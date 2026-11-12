महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों ने 1 लाख बिक्री का आंकड़ा किया पार, एक्सईवी 9एस रही क्वार्टर2 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों ने 1 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार किया है। यह उपलब्धि सिर्फ कंपनी की नई "बॉर्न इलेक्ट्रिक" रेंज की गाड़ियों से ही हासिल नहीं हुई है, बल्कि एक्सयूवी400 ईवी और एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी जैसे मॉडल्स की बिक्री को मिलाकर है। यह आंकड़ा बताता है कि महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रैटेजी बाज़ार में ग्राहकों द्वारा काफी पसंद की जा रही है।

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों का अब तक का सफर

महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ सफर एक दशक से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी जब कंपनी ने रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में 55% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इस अधिग्रहण के बाद महिंद्रा ने 2013 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई2ओ को लॉन्च किया था। यह एक कॉम्पैक्ट, सिटी-फ्रेंडली कार थी जो उस समय के हिसाब से एक फ्यूचरिस्टिक कदम था। इसके बाद कंपनी ने ई वेरिटो सेडान और ई2ओ प्लस (ई2ओ का 4-डोर वर्ज़न) को भी बाजार में उतारा।

हालांकि, 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल बाज़ार में ऐसी गाड़ियां आने लगीं जिनसे आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर किया जा सकता था। टाटा ने इसमें सबसे पहले कदम रखा और 'फर्स्ट-मूवर एडवांटेज' का फायदा उठाया।

टाटा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहक एक प्रैक्टिकल, लंबी रेंज वाली और किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए तैयार हैं। इस बदलते बाज़ार को देखते हुए महिंद्रा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और साल 2023 में एक्सयूवी400 ईवी को लॉन्च किया, जो सीधे तौर पर टाटा नेक्सन ईवी को टक्कर देने के लिए उतारी गई थी। यह महिंद्रा की पहली लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी थी और इसने कंपनी को ईवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में फिर से स्थापित किया।



बिक्री में असली उछाल तब आया जब महिंद्रा ने अपनी “बॉर्न इलेक्ट्रिक” एसयूवी लॉन्च कीं, जिन्हें पूरी तरह से नए इंग्लो ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई इस प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली कारें थीं, और इनका डिज़ाइन बिल्कुल अलग और अनोखा लगता है। शानदार एंगुलर डिज़ाइन, बेहतरीन फीचर्स, ज़बरदस्त परफॉरमेंस और लंबी दूरी तय करने में सक्षम बड़ी बैटरी जैसी खूबियों की बदौलत ये दोनों गाड़ियां ईवी मार्केट में आते ही हिट हो गईं।

इसके बाद 7-सीटर एक्सईवी 9एस आई, जो एक ईवी की पर्यावरण-अनुकूल खूबियों के साथ-साथ 7-सीटर की प्रेक्टिकेलिटी भी लेकर आई। इस गाड़ी के साथ महिंद्रा ने 70केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी दिया, जिसने कंपनी के मौजूदा 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच विकल्पों के बीच के अंतर को भर दिया। कंपनी के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में एक्सईवी 9एस सबसे ज़्यादा बिकने वाली महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी रही जिसकी 13,275 यूनिट बिकीं। इसकी जबरदस्त बिक्री और लंबा वेटिंग पीरियड इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

जो लोग एक किफायती महिंद्रा ईवी की तलाश में हैं, उनके लिए अब नई लॉन्च हुई महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी मौजूद है। इसमें रेगुलर 3एक्सओ वाले ही फीचर्स मिलते हैं, बस फर्क इतना है कि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। यह स्पष्ट है कि 1 लाख बिक्री के आंकड़े तक पहुंचने में तीन बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे बीई 6, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

महिंद्रा की अगली ईवी कौनसी होगी?

अपनी मौजूदा सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिंद्रा अब अपने बॉर्न इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में एक और नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है। महिंद्रा की अगली इलेक्ट्रिक एसयूवी बीई 07 होगी। इसे कंपनी के लाइनअप में बीई 6 के ऊपर पोज़िशन किया जाएगा और उम्मीद है कि यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। एक फ्लैगशिप मॉडल होने का मतलब है कि इसमें महिंद्रा की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सबसे प्रीमियम फीचर्स और सबसे दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहां देखें बीई 07 प्रोडक्शन वर्जन की झलक।

कारदेखो का क्या है कहना…

कुल मिलाकर, 1 लाख यूनिट्स की बिक्री यह साबित करती है कि महिंद्रा ने रेवा के दौर से एक लंबा सफर तय किया है और अब वह इलेक्ट्रिक बाज़ार में एक मज़बूत खिलाड़ी के रूप में उभर रही है। बीई 07 जैसे आने वाले फ्लैगशिप मॉडल के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि महिंद्रा डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मोर्चों पर अपनी पोजिशन को और भी मजबूत करेगी, जिससे बाजार में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा।