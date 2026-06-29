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    हुंडई बेयॉन एसयूवी भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर

    बेयॉन को कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा के साथ पोजिशन किया जाएगा जिससे यह सेल्टोस, विक्टोरिस, सिएरा जैसी मौजूदा गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे पाएगी

    प्रकाशित: जून 29, 2026 11:51 am । स्तुति

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    Hyundai Bayon

    हुंडई इंडिया अपनी क्रेटा एसयूवी के साथ कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे आगे हैं, और अब कंपनी एक नई एसयूवी कार लाने की तैयारी कर रही है। इससे उभरते पॉपुलर एसयूवी सेगमेंट में खरीदारों को हुंडई की ओर से चुनने के लिए और भी ऑप्शन मिल सकेंगे। हुंडई बेयॉन जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है, उसे भारत में 'बीसी4आई' कोडनेम दिया गया है। हाल ही में इस गाड़ी को भारत में टेस्ट करते देखा गया है जिसमें यह पूरी तरह कवर से ढ़की नजर आई है। 2027 में एसयूवी के लॉन्च होने से पहले हमें लगता है कि इसका भारतीय वर्जन कुछ ऐसा दिख सकता है :- 

    क्या उम्मीद की जा सकती है? 

    डिजाइन

    जैसा की टेस्टिंग की तस्वीरों में देखा जा सकता है, आगे की तरफ इसमें स्प्लिट एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है। आगे के हिस्से पर इसमें पतली एलईडी डीआरएल्स (जो वेन्यू जैसी दिखती है) को थोड़ा ऊंचा पोजिशन किया गया है, जबकि हेडलैंप यूनिट्स बंपर में नीचे की तरफ दी गई है। इसमें नीचे की तरफ चौड़ी ग्रिल और बॉडी क्लैडिंग दी गई है। 

    Hyundai Bayon

    इसकी साइड प्रोफाइल में सीधी कन्वेंशनल रूफलाइन और पतले व्हील आर्क नजर आए हैं। इसके अलॉय व्हील्स की डिजाइन बिलकुल यूनीक है और इसमें डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है। अनुमान है कि इसका साइज 17-इंच हो सकता है। 

    Hyundai Bayon

    इस गाड़ी के पीछे का हिस्सा पूरी तरह कवर से ढ़का हुआ था, लेकिन फिर भी हमें इसके टेलगेट की शेप और लाइटिंग पोजिशन पता लग पाई है। इसमें मॉडर्न सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट एलिमेंट दिए जाएंगे जिस पर हुंडई का कनेक्टेड ट्रीटमेंट मिलेगा, साथ ही इसमें कॉन्ट्रास्ट बंपर एलिमेंट और सिल्वर स्किड प्लेट भी दी जा सकती है। 

    छोटी जानकारियां :-

    इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर डिस्क ब्रेक और रडार मॉड्यूल भी दिए गए हैं, जो इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर्स मिलने का संकेत देते हैं।

    इंटीरियर और फीचर 

    हालांकि, हमें इस गाड़ी के इंटीरियर की झलक फिलहाल देखने को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि बेयॉन बेस्ड एसयूवी कार में हुंडई आई20 फेसलिफ्ट वाला डैशबोर्ड लेआउट और केबिन दिया जा सकता है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पतले एसी वेंट्स, और 'मोर्स कोड' लोगो के साथ हुंडई का नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है। 

    पावरट्रेन 

    बेयॉन गाड़ी की पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, साथ ही इसमें डुअल मोटर सेटअप के साथ फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन भी मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह 4 मीटर से ज्यादा लंबी हुंडई की पहली एसयूवी कार होगी जिसमें सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा।

    संभावित कीमत और मुकाबला  

    इस नई हुंडई एसयूवी कार की कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और अपकमिंग निसान टेक्टॉन से रहेगा। 

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    हुंडई बेयॉन एसयूवी भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर
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