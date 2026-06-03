प्रकाशित: जून 03, 2026 12:22 pm । सोनू

हाल ही में टाटा टियागो ईवी को फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस अपडेट के साथ न केवल इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को एक नया डिजाइन और फीचर अपग्रेड मिले हैं, बल्कि अब यह नए वेरिएंट लाइनअप: स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में भी उपलब्ध है। यहां हम जानेंगे टियागो ईवी बेस मॉडल स्मार्ट अंदर और बाहर से कैसा दिखता है:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

न्यू टाटा टियागो स्मार्ट में सामने की तरफ हेलोजन हेडलाइटें लगी हैं जो टॉप मॉडल क्रिएटिव प्लस में मिलने वाली ऑल-एलईडी यूनिट से अलग है। इसमें एलईडी डीआरएल का भी अभाव है, जो केवल टॉप मॉडल में मिलती है। आगे के अन्य हाइलाइट्स में एक बॉडी कलर क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल, एयर डेम के लिए एक नया पेटर्न और बंपर के बीच में एयर स्लिट्स शामिल हैं।

साइड

साइड में आपको 2026 टाटा टियागो ईवी में ब्लैक बी-पिलर मिलेंगे, लेकिन बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ क्रोम गार्निश दी गई है। इसमें 14-इंच स्टील व्हील के साथ व्हील कवर नहीं दिए गए हैं और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर (इसमें आगे वाले फेंडर पर दिए गए हैं) भी नहीं मिलते हैं, ये दोनों चीजें मिड वेरिएंट प्योर प्लस से मिलती है। टाटा ने टियागो ईवी न्यू मॉडल में ग्रे फिनिश व्हील आर्क क्लेडिंग और आगे वाले दरवाजों के नीचे वाले हिस्से में ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग स्टैंडर्ड दी है।

पीछे का डिजाइन

2026 टाटा टियागो ईवी में बेस वेरिएंट से एलईडी टेल लाइट सेटअप और एक रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है, हालांकि बेस मॉडल स्मार्ट में एक शार्क फिन एंटीना और वाइपर व डिफॉगर के साथ पीछे वाशर नहीं दिया गया है। टेलगेट पर ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग और लाइट बार के बीच में ‘टाटा’ लोगो, और पार्किंग सेंसर के साथ नया बंपर दिया गया है।

केबिन

टाटा ने टियागो इलेक्ट्रिक कार में एक नया डैशबोर्ड दिया है, जिसमें अब एक फैब्रिक लेयर और नए एसी वेंट्स हैं। इसमें टाटा.ईवी लोगो के साथ नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। हालांकि, बेस मॉडल होने के कारण इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स का अभाव है।

सीटों पर भी फैब्रिक फिनिश है, जो सभी वेरिएंट्स में एक जैसी है। अब इनमें अंडरथाई सपोर्ट भी है, जो हमने स्टैंडर्ड टियागो के फेसलिफ्ट वर्जन में देखा था। टाटा ने डोर पेड में भी बदलाव किया है ताकि इन्हें फ्लोटिंग जैसा इफेक्ट दिया जा सके, ठीक वैसा ही जैसा हमने नई टाटा सिएरा में देखा था।

फीचर और सेफ्टी

टाटा ने नई टियागो ईवी के स्मार्ट वेरिएंट में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग, आगे एक 12वॉट पावर सॉकेट, और कुछ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (टेलिमैटिक) जैसे फीचर दिए हैं। इसमें कोई पावर विंडो नहीं दी गई है और न ही टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट दी गई है।

सुरक्षा के मामले में टाटा ने कोई समझौता नहीं किया है और इसमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, हाई बीम अलर्ट, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यहां आप 2026 टाटा टियागो के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में देख सकते हैं।

बैटरी पैक और रेंज

बेस मॉडल स्मार्ट में केवल छोटा 19.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 2026 टाटा टियागो ईवी बैटरी पैक 19.2 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 61 पीएस टॉर्क 110 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II) 226 किलोमीटर

इसका चार्जिंग टाइम इस प्रकार है:

15एम्पीयर प्लग पॉइंट या एसी होम वॉलबॉक्स चार्जर से 10 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 6.9 घंटे लगते हैं।

7.2 किलोवॉट एसी फास्ट चार्जर से 10 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 2.6 घंटे लगते हैं।

30 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जर से 10 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में 35 मिनट लगते हैं।

डीसी फास्ट चार्जर से 20 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में 30 मिनट लगते हैं।

टाटा टियागो ईवी न्यू मॉडल में मल्टी-मोड रिजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है, जिसमें सभी वेरिएंट में चार लेवल शामिल हैं। इसमें दो ड्राइव मोड: सिटी और स्पोर्ट भी दिए गए हैं।

टाटा ने टियागो ईवी को बड़े 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन में भी पेश किया है, जिसके साथ ज्यादा पावरफुल 75 पीएस/114एनएम इलेक्ट्रिक मोटर फिट की गई है। हम 2026 टाटा टियागो ईवी के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।

प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा टियागो ईवी स्मार्ट वेरिएंट की कीमत 6.99 लाख रुपये है। इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के अन्य वेरिएंट्स की प्राइस 8.49 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है।

टाटा टियागो ईवी का मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी से है, इसके अलावा इसे टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से सस्ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम नई दिल्ली के अनुसार है।

यह भी देखें: टाटा टियागो ईवी ऑन रोड प्राइस