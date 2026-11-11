जून 2027 तक 4 नई महिंद्रा कार लॉन्च होंगी, देखिए पूरी लिस्ट

महिंद्रा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की है कि कंपनी जून 2027 तक चार नए मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। इस लाइनअप में एक नया पिकअप ट्रक, एनयू_आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक नई एसयूवी, एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी और मौजूदा ईवी का एक अपडेट शामिल है। ये लॉन्च कंपनी की रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका मकसद अहम सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। आइए, इन आने वाली चार महिंद्रा गाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर

महिंद्रा के आने वाले मॉडल्स में सबसे ज्यादा चर्चा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक की हो रही है। कंपनी ने इसके एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई है और यह भी पुष्टि की है कि इसकी बिक्री अप्रैल 2027 में शुरू हो जाएगी। इसका डिजाइन काफी दमदार है और बड़े साइज के साथ यह सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी, जो लाइफस्टाइल पिकअप खरीदारों को आकर्षित कर सकती है। अनुमान है कि इसमें स्कॉर्पियो एन वाले ही पावरट्रेन ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल हो सकते हैं, जो परफॉर्मेंस और टॉर्क का अच्छा संतुलन प्रदान करेंगे। महिंद्रा ने पुष्टि की है कि स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपये से कम होगी। यह इसुजु वी-क्रॉस और टोयोटा हाइलक्स जैसे मॉडलों को चुनौती देगी, जो इससे काफी महंगे हैं। यह कदम भारत के सीमित लेकिन बढ़ते लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में एक नई जान फूंक सकता है और इसे ज्यादा ग्राहकों के लिए सुलभ बना सकता है।

महिंद्रा विजन एस

महिंद्रा के फ्यूचर लाइनअप का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा एनयू_आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक नई गाड़ी होगी। इस प्लेटफॉर्म की घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी और इससे आने वाली गाड़ी विजन एस है। इस एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान लगभग प्रोडक्शन-रेडी अवतार में देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं। डिजाइन के मामले में, विजन एस एक पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी शेप और मॉडर्न लाइटिंग एलिमेंट्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है। यह इसे एक क्लासिक एसयूवी का लुक देता है, लेकिन साथ ही यह आज के जमाने की भी लगती है। उम्मीद है कि इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प दिए जाएंगे, ताकि ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा किया जा सके। महिंद्रा विजन एस को 2027 में लॉन्च किया जाएगा और यह भारत के सबसे कड़े मुकाबले वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में उतरेगी। इस प्लेटफॉर्म पर विजन एस के अलावा विजन टी, विजन एक्स और विजन एसएक्सटी जैसी अन्य एसयूवी कार भी बनाने की योजना है, जो महिंद्रा के भविष्य के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की नींव रखेंगी।

महिंद्रा बीई 07

महिंद्रा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का भी तेजी से विस्तार कर रही है, और इसी कड़ी में अगली पेशकश बीई 07 होगी। प्रेजेंटेशन में एक बिल्कुल नई ईवी का जिक्र किया गया था, और हाल की स्पाई तस्वीरों से यह लगभग तय है कि वह बीई 07 ही है। इसे प्रोडक्शन फॉर्म में देखा गया है, जिसमें इसके एंगुलर डीआरएल (डेटाइम रनिंग लैंप्स) और टेल लैम्प्स नजर आए हैं। महिंद्रा की अन्य बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज की गाड़ियों की तरह, बीई 07 में भी एक बेहद शार्प और फ्यूचरिस्टक डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके केबिन के फीचर-लोडेड होने की उम्मीद है और इसमें कई बैटरी विकल्प भी दिए जा सकते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या महिंद्रा इसे ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प के साथ पेश करेगी। अगर ऐसा होता है, तो यह सीधे तौर पर टाटा हैरियर ईवी को टक्कर दे सकेगी। कीमत के मामले में, बीई 07 को मौजूदा महिंद्रा ईवी के ऊपर पोजिशन किया जाएगा, और यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में अपनी जगह बनाएगी। इसकी कीमत 29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है। इस मॉडल के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, महिंद्रा अपनी ईवी उत्पादन क्षमता को मौजूदा 8,000 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 2027 की शुरुआत तक लगभग 12,000 यूनिट प्रति माह करने की योजना बना रही है। इससे न केवल बीई 07 का उत्पादन सुचारू होगा, बल्कि एक्सईवी 9एस जैसे मौजूदा मॉडलों का वेटिंग पीरियड भी कम होने की उम्मीद है।

अपडेटेड महिंद्रा एक्सईवी 9ई

चौथा मॉडल एक प्रोडक्ट रिफ्रेश होगा, जिसके बारे में अभी बहुत कम जानकारी सामने आई है। हमारा अनुमान है कि यह महिंद्रा एक्सईवी 9ई का अपडेटेड वर्जन हो सकता है, जिसे 8 दिसंबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। इस अनुमान का आधार यह है कि बीई 6 और एक्सईवी 9ई दोनों को नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इनमें से बीई 6 को अगस्त 2026 में बीई 6 स्पोर्टेक के रूप में एक मॉडल-ईयर अपडेट मिल चुका है, जबकि एक्सईवी 9ई का अपडेट अभी बाकी है। इस अपडेट में कई बदलाव की उम्मीद है। इसमें नए और बदले हुए वेरिएंट, कुछ नए कलर ऑप्शन और स्पेशल एडिशन शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी संभावना यह भी है कि इसमें 70 केडब्ल्यूएच का बड़ा बैटरी पैक विकल्प जोड़ा जा सकता है, जो इसकी रेंज को और बढ़ाएगा। यह भी संभव है कि अपडेट के बाद इसके नाम के साथ भी 'स्पोर्टेक' जुड़ जाए। फिलहाल, एक्सईवी 9ई की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपये से 31.25 लाख रुपये के बीच है।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा के ग्राहकों के लिए आने वाले कुछ साल काफी रोमांचक होने वाले हैं। कंपनी अब सिर्फ फेसलिफ्ट या स्पेशल एडिशन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, बल्कि बिल्कुल नए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाकर महत्वपूर्ण सेगमेंट्स में अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी में है। विजन एस कंपनी को प्रतिस्पर्धी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाएगी, जबकि स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर अपनी आक्रामक कीमत से लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट का समीकरण बदल सकती है। वहीं, बीई 07 कंपनी की ईवी महत्वाकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के रूप में उभरेगी। ये सभी लॉन्च दिखाते हैं कि महिंद्रा भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। जो ग्राहक एक बिल्कुल नई महिंद्रा गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इन मॉडलों का इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।