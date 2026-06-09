टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस vs क्रिएटिव: क्या इलेक्ट्रिक कार के टॉप मॉडल के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने चाहिए?

प्रकाशित: जून 09, 2026 07:44 pm । सोनू

टाटा ने हाल ही में टियागो ईवी फेसलिफ्ट को नए लुक, ज्यादा प्रीमियम केबिन और अपडेट फीचर लिस्ट के साथ लॉन्च किया है। यह तीन वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। इसका बेस मॉडल काफी बेसिक है, और हमें लगता है कि अधिकांश ग्राहक दो टॉप मॉडल को ही चुनेंगे। जहां प्योर प्लस अपनी किफायती कीमत की वजह से एक अच्छा ऑप्शन है, वहीं क्रिएटिव प्लस में कई अतिरिक्त कंफर्ट और सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

तो क्या आपको प्योर प्लस वेरिएंट लेना चाहिए या फिर टॉप मॉडल क्रिएटिव प्लस के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए इसे अच्छे से समझते हैं:

टियागो ईवी प्योर प्लस vs क्रिएटिव प्लस: कीमत

वेरिएंट 19 केडब्ल्यूएच 24 केडब्ल्यूएच प्योर प्लस 8.49 लाख रुपये 9.49 लाख रुपये क्रिएटिव प्लस - 9.99 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, दोनों बैटरी पैक ऑप्शन की कीमत में काफी अंतर है।

24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स की बात करें तो आपको क्रिएटिव प्लस के लिए 50,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

टाटा टियागो ईवी को बैटरी-ऐज-ए-सर्विस स्कीम के साथ भी पेश कर रही है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है।

आइए जानते हैं अतिरिक्त पैसों में आपको क्या मिलता है:

टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस vs क्रिएटिव प्लस: एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल के दोनों वेरिएंट में साफ-सुथरे स्टाइल एलिमेंट्स मिलते हैं। हालांकि, क्रिएटिव प्लस कुछ मामलों में ज्यादा बेहतर दिखता है।

नई टियागो इलेक्ट्रिक कार में आगे की तरफ बदलाव किए गए हैं, और यहां से दोनों वेरिएंट एक-दूसरे से अलग दिखते हैं। जहां प्योर प्लस में बेसिक हेलोजन हेडलाइटें दी गई हैं, वहीं क्रिएटिव प्लस में एलईडी हेडलाइटें और एलईडी डीआरएल मिलती हैं, जिससे यह आगे से शार्प और ज्यादा मॉडर्न दिखती है।

साइड से दोनों वेरिएंट एक जैसे दिखते हैं। प्योर प्लस में राइडिंग के लिए कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि क्रिएटिव प्लस में शानदार लुक के लिए एयरो स्टाइल वाले 14-इंच व्हील दिए गए हैं। अच्छी बात ये है कि दोनों वेरिएंट में ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर और डोर हैंडल दिए गए हैं।

पीछे से दोनों वेरिएंट्स करीब एक जैसे हैं। यहां आपको दोनों वेरिएंट में एलईडी टेल लैंप्स, एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, और एक शार्क-फिन एंटीना मिलता है। हालांकि, क्रिएटिव प्लस में वाशर के साथ पीछे एक वाइपर दिया गया है, जिसका प्योर प्लस में अभाव है।

नोट: टॉप मॉडल केवल देखने में ही आकर्षक नहीं है, बल्कि इसमें बेहतर हेडलाइट और पीछे वाइपर व वाशर जैसी काम की सुविधाएं भी मिलती हैं।

टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस vs क्रिएटिव प्लस: केबिन

केबिन की बात करें तो न्यू टियागो ईवी के दोनों वेरिएंट में नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और अपडेट डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। हालांकि, जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दोनों में अंतर नजर आएंगे।

प्योर प्लस में चीजें काम की तो हैं लेकिन टॉप मॉडल की तुलना में कम हैं। इसमें बेस मॉडल स्मार्ट की तुलना में एक मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं, लेकिन कई कंफर्ट फीचर का अभाव है।

क्रिएटिव प्लस का केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है, इसमें डैशबोर्ड पर फैब्रिक फिनिश और आर्मरेस्ट पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक दिया गया है। केबिन में बेहतर कूलिंग के लिए इसमें पीछे एसी वेंट्स और काम की चीजें रखने के लिए एक पीछे पार्सल ट्रे भी दी गई है।

आइए अब फीचर की बात करते हैं, जहां क्रिएटिव प्लस साफ तौर पर आगे है:

टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस vs क्रिएटिव प्लस: फीचर

यहां अंतर बड़े हैं। प्योर वेरिएंट में छोटी 8-इंच डिस्प्ले दी गई है, जबकि क्रिएटिव प्लस में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट है जो ज्यादा प्रीमियम और शानदार है। अच्छी बात यह है कि दोनों वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 4-स्पीकर, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर मिलते हैं।

प्योर प्लस में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डे/नाइट आईआरवीएम, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और चार्जिंग पोर्ट्स जैसे अच्छे फीचर दिए गए हैं। क्रिएटिव प्लस को क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक एयर फिल्टर और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसी सुविधाओं से और बेहतर बनाया गया है।

टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस vs क्रिएटिव प्लस: सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी क्रिएटिव प्लस ज्यादा बेहतर है। दोनों वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है।

हालांकि, क्रिएटिव प्लस सेफ्टी के मामले में ज्यादा बेहतर है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो डिफॉगर, एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और फुल 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर मिलते हैं। वहीं प्योर प्लस में केवल एक रिवर्स कैमरा मिलता है और इसमें 360 डिग्री व्यू नहीं मिलता है।

सेफ्टी में फर्क: जो लोग सेफ्टी को अहमियत देते हैं उनके लिए क्रिएटिव प्लस एक अच्छी चॉइस है। खासकर, ईएससी और हिल होल्ड असिस्ट ऐसे फीचर हैं जो असल जिंदगी में वास्तव में काम के साबित होते हैं।

टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस vs क्रिएटिव प्लस: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

टियागो ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 19.2 केडब्ल्यूएच 24 केडब्ल्यूएच पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर

प्योर प्लस दोनों बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जबकि क्रिएटिव प्लस में केवल बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। टियागो इलेक्ट्रिक कार 30 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी महज 35 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत चार्ज हो जाती है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर अलग-अलग देखें तो टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस एक बढ़िया विकल्प है जिसमें सभी जरूरी चीजें दी गई हैं। जो ग्राहक सही कीमत पर एक अच्छी इलेक्ट्रिक चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

हालांकि, क्रिएटिव प्लस ज्यादा बेहतर पैकेज है। ज्यादा प्रीमियम केबिन, बेहतर एक्सटीरियर डिजाइन, ज्यादा कंफर्ट और सेफ्टी फीचर से गाड़ी का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है।

अगर आप क्रिएटिव प्लस के लिए 50,000 रुपये अतिरिक्त देते हैं तो इसमें आपको पैसों से कहीं ज्यादा फायदा मिलता है, और अगर आप 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाला मॉडल लेना चाहते हैं तो इस पर विचार करें। प्योर प्लस को खरीदने का यह एकमात्र कारण हो सकता है कि आप छोटा बैटरी पैक लेना चाहते हैं और रेंज से समझौता करने के लिए तैयार हैं। हमारी सलाह यही है कि आप क्रिएटिव प्लस 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वर्जन चुनें।