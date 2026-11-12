जगुआर लैंड रोवर ने बीवाईडी पर किया मुकदमा: डिफेंडर की डिजाइन और टेक्नोलॉजी कॉपी करने का लगा आरोप

last updated on Nov 12, 2026 18:05 IST

जगुआर लैंड रोवर ने चीनी कार कंपनी बीवाईडी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीवाईडी की आने वाली Ti7 एसयूवी में डिफेंडर की डिजाइन और तकनीक की नकल की गई है।

खास बातें:

जगुआर लैंड रोवर का आरोप: बीवाईडी ने अपनी आने वाली Ti7 एसयूवी के लिए डिफेंडर की डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) की नकल की है।

कानूनी कार्रवाई: जगुआर लैंड रोवर की शिकायत के बाद नीदरलैंड्स में बीवाईडी के दफ्तरों पर छापे मारे गए ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सकें।

बीवाईडी का इनकार: चीनी कंपनी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे केवल जानकारी खंगालने की कोशिश बताया है।

बीवाईडी Ti7: यह एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है जिसका ग्लोबल मुकाबला Ford Bronco और BMW X3 जैसी गाड़ियों से है।

नीदरलैंड्स में बीवाईडी के दफ्तरों पर छापा

जगुआर लैंड रोवर का आरोप है कि बीवाईडी ने अपनी आने वाली रेट्रो-थीम वाली Ti7 एसयूवी को विकसित करने में उसकी कॉपीराइटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) का इस्तेमाल किया है। इस शिकायत के बाद, नीदरलैंड्स के Hoofddorp और Schiedam में स्थित बीवाईडी के दो दफ्तरों पर अधिकारियों ने छापा मारा। इस कार्रवाई का मुख्य मकसद मामले से जुड़े डिजिटल सबूत और रिकॉर्ड जब्त करना था। हालांकि, जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरी ओर, बीवाईडी ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि शिकायत सिर्फ जानकारी खंगालने की कोशिश है, और उसके प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी या डिजाइन की कोई चोरी नहीं हुई है।

बीवाईडी Ti7 एसयूवी के बारे में

आरोपों के बावजूद, बीवाईडी Ti7 एसयूवी अपने आप में एक दिलचस्प गाड़ी है। इसका रेट्रो-कूल डिजाइन, बॉक्सी यानी चौकोर बॉडी, 20-इंच के अलॉय व्हील्स और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसे एक दमदार ऑफ-रोड लुक देते हैं। इसका इंटीरियर बीवाईडी के दूसरे मॉडल्स जैसा ही है, जिसमें सॉफ्ट-टच मटेरियल्स और एक बड़ी 15.6-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है, जिससे कार के ज्यादातर फंक्शन्स कंट्रोल होते हैं।

फीचर्स के मामले में भी यह काफी लोडेड है। इसमें आगे और पीछे वेंटिलेटेड और हीटेड सीटें, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, अकूस्टिक ग्लास, 18-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, दो 50वाट वायरलेस फ़ोन चार्जर और यहां तक कि एक बिल्ट-इन रेफ्रिजरेटर भी मिलता है। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) एसयूवी है, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस और शानदार इलेक्ट्रिक रेंज का दावा किया गया है।

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल बैटरी पैक 35.6 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 पावर 408 पीएस सर्टिफाइड एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 4.8 सेकंड सर्टिफाइड रेंज (ईवी मोड) 119 किलोमीटर तक ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

कीमत और मुकाबला

बीवाईडी Ti7 को जनवरी 2027 में कुछ चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किया जाना है, जबकि यूरोपीय बाजारों में इसकी बिक्री अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जाएगी। यूके में इसकी शुरुआती कीमत £47,995 रखी गई है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 60 लाख रुपये के बराबर है। फिलहाल, बीवाईडी की इस एसयूवी को भारत में लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है।

ग्लोबल मार्केट में, इसका मुकाबला किआ सोरेंटो पीएचईवी, फोर्ड ब्रोंको और बीएमडब्ल्यू एक्स3 जैसी गाड़ियों से है।

कारदेखो का क्या है कहना

यह पहली बार नहीं है जब जगुआर लैंड रोवर ने डिजाइन कॉपी करने के आरोप में किसी दूसरी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। जगुआर लैंड रोवर चीन में "कॉपीकैट" डिजाइनों के खिलाफ मुकदमा करने वाली पहली कार कंपनियों में से एक रही है। जहां तक लैंड रोवर डिफेंडर और बीवाईडी Ti7 की बात है, तो दोनों के बीच रग्ड, बॉक्सी और रेट्रो थीम जैसी समानताएं दिखती हैं। हालांकि, इसे एक सीधी कॉपी कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि Ti7 में कई डिजाइन एलिमेंट्स अलग हैं।

आखिरी फैसला अदालत को करना है कि जगुआर लैंड रोवर के आरोप कितने सही हैं और क्या बीवाईडी ने वाकई में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है और क्या जगुआर लैंड रोवर अपने आरोपों को साबित कर पाती है।