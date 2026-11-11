आईपीएल 2026 के 'सुपर स्ट्राइकर' वैभव सूर्यवंशी के गैराज में आई नई टाटा सिएरा, जानिए क्या है इसमें खास

published on नवंबर 11, 2026 19:35 ist

Nov 11, 2026 19:35 IST

last updated on Nov 11, 2026 19:35 IST

Nov 11, 2026 19:35 IST

published on Nov 11, 2026 19:35 IST

आईपीएल 2026 सीज़न में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले 15-वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने एक बिल्कुल नई टाटा सिएरा की डिलीवरी ली है। यह कार उन्हें 2026 आईपीएल में "सुपर स्ट्राइकर" का अवॉर्ड जीतने पर तोहफे के रूप में मिली है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वैभव ने अपनी नई एसयूवी को अंडमान एडवेंचर रंग में चुना है। इस नई गाड़ी के साथ, वैभव के गैराज में अब कुल चार कार हो गई हैं, जिनमें ज़्यादातर एसयूवी कार शामिल हैं।

टाटा सिएरा के बारे में

टाटा सिएरा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है जो अपने दमदार रोड प्रजेंस और आकर्षक लुक्स के लिए जानी जाती है। इसका डिज़ाइन में फ्यूचरिस्टिक और रेट्रो एलिमेंट्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो इसे सेगमेंट की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग बनाता है। कार का एक्सटीरियर जितना प्रभावशाली है, इंटीरियर उतना ही प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर है। केबिन का मुख्य आकर्षण इसका थ्री-स्क्रीन लेआउट है, जो इसे एक अपमार्केट फील देता है। आप टाटा सिएरा की तस्वीरों के जरिए इसके डिज़ाइन को और करीब से देख सकते हैं।

फीचर्स के मामले में सिएरा काफी एडवांस है। इसमें ये सब मिलता है:

12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

12.3-इंच को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम

डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

पैनोरमिक सनरूफ

6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

वायरलेस फोन चार्जर

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

सेफ्टी के मोर्चे पर भी टाटा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सिएरा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट्स, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल डिसेंट कंट्रोल, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर्स शामिल हैं।

टाटा सिएरा तीन इंजन ऑप्शंस में उपलब्ध है, जिनकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

इंजन 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5 लीटर टर्बो डीज़ल पावर 106 पीएस 160 पीएस 118 पीएस टॉर्क 145 एनएम 255 एनएम 260 एनएम (एमटी) / 280 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

वैभव सूर्यवंशी का कार कलेक्शन

नई टाटा सिएरा के आने से वैभव सूर्यवंशी का कार कलेक्शन और भी शानदार हो गया है। उनके गैराज में पहले से ही तीन दमदार गाड़ियां मौजूद हैं, जो उनकी पसंद को दर्शाती हैं।

टाटा कर्व: यह कार वैभव को 2025 आईपीएल सीज़न में "सुपर स्ट्राइकर" का अवॉर्ड जीतने पर मिली थी। टाटा कर्व सबसे अलग दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है, जो अपने कूपे-स्टाइल डिज़ाइन के लिए मशहूर है।

मर्सिडीज—बेंज जीएलई: रिपोर्ट्स के अनुसार, यह लग्जरी एसयूवी उन्हें राजस्थान रॉयल्स के पूर्व मालिक रंजीत बरठाकुर ने आईपीएल में सिर्फ 14 साल की उम्र में शतक लगाने पर तोहफे में दी थी। जीएलई अपनी लग्जरी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर: यह फुल-साइज 7-सीटर एसयूवी कार उनके परिवार ने 2026 में खरीदी थी। फॉर्च्यूनर लेजेंडर अपने पावरफुल इंजन, जो 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और किसी भी तरह के इलाके को आसानी से संभालने की अपनी क्षमता के लिए लोकप्रिय है।

कारदेखो का क्या है कहना

कारदेखो की ओर से वैभव सूर्यवंशी को उनकी नई टाटा सिएरा और 2026 आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई। यह देखना प्रभावशाली है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह सफलता हासिल की है। उनका मौजूदा कार कलेक्शन काफी दिलचस्प है, जिसमें ज़्यादातर एसयूवी कार हैं। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब वे कानूनी तौर पर ड्राइव करने की उम्र के हो जाएंगे, तो क्या वे अपने गैराज में कुछ स्पोर्टी कारें भी शामिल करेंगे।