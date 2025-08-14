सभी
नई
पुरानी कार
    मारुति डिजायर का जलवा कायम, जुलाई में हुंडई ऑरा और होंडा अमेज को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार रही

    संशोधित: अगस्त 14, 2025 11:24 am | सोनू

    13 Views
    सस्ती सेडान कार के आठ मॉडल में से केवल 3 कार की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में इजाफा हुआ है

    Best selling mass-market sedans in July 2025

    पिछले कुछ वर्षों में एसयूवी कार की तरफ लोगों का रूझान तेजी से बढ़ा है, लेकिन सेडान कार के ग्राहकों की संख्या अभी भी हमारे बाजार में अच्छी खासी है। भारत में इस समय किफायती सेडान कार सेगमेंट में केवल आठ गाड़ी मौजूद हैं, जिनकी हर महीने औसतन 30,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री होती है। यहां हम जानेंगे जुलाई 2025 में बिक्री के मामले में कौनसी मास-मार्केट सेडान कार ने कैसा प्रदर्शन किया:

    मॉडल

    जुलाई 2025

    जून 2025

    जुलाई 2024

    मासिक ग्रोथ (%)

    सालाना ग्रोथ (%)

    मारुति डिजायर

    20,895

    15,484

    11,647

    79

    35

    हुंडई ऑरा

    4,636

    5,413

    4,757

    -14

    -3

    होंडा अमेज

    2,009

    2,274

    2,327

    -12

    -14

    फोक्सवैगन वर्टस

    1,797

    1,778

    1,766

    1

    2

    स्कोडा स्लाविया

    1,168

    896

    793

    30

    47

    टाटा टिगोर (टिगोर ईवी समेत)

    968

    788

    1,495

    23

    -35

    हुंडई वरना

    826

    813

    1,420

    2

    -42

    होंडा सिटी (सिटी हाइब्रिड समेत)

    646

    709

    957

    -9

    -32

    Maruti Dzire

    • जुलाई 2025 में लगभग 20,900 यूनिट बिक्री के साथ मारुति डिजायर को सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार का खिताब मिला। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 79 प्रतिशत बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 35 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2025 में मारुति डिजायर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी थी।

    Hyundai Aura

    • लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा है जिसकी 4600 से ज्यादा यूनिट बिकी। इसकी मासिक सेल्स में 14 प्रतिशत और सालाना आधार पर बिक्री में 3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई।

    Honda Amaze

    • होंडा अमेज की 2000 से थोड़ी ज्यादा यूनिट बेची गई। इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 12 प्रतिशत और 14 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई।

    Volkswagen Virtus

    • जुलाई 2025 में फोक्सवैगन वर्टस की करीब 1800 यूनिट बिकी। हालांकि इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 1 और 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    Skoda Slavia

    • स्कोडा स्लाविया लिस्ट में पांचवे नंबर पर है जिसकी पिछले महीने 1100 से ज्यादा यूनिट बिकी। स्लाविया की मासिक आधार पर बिक्री 30 प्रतिशत और सालाना आधार पर बिक्री 47 प्रतिशत तक बढ़ी है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है।

    Tata Tigor

    • टाटा टिगोर की कुल बिक्री 950 यूनिट से ज्यादा रही जो जून 2025 की तुलना में करीब 200 यूनिट ज्यादा थी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 23 प्रतिशत तक बढ़ी है, लेकिन सालाना आधार पर बिक्री में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें टाटा टिगोर ईवी की बिक्री भी शामिल है।

    Hyundai Verna

    • इस लिस्ट में एक और हुंडई सेडान हुंडई वरना थी जिसकी जुलाई में 800 से ज्यादा यूनिट बिकी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री केवल 2 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।

    Honda City

    • इस लिस्ट में आखिरी सेडान होंडा सिटी थी जिसकी जुलाई 2025 में करीब 650 यूनिट बिकी। इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 9 और 32 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें होंडा सिटी हाइब्रिड की बिक्री भी शामिल है।

    होंडा सिटी पर अपना कमेंट लिखें

