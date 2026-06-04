प्रकाशित: जून 04, 2026 11:27 am । स्तुति

टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी फेसलिफ्ट को भारत में 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। टियागो ईवी में मॉडर्न डिजाइन ट्रीटमेंट के साथ नया फ्रंट, अपडेटेड इंटीरियर और अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जिसकी पुराने वर्जन में कमी थी।

टियागो ईवी कार तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। प्योर प्लस वेरिएंट को लाइनअप के बीच में पोजिशन किया गया है, लेकिन क्या इस वेरिएंट को लेना होगा बेहतर? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

2026 टियागो ईवी प्योर प्लस : एक्सटीरियर

नई टाटा टियागो ईवी की डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। प्योर प्लस वेरिएंट में टॉप वेरिएंट वाला नए डिजाइन का बंपर और लोअर एयर डैम दिया गया है। आगे की तरफ इसमें ब्लेंक-ऑफ बॉडी कलर्ड ग्रिल दी गई है। इसमें एयरफ्लो को बेहतर बनाने के लिए बंपर पर वर्टिकल कटआउट दिए गए हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में हैलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं, जबकि एलईडी यूनिट्स के लिए आपको क्रिएटिव प्लस वेरिएंट को चुनना होगा।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें ग्रे व्हील आर्क क्लैडिंग, 'टाटा.ईवी' लोगो, ब्लैक आउट बी-पिलर और ओआरवीएम्स दिए गए हैं। इसमें सिल्वर डोर हैंडल्स और 14-इंच स्टील व्हील्स के लिए एरो कवर दिए गए हैं।

इसकी पीछे की स्टाइलिंग दूसरे वेरिएंट जैसी है, जिसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स सेटअप, ब्लेक एप्लीक के साथ नए डिजाइन का बंपर और रूफ स्पॉइलर दिया गया है। बेस वेरिएंट स्मार्ट के मुकाबले इसमें शार्कफिन एंटीना दिया गया है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है।

टियागो ईवी प्योर प्लस वेरिएंट पांच कलर ऑप्शन : सोबो सर्ज, पैंगगोंग प्लस, प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे और प्रिस्टाइन व्हाइट में उपलब्ध है।

2026 टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस : इंटीरियर

नई टाटा टियागो ईवी के केबिन में डैशबोर्ड पर डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर थीम के साथ ग्रीन और ग्रे कलर्ड सीटें दी गई है। इसमें सीटों को प्रीमियम फैब्रिक के साथ अपडेट किया गया है और इसमें बेहतर अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है।

इसमें नए स्पोर्टी 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम फील देते हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में सभी दरवाजों पर पावर विंडो और डे/नाइट आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) भी दिया गया है।

2026 टाटा टियागो ईवी प्योर प्लस : फीचर और सेफ्टी

बेस स्मार्ट से ऊपर वाले प्योर प्लस वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हैलोजन हेडलैंप, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम्स और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर दिए गए हैं।

नई टियागो ईवी कार में 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हाई बीम अलर्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में रियर व्यू कैमरा और रियर डिफॉगर भी दिया गया है।

2026 टियागो ईवी प्योर प्लस : इंजन ऑप्शन

प्योर प्लस वेरिएंट टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट का इकलौता वेरिएंट है जिसमें दोनों बैटरी पैक दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 19.2 केडब्लूएच (मीडियम रेंज) 24 केडब्ल्यूएच (लॉन्ग रेंज) इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम

नई टाटा टियागो ईवी कार 30 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसके जरिए यह गाड़ी 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत 35 मिनट में चार्ज हो जाती है।

2026 टियागो ईवी प्योर प्लस : कीमत और मुकाबला

टाटा टियागो प्योर प्लस वेरिएंट की कीमत 8.99 लाख रुपये से 9.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। टियागो ईवी के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होती है।