विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 vs बीवाईडी ईमैक्स 7: कौनसी इलेक्ट्रिक एमपीवी कार खरीदें?

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प्रकाशित: अप्रैल 28, 2026 03:09 pm । स्तुति

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इलेक्ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है, और विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 और बीवाईडी ईमैक्स 7 जैसे मॉडल इस सेगमेंट में दो अलग-अलग अप्रोच लेकर आए हैं। वीएफ एमपीवी 7 का फोकस बड़े साइज और सिंपल सेटअप पर है, जबकि ईमैक्स 7 में कई सारे बैटरी ऑप्शन के साथ फीचर लोडेड पैकेज मिलता है।

यदि आप इन दोनों में से किसी एक कार को खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो यहां दोनों के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं।

कीमत

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 बीवाईडी ईमैक्स 7 कीमत (एक्स-शोरूम) 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 26.90 लाख रुपये से 29.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 गाड़ी सिंगल वेरिएंट में आती है और इसकी कीमत इमैक्स 7 के मुकाबले कम है। जबकि, ईमैक्स 7 कार कई सारे वेरिएंट में आती है, जिससे इसकी प्राइस बढ़ जाती है। इससे खरीदारों को अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से वेरिएंट चुनने में मदद मिलती है।

साइज

मॉडल विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 बीवाईडी ईमैक्स 7 अंतर लंबाई 4740 मिलीमीटर 4710 मिलीमीटर +30 मिलीमीटर चौड़ाई 1872 मिलीमीटर 1810 मिलीमीटर +62 मिलीमीटर ऊंचाई 1734 मिलीमीटर 1690 मिलीमीटर +44 मिलीमीटर व्हीलबेस 2840 मिलीमीटर 2800 मिलीमीटर +40 मिलीमीटर

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 साइज में बीवाईडी ईमैक्स 7 से ज्यादा बड़ी कार है, जिससे यह अच्छी रोड प्रजेंस देती है।

यह एक ऐसी एमपीवी कार है जो दिखने में ज्यादा दमदार लगती है। बड़े साइज का मतलब है कि इसके केबिन में खासकर दूसरी और तीसरी रो के पैसेंजर को ज्यादा स्पेस मिल पाती है, और यह गाड़ी अच्छी रोड प्रजेंस भी देती है।

जबकि, बीवाईडी ईमैक्स 7 कार का साइज कॉम्पेक्ट है। इससे इसे ज्यादा बैलेंस्ड लुक मिलता है, जो उन खरीदारों को पसंद आ सकता है जो कि ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो भारी-भरकम ना लगे।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 बीवाईडी ईमैक्स 7 बैटरी केपेसिटी 60.13 केडब्लूएच 55.4 केडब्लूएच 71.8 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 सर्टिफाइड रेंज 517 किलोमीटर 420 किलोमीटर 530 किलोमीटर पावर 204 पीएस 163 पीएस 204 पीएस टॉर्क 280 एनएम 310 एनएम 310 एनएम

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है।

जबकि, बीवाईडी ईमैक्स 7 में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। इसका स्मॉल बैटरी पैक वर्जन कम रेंज देता है, जबकि बड़े बैटरी पैक वर्जन की सर्टिफाइड रेंज ज्यादा है।

परफॉरमेंस की बात करें तो दोनों एमपीवी कार के बड़े बैटरी पैक वर्जन के पावर आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। हालांकि, इमैक्स 7 गाड़ी ज्यादा टॉर्क देती है, जिससे यह एसेलेरेट करते समय ज्यादा फास्ट लगती है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 बीवाईडी ईमैक्स 7 हेडलाइट एलईडी के साथ एलईडी डीआरएल्स एलईडी प्रोजेक्टर के साथ एलईडी डीआरएल्स टेललाइट एलईडी एलईडी व्हील 19-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच टचस्क्रीन 5-इंच टचस्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ (वायर्ड) ✅ (वायर्ड) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ❌ ❌ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ (अडेप्टिव) साउंड सिस्टम 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 6-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ एयरबैग्स 4 6 इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड ✅ ❌ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅ ✅ 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ एडीएएस ❌ ✅

इन दोनों एमपीवी कार में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं।

वीएफ एमपीवी 7 में कई अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। इस गाड़ी में बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बड़े अलॉय व्हील्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं, जो इस्तेमाल करने में काफी आसान है और केबिन को ज्यादा मॉडर्न अहसास देते हैं।

जबकि, बीवाईडी ईमैक्स 7 कार सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करती है। इसमें छह एयरबैग्स और एडीएएस फीचर दिए गए हैं, जो ड्राइवर को अच्छी सुरक्षा देते हैं। ज्यादा रिलैक्स हाइवे ड्राइविंग के लिए इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिया गया है, साथ ही इसमें एडवांस साउंड सिस्टम भी मिलता है जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है।

मुकाबला

इन दोनों इलेक्ट्रिक एमपीवी कार का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी से है।

निष्कर्ष :

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 कार में ज्यादा फोकस्ड अप्रोच अपनाई गई है। इसका साइज बड़ा है और इसमें सिंगल बैटरी पैक सेटअप दिया गया है, साथ ही इसमें कई जरूरी फीचर भी मिलते हैं जो इसे चुनने के लिए एक प्रेक्टिकल इलेक्ट्रिक एमपीवी कार बनाते हैं।

जबकि, बीवाईडी ईमैक्स 7 ज्यादा फ्लेक्सिबल कार लगती है। कई सारे बैटरी ऑप्शन, ज्यादा सर्टिफाइड रेंज, और एडीएएस जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के साथ यह उन खरीदारों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो गाड़ी में ज्यादा फीचर और चॉइस चाहते हैं।

कुल मिलाकर, ईमैक्स 7 ज्यादा वर्सेटाइल और फीचर लोडेड ऑप्शन है। यदि आप कम कीमत पर बड़ी एमपीवी कार चाहते हैं तो वीएफ एमपीवी 7 आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी।