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    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : क्या इसके टॉप वेरिएंट पर ज्यादा पैसे खर्च करने सही हैं?

    2026 टियागो ईवी के स्मार्ट और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की कीमत के बीच बड़ा अंतर है। लेकिन, ज्यादा कीमत पर इसके टॉप वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है? आइए जानते हैं आगे :- 

    प्रकाशित: जून 15, 2026 02:33 pm । स्तुति

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    Tata Tiago EV

    भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा टियागो ईवी सबसे सस्ती कारों में से एक है। नए फेसलिफ्ट अपडेट के साथ इसमें अब नई डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम केबिन और कई सारे नए फीचर मिलते हैं जो इसे ज्यादा आकर्षक पैकेज बनाते हैं। 

    हालांकि, जब आप इसके अलग-अलग वेरिएंट देखना शुरू करते हैं, तो अंतर साफ तौर पर दिखाई देने लगते हैं। एंट्री-लेवल स्मार्ट वेरिएंट एक ज्यादा किफायती ऑप्शन है, जबकि क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में बड़ा बैटरी पैक, ज्यादा बेहतर फीचर, कई सारे कंफर्ट फीचर और सेफ्टी अपडेट मिलते हैं।

    अब सवाल यह उठता है कि क्या क्रिएटिव प्लस वेरिएंट अपनी 3 लाख रुपये ज्यादा कीमत को वाजिब ठहराता है या फिर इसका स्मार्ट वेरिएंट ही आपके लिए सही रहेगा? आइये जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : कीमत 

    वेरिएंट 

    कीमत (एक्स-शोरूम) 

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट वेरिएंट 

    6.99 लाख रुपये 

    टाटा टियागो ईवी क्रिएटिव प्लस वेरिएंट 

    9.99 लाख रुपये 

    स्मार्ट वेरिएंट टियागो ईवी लाइनअप का एंट्री लेवल वेरिएंट है, जबकि क्रिएटिव प्लस इसका टॉप वेरिएंट है। इन दोनों वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर 3 लाख रुपये का है।

    यह दोनों वेरिएंट कई मामलों में एक-दूसरे से अलग हैं जैसे कि कंफर्ट फीचर, बैटरी पैक ऑप्शन और इनकी क्षमता। सबसे पहले इनकी डिजाइन पर डालते हैं एक नजर :-  

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : एक्सटीरियर 

    टियागो ईवी फेसलिफ्ट में पहले के मुकाबले अब ज्यादा क्लीन और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलती है, जिससे यह सड़क पर अब ज्यादा मॉडर्न नजर आती है। 

    Tata Tiago EV Smart

    Tata Tiago EV Creative Plus

    इन दोनों ही वेरिएंट में क्लोज़्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन का बंपर, ईवी स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट और कनेक्टेड एलईडी लाइट दी गई हैं। इनमें ब्लैक आउट ओआरवीएम्स, व्हील आर्क क्लैडिंग और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी दिया गया है। 

    Tata Tiago EV Smart

    Tata Tiago EV Creative Plus

    स्मार्ट वेरिएंट में क्रोम-फिनिश्ड डोर हैंडल्स और 14-इंच स्टील व्हील्स जैसे बेसिक फीचर मिलते हैं। जबकि, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैंप्स और नए डिजाइन के व्हील कवर जैसे कई स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं जो हैचबैक कार को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। हालांकि, इन दोनों वेरिएंट की डिजाइन काफी हद तक एक जैसी है, लेकिन इन फीचर के जुड़ने से इसका टॉप वेरिएंट थोड़ा अलग और ज्यादा बेहतर दिखता है। 

    Tata Tiago EV Smart

    Tata Tiago EV Creative Plus

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : कलर ऑप्शन 

    कलर ऑप्शन

    स्मार्ट वेरिएंट 

    क्रिएटिव प्लस वेरिएंट

    पैंगोंग पल्स 

    प्योर ग्रे 

    डेटोना ग्रे 

    प्रिस्टाइन व्हाइट 

    देहरादून ड्यू 

    सोबो सर्ज 

    स्मार्ट और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में पैंगोंग पल्स, प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे और प्रिस्टाइन व्हाइट जैसे चार कलर ऑप्शन कॉमन मिलते हैं। 

    जबकि, टियागो ईवी के टॉप क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में दो अतिरिक्त कलर ऑप्शन : देहरादून ड्यू और सोबो सर्ज दिए गए हैं। यह अतिरिक्त कलर ऑप्शन खरीदारों को टियागो ईवी को अपनी पसंद अनुसार कस्टमाइज करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, दोनों ही वेरिएंट में कलर की रेंज लगभग एक जैसी ही मिलती है।

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : इंटीरियर 

    स्मार्ट और क्रिएटिव प्लस दोनों ही वेरिएंट के केबिन में आपको काफी कुछ बदलाव नजर आएंगे। इनमें नई डैशबोर्ड डिजाइन, डुअल-टोन केबिन थीम, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री और अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    Tata Tiago EV Smart

    Tata Tiago EV Creative Plus

    इन दोनों वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, आगे वाली सीटों के लिए अंडर थाई सपोर्ट, 12वोल्ट पावर सॉकेट और प्रेक्टिकल केबिन लेआउट दिया गया है।  

    क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, ड्राइवर साइड विंडो के लिए वन-टच ऑटो अप/डाउन फ़ंक्शन और दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक इंसर्ट जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो रोजाना के कंफर्ट को बेहतर बनाते हैं। 

    भले ही यह बेहद महत्वपूर्ण फीचर ना हो, लेकिन यह केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। 

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : फीचर 

    यहां दोनों वेरिएंट के बीच का अंतर और भी साफ हो जाता है। 

    स्मार्ट वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई जरूरी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन की कमी है।

    क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में कहीं ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं, जिनमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, चार-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो एसी, फ्रंट और रियर टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। 

    यहां देखें टाटा टियागो ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : सेफ्टी 

    स्मार्ट और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, टीपीएमएस, आइएसोफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और हाई-बीम असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    हालांकि, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में कहीं ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर मिलते हैं जिनमें हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमेटिक हेडलैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो डिफॉगर शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट सेगमेंट-फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा है जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ आता है। 

    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट vs क्रिएटिव प्लस : बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    बैटरी स्पेसिफिकेशन 

    19.2 केडब्ल्यूएच 

    24 केडब्ल्यूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    पावर

    61 पीएस

    75 पीएस

    टॉर्क 

    110 एनएम

    114 एनएम

    एसेलेरेशन (0 to 60 किमी/घंटे )

    6.2 सेंकड

    5.7 सेंकड

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    226 किलोमीटर

    285 किलोमीटर

    चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर) 

    35 मिनट

    35 मिनट

    टाटा टियागो ईवी के स्मार्ट वेरिएंट में केवल स्मॉल 19.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। जबकि, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में बड़ा 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी ना केवल रेंज ज्यादा है, बल्कि यह ज्यादा पावर और टॉर्क भी देता है। कागज पर क्रिएटिव प्लस वेरिएंट ज्यादा फास्ट लगता है, और यह 60 किलोमीटर की ज्यादा रेंज भी देता है।  

    कारदेखो का क्या है कहना…

    टियागो ईवी का बेस स्मार्ट वेरिएंट ओनरशिप एक्सपीरिएंस को आसान बनाता है। इसमें सभी जरूरी फीचर और कई महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसकी डिजाइन टॉप वेरिएंट जैसी है, लेकिन कीमत काफी कम है। अगर आप एंट्री-लेवल वेरिएंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां तस्वीरों के जरिए टियागो ईवी स्मार्ट वेरिएंट की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

    Tata Tiago EV

    Tata Tiago EV

    क्रिएटिव प्लस वेरिएंट टियागो ईवी का ज्यादा बेहतर वर्जन लगता है। बड़ा बैटरी पैक, ज्यादा रेंज, बेहतर परफॉरमेंस, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, अतिरिक्त कंफर्ट फीचर और मजबूत सेफ्टी पैकेज ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। क्या आप टियागो ईवी के टॉप वेरिएंट को लेने के बारे में सोच रहे हैं? यहां देखें टियागो ईवी क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की पूरी रिपोर्ट। 

    आप यहां स्मार्ट और प्योर प्लस वेरिएंट, और प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट के बीच कंपेरिजन भी देख सकते हैं। 

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