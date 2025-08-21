सभी
    फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन फ्लैश रेड कलर वेरिएंट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुआ शुरू, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए इस पर एक नजर

    प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 02:54 pm । स्तुति

    17 Views
    टाइगन के नए फ्लैश रेड कलर वेरिएंट में कई सारे ब्लैक एलिमेंट दिए गए हैं जिनमें रूफ रेल्स और अलॉय व्हील्स शामिल हैं, जो इसके नए आकर्षक कलर ऑप्शन को अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red colour arrives at dealerships

    अगस्त 2025 के शुरुआत में फोक्सवैगन टाइगन और वर्ट्स के जीटी लाइन वेरिएंट को नए फ्लैश रेड एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया गया था। हालांकि, इसकी सीमित यूनिट्स ही उतारी गई हैं। यह एसयूवी कार अब फोक्सवैगन के पैन-इंडिया डीलरशिप में पहुंचना शुरू हो गई है जिससे इसकी कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। यहां देखें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास : 

    आगे की डिजाइन

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red colour front design

    टाइगन में नया फ्लैश रेड कलर ऑप्शन वाइल्ड चेरी रेड कलर शेड के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लग रहा है। चूंकि यह इसके जीटी लाइन वेरिएंट पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें ग्रिल और बंपर को ब्लैक कलर में दिया गया है जो इसकी डिजाइन को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं। 

    स्पोर्टी लुक के लिए इसमें एलईडी हेडलाइट पर स्मोकी इफेक्ट दिया गया है। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तरह एलईडी डीआरएल्स और हैलोजन फॉग लैंप्स कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ दिए गए हैं।

    साइड

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red colour side design

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red colour side design

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, ओआरवीएम्स और 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें डोर हैंडल्स पर डार्क क्रोम फिनिश और फ्रंट डोर पर 'जीटी लाइन' बैजिंग दी गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सेटअप ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दिया गया है और यह डीलर लेवल एसेसरी के तौर पर उपलब्ध है। 

    पीछे की डिजाइन

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red colour rear design

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red colour rear design

    पीछे की तरफ इसमें ब्लैक रूफ स्पॉइलर और बंपर पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। इसमें बूटलिड पर 'टाइगन' और 'टीएसआई' बैजिंग (दोनों पर ब्लैक फिनिश) दी गई है, साथ ही इसमें पीछे की तरफ 'जीटी लाइन' बैजिंग भी मिलती है। 

    मारुति डिजायर का जलवा कायम, जुलाई में हुंडई ऑरा और होंडा अमेज को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार रही

    केबिन 

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red dashboard

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन फ्लैश रेड वेरिएंट के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम और ग्रे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। चूंकि यह इसका जीटी लाइन वेरिएंट है, ऐसे में इसमें डैशबोर्ड पर रेड एम्बिएंट लाइटिंग और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर रेड ग्राफिक्स दिए गए हैं।

    Volkswagen Taigun puddle lamps

    Volkswagen Taigun 360-degree camera

    तस्वीरों में नजर आए वेरिएंट में डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा और पडल लैंप सेटअप दिया गया है, यह दोनों डीलर-लेवल फिटेड एसेसरीज हैं जो इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दी गई है। 

    Volkswagen Taigun GT Line rear seats

    टाइगन जीटी लाइन कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्सिंग कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रेन-सेंसिंग वाइपर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन और गियरबॉक्स 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन एसयूवी में स्मॉल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    पावर 

    115 पीएस 

    टॉर्क 

    178 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    कीमत और मुकाबला 

    Volkswagen Taigun GT Line Flash Red colour rear design

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन की कीमत 14.80 लाख रुपये से 15.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट से है। 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन फ्लैश रेड कलर वेरिएंट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुआ शुरू, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए इस पर एक नजर
