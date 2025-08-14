मारुति डिजायर का जलवा कायम, जुलाई में हुंडई ऑरा और होंडा अमेज को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार रही

संशोधित: अगस्त 14, 2025 11:24 am | सोनू

सस्ती सेडान कार के आठ मॉडल में से केवल 3 कार की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में इजाफा हुआ है

पिछले कुछ वर्षों में एसयूवी कार की तरफ लोगों का रूझान तेजी से बढ़ा है, लेकिन सेडान कार के ग्राहकों की संख्या अभी भी हमारे बाजार में अच्छी खासी है। भारत में इस समय किफायती सेडान कार सेगमेंट में केवल आठ गाड़ी मौजूद हैं, जिनकी हर महीने औसतन 30,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री होती है। यहां हम जानेंगे जुलाई 2025 में बिक्री के मामले में कौनसी मास-मार्केट सेडान कार ने कैसा प्रदर्शन किया:

मॉडल जुलाई 2025 जून 2025 जुलाई 2024 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) मारुति डिजायर 20,895 15,484 11,647 79 35 हुंडई ऑरा 4,636 5,413 4,757 -14 -3 होंडा अमेज 2,009 2,274 2,327 -12 -14 फोक्सवैगन वर्टस 1,797 1,778 1,766 1 2 स्कोडा स्लाविया 1,168 896 793 30 47 टाटा टिगोर (टिगोर ईवी समेत) 968 788 1,495 23 -35 हुंडई वरना 826 813 1,420 2 -42 होंडा सिटी (सिटी हाइब्रिड समेत) 646 709 957 -9 -32

जुलाई 2025 में लगभग 20,900 यूनिट बिक्री के साथ मारुति डिजायर को सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार का खिताब मिला। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 79 प्रतिशत बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 35 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2025 में मारुति डिजायर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी थी।

लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा है जिसकी 4600 से ज्यादा यूनिट बिकी। इसकी मासिक सेल्स में 14 प्रतिशत और सालाना आधार पर बिक्री में 3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई।

होंडा अमेज की 2000 से थोड़ी ज्यादा यूनिट बेची गई। इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 12 प्रतिशत और 14 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई।

जुलाई 2025 में फोक्सवैगन वर्टस की करीब 1800 यूनिट बिकी। हालांकि इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 1 और 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

स्कोडा स्लाविया लिस्ट में पांचवे नंबर पर है जिसकी पिछले महीने 1100 से ज्यादा यूनिट बिकी। स्लाविया की मासिक आधार पर बिक्री 30 प्रतिशत और सालाना आधार पर बिक्री 47 प्रतिशत तक बढ़ी है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है।

टाटा टिगोर की कुल बिक्री 950 यूनिट से ज्यादा रही जो जून 2025 की तुलना में करीब 200 यूनिट ज्यादा थी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 23 प्रतिशत तक बढ़ी है, लेकिन सालाना आधार पर बिक्री में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें टाटा टिगोर ईवी की बिक्री भी शामिल है।

इस लिस्ट में एक और हुंडई सेडान हुंडई वरना थी जिसकी जुलाई में 800 से ज्यादा यूनिट बिकी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री केवल 2 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।