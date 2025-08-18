टाटा हैरियर ईवी: वीडियो में देखें इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदना है फायदे का सौदा

प्रकाशित: अगस्त 18, 2025 07:59 pm । सोनू

टाटा हैरियर ईवी तीन वेरिएंट: एडवेंचर, फियरलेस और एम्पावर्ड में उपलब्ध है

वर्तमान में टाटा हैरियर ईवी कंपनी की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी कीमत 21.49 लाख रुपये से 27.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। यह टाटा के लाइनअप में एकमात्र ऑल-व्हील-ड्राइव कार भी है। हैरियर ईवी तीन वेरिएंट: एडवेंचर, फियरलेस और एमपावर्ड में उपलब्ध है, और इसका टॉप मॉडल पर बेस्ड एक स्पेशल डार्क-थीम्ड स्टील्थ एडिशन भी आता है।

हैरियर ईवी के सभी वेरिएंट में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीटें, ऑटो-पार्क असिस्ट, ड्यूल-स्क्रीन सेटअप, 360 डिग्री कैमरा, और एडीएएस समेत कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। इसमें दो बैटरी पैक: 65 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया गया है, और इसकी फुल चार्ज में रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। कई वेरिएंट और बैटरी पैक का विकल्प मिलने से ग्राहकों के लिए अपने लिए सही वेरिएंट का चयन करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है।

कारदेखो यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो में हमने टाटा हैरियर ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर और उनकी प्राइस के बारे में बात की है, जिससे आपके लिए सही कार चुनना आसान हो जाएगा। फीचर के बारे में चर्चा करने से पहले हमने हैरियर ईवी के रंगों के बारे में बात की है। फिर हमने वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में बताया है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें:

टाटा हैरियर ईवी: वेरिएंट अनुसार प्राइस

टाटा हैरियर ईवी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट इस प्रकार है:

वेरिएंट बैटरी पैक कीमत एडवेंचर 65 केडब्ल्यूएच 21.49 लाख रुपये एडवेंचर एस 65 केडब्ल्यूएच 21.99 लाख रुपये फियरलेस प्लस 65 केडब्ल्यूएच 23.99 लाख रुपये फियरलेस प्लस 75 केडब्ल्यूएच 24.99 लाख रुपये एम्पावर्ड 75 केडब्ल्यूएच 27.49 लाख रुपये

सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

टाटा हैरियर ईवी: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

हैरियर ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जिनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

बैटरी पैक 65 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच ड्राइव सिंगल मोटर रियर-व्हील-ड्राइव / ड्यूल मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव पावर 238 पीएस (पीछे मोटर), 158 पीएस (आगे मोटर) टॉर्क 504 एनएम तक एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) 6.3 सेकंड (बूस्ट मोड के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव) फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 627 किलोमीटर तक

हैरियर ईवी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और 120 किलोवॉट फास्ट चार्जर से यह महज 25 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत चार्ज हो जाती है। टाटा मोटर्स बैटरी पैक पर आजीवन वारंटी भी दे रही है।

टाटा हैरियर ईवी: फीचर और सेफ्टी

टाटा हैरियर ईवी की फीचर लिस्ट में एक 14.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, डिजिटल इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम), ऑटो पार्क असिस्ट, मल्टी ड्राइव और मल्टी टेरेन मोड, वेंटिलेशन के साथ आगे पावर्ड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और पावर्ड टेलगेट शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए हैरियर इलेक्ट्रिक कार में सात एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा (बोनट के नीचे ट्रांसपरेंट व्यू के साथ), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

टाटा हैरियर ईवी: कंपेरिजन

टाटा हैरियर ईवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीवाईडी एटो 3 से है। इसे बीवाईडी सीलायन 7 और हुंडई आयनिक 5 के इलेक्ट्रिक एसयूवी विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।