm । स्तुति

हुंडई वरना फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इसकी कीमत 10.98 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं। इच्छुक ग्राहक इसे 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर हुंडई की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। इस सेडान कार की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है, अब उम्मीद है कि कंपनी इसकी डिलीवरी देनी भी जल्द शुरू करेगी। यदि आप नई हुंडई वरना को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं :-

2026 हुंडई वरना को कैसे बुक करें?

आप 2026 हुंडई वरना को दो तरीकों से बुक कर सकते हैं :-

हुंडई की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग

इस कॉम्पेक्ट सेडान कार को हुंडई की भारतीय वेबसाइट के जरिए बुक किया जा सकता है। बुकिंग राशि देने से पहले वेबसाइट पर आपसे यह सभी चीजें पूछी जाएंगी :-

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन चुनें

वेरिएंट

एक्सटीरियर कलर

इसके बाद आपसे आपकी लोकेशन के आधार पर पसंदीदा डीलर चुनने के लिए कहा जाएगा। नई हुंडई वरना कार के लिए बुकिंग राशि 25,000 रुपये रखी गई है। पेमेंट करने के लिए मोबाइल नंबर डाल कर लॉगिन करें और फिर ओटीपी डालें। पेमेंट पूरा करें और फिर आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।

डीलरशिप

आप इस फेसलिफ्ट सेडान कार को नजदीकी हुंडई डीलरशिप से भी बुक कर सकते हैं। अपना नजदीकी हुंडई डीलर देखें।

शोरूम से कार को बुक करने के लिए अकसर 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच का चार्ज लिया जाता है।

हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी नई गाड़ी की कैंसलेशन की शर्तें और डिलीवरी टाइमलाइन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जरूर चेक कर लें।

संभावित डिलीवरी टाइमलाइन

चूंकि नई हुंडई वरना कार को हाल ही में लॉन्च किया गया है, ऐसे में इसकी तुरंत डिलीवरी मिलने की संभावनाएं काफी कम है। हम सभी इच्छुक ग्राहकों को नई वरना कार जल्दी से जल्दी बुक करवाने की सलाह देंगे क्योंकि सेगमेंट में इसकी पॉपुलेरिटी को देखते हुए इसका वेटिंग पीरियड बढ़ भी सकता है।

2026 हुंडई वरना से जुड़ी जानकारी

मौजूदा हुंडई वरना को भारत में 2023 में लॉन्च किया गया था और अब इसे पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप में बदलाव किया गया है, साथ ही इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं।

इस गाड़ी के एक्सटीरियर में हुए बदलावों में अपडेटड डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और शार्प डिजाइन वाली चौड़ी ग्रिल शामिल हैं। राइडिंग के लिए इसमें नए 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। नई हुंडई वरना कार में अपडेटेड रियर बंपर और बूट लिप स्पॉइलर भी दिया गया है।

इस सेडान कार के इंटीरियर में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं, इसमें नई हुंडई वेन्यू कार की तरह नए मोर्स कोड हुंडई लोगो (लेटर 'एच' के लिए चार डॉट) के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट वरना की तरह डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट कलर केबिन थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

2026 हुंडई वरना कार में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), मेमोरी के साथ 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट, 4-वे पावर-एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट और रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पेन सनरूफ, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, बिल्ट-इन डैशकैम, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

2026 हुंडई वरना: इंजन ऑप्शन

फेसलिफ्ट हुंडई वरना गाड़ी में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :

इंजन 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम

2026 हुंडई वरना: मुकाबला

नई हुंडई वरना सेडान कार का मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस से है।