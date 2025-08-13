सिट्रोएन सी3 के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: अगस्त 13, 2025 05:16 pm । सोनू
नई सी3 एक्स शाइन में नए फीचर दिए गए हैं जिनमें एक 360 डिग्री कैमरा और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप शामिल है
सिट्रोएन सी3 हैचबैक कार का हाल ही में नया टॉप मॉडल एक्स शाइन लॉन्च किया गया है। अब यह गाड़ी चार वेरिएंट: लाइव, फील, फील (ओ) और एक्स शाइन (जिसे सी3एक्स भी कहा जाता है) में उपलब्ध है। कंपनी नए वेरिएंट की बुकिंग लेनी शुरू कर चुकी है और इसकी डिलीवरी सितंबर के पहले सप्ताह से मिलेगी। यहां हम जानेंगे इसके किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं:
सिट्रोएन सी3 लाइव
वेरिएंट
पुरानी कीमत
नई कीमत
अंतर
लाइव एमटी
6.23 लाख रुपये
5.25 लाख रुपये
(- 98,000 रुपये)
इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ 5-स्पीड मैनुअल
लाइव, सी3 का बेस मॉडल है। जैसा कि आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, यह अब 98,000 रुपये तक सस्ता हो गया है। इसके प्रमुख फीचर इस प्रकार हैं:
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
चूंकि लाइव सी3 का बेस मॉडल है, ऐसे में इसमें ब्लैक ओआरवीएम, 15-इंच स्टील व्हील और ब्लैक डोर हैंडल दिए गए हैं। फीचर की बात करें तो इसमें आगे पावर विंडो, एक मैनुअल एसी, और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, लेकिन एक टचस्क्रीन और बेसिक म्यूजिक सिस्टम का अभाव है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें केवल बेसिक सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें दो आगे एयरबैग और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।
सिट्रोएन सी3 फील
वेरिएंट
पुरानी कीमत
नई कीमत
अंतर
फील एमटी
6.48 लाख रुपये
6.23 लाख रुपये
(- 25,000 रुपये)
इंजन और गियरबॉक्स: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल
बेस मॉडल से ऊपर वाले फील वेरिएंट में लाइव वेरिएंट की तुलना में ये अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं:
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
सिट्रोएन सी3 के फील वेरिएंट में लाइव वेरिएंट की तुलना में कुछ स्टाइल और फीचर अपग्रेड दिए गए हैं। इन अपग्रेड में एलईडी डीआरएल, रूफ रेल्स (ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ), इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और सभी पावर विंडो शामिल है। अगर आप सी3 में कुछ अतिरिक्त चीजें चाहते हैं तो हम आपको इसका अगला वेरिएंट लेने की सलाह देंगे।
सिट्रोएन सी3 फील (ओ)
वेरिएंट
पुरानी कीमत
नई कीमत
अंतर
फील (ओ)
7.52 लाख रुपये
7.27 लाख रुपये
(- 25,000 रुपये)
इंजन और गियरबॉक्स: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल
फील (ओ) सिट्रोएन हैचबैक कार का मिड वेरिएंट है। इसमें फील वेरिएंट की तुलना में ये अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं:
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
सी3 हैचबैक के फील (ओ) वेरिएंट में ढेर सारे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, साथ ही यह अंदर और बाहर से ज्यादा प्रीमियम भी दिखती है। इसके प्रमुख फीचर में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साइड और कर्टेन एयरबैग, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर शामिल है।
सिट्रोएन सी3 एक्स शाइन
वेरिएंट
पुरानी कीमत
नई कीमत
अंतर
एक्स शाइन एमटी
8.16 लाख रुपये
7.91 लाख रुपये
(- 25,000 रुपये)
एक्स शाइन एमटी ड्यूल-टोन
8.31 लाख रुपये
8.06 लाख रुपये
(- 25,000 रुपये)
एक्स शाइन टर्बो एमटी
9.36 लाख रुपये
9.11 लाख रुपये
(- 25,000 रुपये)
एक्स शाइन टर्बो एटी
10 लाख रुपये
9.90 लाख रुपये
(- 10,000 रुपये)
इंजन और गियरबॉक्स: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एमटी, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एटी
शाइन सी3 का टॉप मॉडल है और एक्स वेरिएंट आने के बाद इसमें कई काम के फीचर जुड़ गए हैं। यहां देखिए फील (ओ) की तुलना में इसमें कौनसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं:
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
*केवल टर्बो वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध
सिट्रोएन ने शाइन वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए हैं, जिनमें एलईडी हेडलाइट और आगे फॉग लैंप्स, एक 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टीपीएमएस, और 360 डिग्री कैमरा का विकल्प शामिल है। शाइन वेरिएंट में वाइब पैक का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें बॉडी साइड मोल्डिंग और बाहर की तरफ पेंटेड इनसर्ट के साथ एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आप कार में 360 डिग्री कैमरा का विकल्प चाहते हैं तो इसके लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
सिट्रोएन सी3 इंजन
यह दो पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नीचे टेबल में दिए गए हैं:
स्पेसिफिकेशन
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल
पावर
82 पीएस
110 पीएस
टॉर्क
115 एनएम
205 एनएम
गियरबॉक्स
5-स्पीड एमटी
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^
माइलेज
19.3 किलोमीटर प्रति लीटर
19.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 18.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)
*टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है, हालांकि यह डीलरशिप द्वारा फिट करके दी जाएगी।
कंपेरिजन
सिट्रोएन सी3 का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच और हुंडई एक्सटर से है। इसे मारुति वैगन आर और टाटा टियागो के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।