2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट की तस्वीरें हुई लीक, भारत में 22 मई को होगी लॉन्च
न्यू जनरेशन होंडा सिटी में नई डिजाइन दी गई है और इसका फ्रंट लुक काफी शार्प है
प्रकाशित: मई 18, 2026 07:22 pm । स्तुति
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पांचवी जनरेशन होंडा सिटी को भारत में जल्द फेसलिफ्ट अपडेट मिलने जा रहा है। भारत में नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार को 22 मई को लॉन्च किया जाएगा। नई सिटी सेडान लॉन्चिंग से पहले कैमरे में कैद हुई है और सामने आई तस्वीरों में हमें इसकी नई डिजाइन की झलक देखने को मिली है। तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर, जानेंगे इसके बारे में आगे :-
तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर?
फेसलिफ्ट होंडा सिटी कार के स्पायशॉट को देख कर पता चला है कि होंडा ने इसमें नई डिजाइन लेंग्वेज अपनाई है। इसमें आगे की तरफ मॉडर्न लाइटबार स्टाइल डीआरएल्स दी गई हैं।
मौजूदा मॉडल में ग्रिल, विंडो लाइन और डोर सिल पर मिलने वाले क्रोम एलिमेंट के मुकाबले फेसलिफ्ट वर्जन में ब्लैक आउट क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें कैमरा दिया गया है जिससे संकेत मिलते है कि इसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप या फिर कैमरा बेस्ड एडीएएस दिया जा सकता है।
साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका लुक पिछली जनरेशन होंडा सिटी जैसा ही नजर आता है और इसमें कोई भी बदलाव नजर नहीं आता। हालांकि, इन बातों की पुष्टि तब हो पाएगी जब यह गाड़ी ऑफिशियल तौर पर लॉन्च होगी और हमें इसकी पूरी तस्वीरें देखने को मिलेगी। लीक हुई फोटो से पता चला है कि इसके टॉप वेरिएंट में ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स लगे हो सकते हैं, लेकिन इसकी डिजाइन काफी हद तक पिछली जनरेशन सिटी जैसी ही नजर आई है।
पीछे की तरफ इसमें नए डिजाइन के टेललैंप दिए जा सकते हैं, जो क्वार्टर पैनल तक फैले हो सकते हैं।
हालांकि, इन तस्वीरों में गाड़ी की इंटीरियर की झलक देखने को नहीं मिली है। अनुमान है कि नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में नया और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम नए यूआई एलिमेंट के साथ दिया जा सकता है, जो इसकी मौजूदा 8-इंच यूनिट को रिप्लेस करेगा।
इस अपकमिंग कार में नई इंटीरियर कलर थीम और कई फीचर अपडेट दिए जा सकते हैं। वर्तमान में इस सेडान कार में 8-इंच इंफोटेनमेंट, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटो एसी और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं।
सुरक्षा के लिए मौजूदा सिटी कार में 6 एयरबैग, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
फेसलिफ्ट होंडा सिटी में पिछली जनरेशन सिटी वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिटी सेडान में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-
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इंजन
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल -हाइब्रिड
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पावर
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121 पीएस
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98 पीएस
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टॉर्क
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145 एनएम
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127 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी
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ई-सीवीटी
ईसीवीटी : कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
संभावित कीमत और मुकाबला
भारत में मौजूदा होंडा सिटी कार की कीमत 12 लाख रुपये से 16.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। होंडा सिटी न्यू मॉडल की प्राइस मौजूदा मॉडल से 20,000 रुपये से 50,000 रुपये ज्यादा रखी जा सकती है। एसयूवी कारों की बढ़ती डिमांड के चलते सेडान सेगमेंट की कारों में कमी आ रही है, ऐसे में होंडा सिटी के मुकाबले में अब केवल कुछ ही गाड़ियां बची हैं जैसे कि हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस, जिसे जल्द फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकते हैं।