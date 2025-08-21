फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन फ्लैश रेड कलर वेरिएंट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुआ शुरू, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए इस पर एक नजर

प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 02:54 pm । स्तुति

टाइगन के नए फ्लैश रेड कलर वेरिएंट में कई सारे ब्लैक एलिमेंट दिए गए हैं जिनमें रूफ रेल्स और अलॉय व्हील्स शामिल हैं, जो इसके नए आकर्षक कलर ऑप्शन को अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं

अगस्त 2025 के शुरुआत में फोक्सवैगन टाइगन और वर्ट्स के जीटी लाइन वेरिएंट को नए फ्लैश रेड एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया गया था। हालांकि, इसकी सीमित यूनिट्स ही उतारी गई हैं। यह एसयूवी कार अब फोक्सवैगन के पैन-इंडिया डीलरशिप में पहुंचना शुरू हो गई है जिससे इसकी कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। यहां देखें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास :

आगे की डिजाइन

टाइगन में नया फ्लैश रेड कलर ऑप्शन वाइल्ड चेरी रेड कलर शेड के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लग रहा है। चूंकि यह इसके जीटी लाइन वेरिएंट पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें ग्रिल और बंपर को ब्लैक कलर में दिया गया है जो इसकी डिजाइन को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं।

स्पोर्टी लुक के लिए इसमें एलईडी हेडलाइट पर स्मोकी इफेक्ट दिया गया है। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तरह एलईडी डीआरएल्स और हैलोजन फॉग लैंप्स कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ दिए गए हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, ओआरवीएम्स और 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें डोर हैंडल्स पर डार्क क्रोम फिनिश और फ्रंट डोर पर 'जीटी लाइन' बैजिंग दी गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सेटअप ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दिया गया है और यह डीलर लेवल एसेसरी के तौर पर उपलब्ध है।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें ब्लैक रूफ स्पॉइलर और बंपर पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। इसमें बूटलिड पर 'टाइगन' और 'टीएसआई' बैजिंग (दोनों पर ब्लैक फिनिश) दी गई है, साथ ही इसमें पीछे की तरफ 'जीटी लाइन' बैजिंग भी मिलती है।

केबिन

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन फ्लैश रेड वेरिएंट के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम और ग्रे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। चूंकि यह इसका जीटी लाइन वेरिएंट है, ऐसे में इसमें डैशबोर्ड पर रेड एम्बिएंट लाइटिंग और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर रेड ग्राफिक्स दिए गए हैं।

तस्वीरों में नजर आए वेरिएंट में डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा और पडल लैंप सेटअप दिया गया है, यह दोनों डीलर-लेवल फिटेड एसेसरीज हैं जो इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दी गई है।

टाइगन जीटी लाइन कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्सिंग कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रेन-सेंसिंग वाइपर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन एसयूवी में स्मॉल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन की कीमत 14.80 लाख रुपये से 15.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट से है।