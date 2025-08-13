सभी
    सिट्रोएन सी3 के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    प्रकाशित: अगस्त 13, 2025 05:16 pm । सोनू

    11 Views
    • Write a कमेंट

    नई सी3 एक्स शाइन में नए फीचर दिए गए हैं जिनमें एक 360 डिग्री कैमरा और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप शामिल है

    सिट्रोएन सी3 हैचबैक कार का हाल ही में नया टॉप मॉडल एक्स शाइन लॉन्च किया गया है। अब यह गाड़ी चार वेरिएंट: लाइव, फील, फील (ओ) और एक्स शाइन (जिसे सी3एक्स भी कहा जाता है) में उपलब्ध है। कंपनी नए वेरिएंट की बुकिंग लेनी शुरू कर चुकी है और इसकी डिलीवरी सितंबर के पहले सप्ताह से मिलेगी। यहां हम जानेंगे इसके किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं:

    सिट्रोएन सी3 लाइव

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    अंतर

    लाइव एमटी

    6.23 लाख रुपये

    5.25 लाख रुपये

    (- 98,000 रुपये)

    इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ 5-स्पीड मैनुअल

    Citroen C3

    लाइव, सी3 का बेस मॉडल है। जैसा कि आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, यह अब 98,000 रुपये तक सस्ता हो गया है। इसके प्रमुख फीचर इस प्रकार हैं:

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • आगे और पीछे बॉडी कलर बंपर

    • हैलोजन हेडलाइट्स

    • काले ओआरवीएम

    • 15-इंच स्टील व्हील

    • काले डोर हैंडल

    • फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

    • आगे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट

    • एसी नॉब्स पर क्रोम एक्सेंट

    • फोल्डेबल ग्रैब हैंडल (आगे और पीछे के पैसेंजर के लिए)

    • आगे केबिन लैंप

    • हीटर के साथ मैनुअल एसी

    • मैन्युअल रूप से एडजस्ट होने वाले ओआरवीएम

    • आगे पावर विंडो

    • 12वॉट चार्जिंग सॉकेट (आगे)

    • फ्लैट-फोल्डिंग पिछली सीटें

    • 1-टच ऑटो-डाउन (केवल आगे की विंडो)

    • सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    -

    • आगे दो एयरबैग

    • एबीएस और ईबीडी

    • रिवर्स पार्किंग सेंसर

    • हाई स्पीड अलर्ट

    चूंकि लाइव सी3 का बेस मॉडल है, ऐसे में इसमें ब्लैक ओआरवीएम, 15-इंच स्टील व्हील और ब्लैक डोर हैंडल दिए गए हैं। फीचर की बात करें तो इसमें आगे पावर विंडो, एक मैनुअल एसी, और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, लेकिन एक टचस्क्रीन और बेसिक म्यूजिक सिस्टम का अभाव है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें केवल बेसिक सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें दो आगे एयरबैग और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।

    सिट्रोएन सी3 फील

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    अंतर

    फील एमटी

    6.48 लाख रुपये

    6.23 लाख रुपये

    (- 25,000 रुपये)

    इंजन और गियरबॉक्स: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल

    Citroen C3

    बेस मॉडल से ऊपर वाले फील वेरिएंट में लाइव वेरिएंट की तुलना में ये अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं:

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • ओआरवीएम के लिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश

    • एलईडी डीआरएल

    • ग्लॉसी ब्लैक रूफ रेल

    • रूफ एंटीना

    -

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम

    • चारों पावर विंडो

    • फोल्डेबल की-फ़ॉब

    -

    -

    सिट्रोएन सी3 के फील वेरिएंट में लाइव वेरिएंट की तुलना में कुछ स्टाइल और फीचर अपग्रेड दिए गए हैं। इन अपग्रेड में एलईडी डीआरएल, रूफ रेल्स (ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ), इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और सभी पावर विंडो शामिल है। अगर आप सी3 में कुछ अतिरिक्त चीजें चाहते हैं तो हम आपको इसका अगला वेरिएंट लेने की सलाह देंगे।

    सिट्रोएन सी3 फील (ओ)

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    अंतर

    फील (ओ)

    7.52 लाख रुपये

    7.27 लाख रुपये

    (- 25,000 रुपये)

    इंजन और गियरबॉक्स: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल

    Citroen C3

    फील (ओ) सिट्रोएन हैचबैक कार का मिड वेरिएंट है। इसमें फील वेरिएंट की तुलना में ये अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं:

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • बॉडी कलर के बाहरी डोर हैंडल

    • व्हील आर्च क्लैडिंग

    • पूरे व्हील कवर

    • आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • अंदर के दरवाज़े के हैंडल के लिए ब्रश्ड सिल्वर फ़िनिश

    • डैशबोर्ड पर ग्रे हाइलाइट्स

    • एसी वेंट, गियर लीवर सराउंड और स्टीयरिंग व्हील के लिए ब्रश्ड सिल्वर इन्सर्ट

    • पार्सल ट्रे

    • डे-नाइट इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम)

    • बिना चाबी के प्रवेश

    • चारों पावर विंडो के लिए 1-टच ऑटो डाउन

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • ऊपर-नीचे एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील

    • स्टीयरिंग पर ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    • यूएसबी चार्जर (आगे 1 और पीछे 2 फास्ट यूनिट)

    • 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    • साइड और कर्टेन एयरबैग

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • स्पीड-सेंसिंग ऑटो-डोर लॉक

    सी3 हैचबैक के फील (ओ) वेरिएंट में ढेर सारे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, साथ ही यह अंदर और बाहर से ज्यादा प्रीमियम भी दिखती है। इसके प्रमुख फीचर में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साइड और कर्टेन एयरबैग, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर शामिल है।

    सिट्रोएन सी3 एक्स शाइन

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    अंतर

    एक्स शाइन एमटी

    8.16 लाख रुपये

    7.91 लाख रुपये

    (- 25,000 रुपये)

    एक्स शाइन एमटी ड्यूल-टोन

    8.31 लाख रुपये

    8.06 लाख रुपये

    (- 25,000 रुपये)

    एक्स शाइन टर्बो एमटी

    9.36 लाख रुपये

    9.11 लाख रुपये

    (- 25,000 रुपये)

    एक्स शाइन टर्बो एटी

    10 लाख रुपये

    9.90 लाख रुपये

    (- 10,000 रुपये)

    इंजन और गियरबॉक्स: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एमटी, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एटी

    Citroen C3

    शाइन सी3 का टॉप मॉडल है और एक्स वेरिएंट आने के बाद इसमें कई काम के फीचर जुड़ गए हैं। यहां देखिए फील (ओ) की तुलना में इसमें कौनसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं:

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • एलईडी हेडलाइट्स

    • ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स

    • डुअल-टोन पेंट विकल्प

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • आगे एलईडी फॉग लैंप्स

    • लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

    • एलईडी केबिन लैंप

    • 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • ऑटो एसी

    • इलेक्ट्रिक और पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • क्रूज कंट्रोल (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)

    -

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बर्गलर अलार्म

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)*

    • हिल-होल्ड असिस्ट*

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)*

    • 360-डिग्री कैमरा (वैकल्पिक)

    *केवल टर्बो वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध

    सिट्रोएन ने शाइन वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए हैं, जिनमें एलईडी हेडलाइट और आगे फॉग लैंप्स, एक 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टीपीएमएस, और 360 डिग्री कैमरा का विकल्प शामिल है। शाइन वेरिएंट में वाइब पैक का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें बॉडी साइड मोल्डिंग और बाहर की तरफ पेंटेड इनसर्ट के साथ एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आप कार में 360 डिग्री कैमरा का विकल्प चाहते हैं तो इसके लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

    सिट्रोएन सी3 इंजन

    Citroen C3

    यह दो पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नीचे टेबल में दिए गए हैं:

    स्पेसिफिकेशन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    82 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    205 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^

    माइलेज

    19.3 किलोमीटर प्रति लीटर

    19.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 18.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

    *टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है, हालांकि यह डीलरशिप द्वारा फिट करके दी जाएगी।

    कंपेरिजन

    सिट्रोएन सी3 का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच और हुंडई एक्सटर से है। इसे मारुति वैगन आर और टाटा टियागो के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
