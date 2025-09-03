सभी
    मारुति विक्टोरिस इमेज गैलरी: इस कॉम्पेक्ट एसयूवी के एक्सटीरियर,इंटीरियर और फीचर्स पर इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: सितंबर 03, 2025 06:11 pm । स्तुति

    मारुति विक्टोरिस सात कलर ऑप्शन में आएगी जिनमें नया मिस्टिक ग्रीन और इटरनल ब्लू शेड शामिल होंगे

    Maruti Victoris exterior and interior design explained in images

    मारुति विक्टोरिस भारत में शोकेस हो गई है। यह कंपनी की फ्लैगशिप एरीना एसयूवी कार है जिसमें स्लीक एक्सटीरियर और मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन दी गई है, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी दिए गए हैं। कंपनी के लाइनअप में इसे ब्रेजा सब-4 मीटर एसयूवी और ग्रैंड विटारा कॉम्पेक्ट एसयूवी के बीच में पोजिशन किया गया है। मारुति विक्टोरिस की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन पर तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :-

    आगे की डिजाइन 

    Maruti Victoris front design

    Maruti Victoris LED headlights

    मारुति विक्टोरिस में आगे कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट दी गई है। इसमें प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं जिसे ब्लैक स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है जो बंपर के निचले हिस्से तक जा रही है। इसमें फ्रंट बंपर पर ब्लैक एलिमेंट और सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

    साइड

    Maruti Victoris side profile

    Maruti Victoris alloy wheels

    राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें स्क्वायर व्हील आर्क और चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग भी दी गई है। इसमें आउटसाइड रियरव्यू मिरर, रूफ, ए, बी और सी पिलर को ब्लैक कलर में दिया गया है जो इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं।
    यहां देखें नई मारुति विक्टोरिस के साथ मिलने वाले कलर ऑप्शन की जानकारी :- 

    • मिस्टिक ग्रीन (नया) 

    • इटरनल ब्लू (नया) (डुअल-टोन ब्लूइश ब्लैक रूफ ऑप्शन के साथ उपलब्ध) 

    • स्प्लेंडिड सिल्वर (डुअल-टोन ब्लूइश ब्लैक रूफ ऑप्शन के साथ उपलब्ध) 

    • सिजलिंग रेड (डुअल-टोन ब्लूइश ब्लैक रूफ ऑप्शन के साथ उपलब्ध) 

    • ब्लूइश ब्लैक

    • पर्ल आर्कटिक व्हाइट

    • मैग्मा ग्रे 

    पीछे की डिजाइन 

    Maruti Victoris rear design

    पीछे की तरफ इसमें टेललाइट के लिए कर्व्ड एलईडी लाइट बार के साथ कुछ स्लैश्ड लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं। आगे की तरह इसमें पीछे वाले बंपर पर भी ब्लैक एलिमेंट और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। 

    यहां देखें मारुति की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का साइज :- 

    Maruti Victoris dimensions

    लंबाई 

    4360 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1795 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1655 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2600 मिलीमीटर 

    यह भी पढ़ें : मारुति विक्टोरिस की बुकिंग शुरू, दिवाली 2025 के आसपास हो सकती है लॉन्च

    इंटीरियर 

    Maruti Victoris dashboard

    नई मारुति विक्टोरिस एसयूवी में केबिन के अंदर डुअल टोन ब्लैक और ऑफ-व्हाइट कलर थीम के साथ डैशबोर्ड, डोर पेनल्स और सेंटर कंसोल पर कई सारे सॉफ्ट-टच मटीरियल दिए गए हैं। इसमें सीटों पर लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसकी केबिन थीम के साथ काफी जच रही है।  

    Maruti Victoris touchscreen infotainment system

    इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं जो पैसेंजर साइड एसी वेंट से लेकर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तक फैले हुए हैं। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 10.1-इंच टचस्क्रीन और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है।  

    Maruti Victoris AC control panel

    मारुति की इस नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और ऑटोमैटिक ट्रिम्स के साथ पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। 

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है जिसके तहत लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है। 

    इंजन ऑप्शन 

    Maruti Victoris engine

    मारुति विक्टोरिस कार में ग्रैंड विटारा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 

    1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन 

    पावर

    103 पीएस

    116 पीएस (संयुक्त)

    88 पीएस

    टॉर्क

    137 एनएम

    141  एनएम (हाइब्रिड)

    121.5 एनएम

    ट्रांसमिशन*

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 

    ई-सीवीटी 

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइवट्रेन^

    एफडब्लूडी / एडब्लूडी (केवल एटी)

    एफडब्लूडी 

    एफडब्लूडी 

    *एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ; ईसीवीटी = इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्युअस वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन  

    ^एफडब्लूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्लूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव 

    विक्टोरिस मारुति की पहली कार है जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी सेटअप दिया गया है, जिससे इसकी बूट स्पेस बिलकुल प्रभावित नहीं होगी। 

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    Maruti Victoris front

    मारुति विक्टोरिस को भारत में दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 9.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा कर्व और स्कोडा कुशाक जैसी पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। 

