टाटा सिएरा ईवी जल्द होगी लॉन्च, जानिए क्या कुछ मिल सकता है इसमें खास

टाटा मोटर्स ने 2025 के अंत में सिएरा लॉन्च की, जिसमें मॉर्डन डिज़ाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सिएरा के साथ-साथ, प्रमोशनल वीडियो में सिएरा ईवी को भी दिखाया गया। यह ईवी जल्द ही लॉन्च होने वाली है, इसलिए यहां अपकमिंग सिएरा ईवी की डीटेल्स आगे शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम संभावित फीचर्स, पावरट्रेन विकल्प और डिज़ाइन में बदलावों पर नज़र डालेंगे।

टाटा सिएरा ईवी: डिज़ाइन

जैसा कि हम जानते हैं, टाटा ने अपने टीज़र के ज़रिए प्रोडक्शन मॉडल सिएरा ईवी के डिज़ाइन की झलक दिखाई है।

टीज़र को देखकर यह पुष्टि हो रही है कि सिएरा ईवी के बाहरी डिज़ाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट में ही नजर आने वाला है। सामने की तरफ, सिएरा ईवी में बॉडी कलर की क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल दी गई है, जो इस कार के मिनिमल लुक को और निखारती है। अपने आईसीई वेरिएंट की तरह, इसमें भी सिग्नेचर एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, लेकिन आईसीई वर्जन की तुलना में ईवी में सिंगल स्ट्रिप दी गई है। हेडलाइट्स की पोजीशनिंग में भी अंतर है, जो आईसीई वर्जन की तुलना में बंपर के साथ अलग से इंटीग्रेटेड हैं। सिएरा ईवी में बॉडी कलर के पैनल पर टाटा का लोगो दिया गया है, और इसके ऊपर 'सिएरा' नाम नहीं लिखा गया है।

इलेक्ट्रिक कार का साइड प्रोफाइल इसके आईसीई मॉडल से काफी मिलता-जुलता है; एकमात्र ध्यान देने योग्य अंतर अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन में है, जो थोड़ा अलग है। इसमें पीछे की सीटों के पीछे अल्पाइन विंडो जैसी डिज़ाइन होगी। इंटीरियर भी आईसीई इंजन वाले सिएरा मॉडल से मिलता-जुलता हो सकता है, और इसमें भी ट्रिपल स्क्रीन का लेआउट मिल सकता है। इसे अलग पहचान देने के लिए इसमें कई कलर विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं।

टाटा सिएरा ईवी: फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो, इसमें वही तीन 10.25 इंच की स्क्रीन हो सकती हैं, जिनमें से दो मुख्य इंफोटेनमेंट और ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए होंगी, और तीसरी पैसेंजर सीट के सामने एंटरटेनमेंट के लिए होगी। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पैनोरमिक सनरूफ, जेबीएल साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और संभवतः मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स नजर आ सकते हैं।

सेफ्टी के लिहाज से, इसमें लेवल-2 एडीएएस टेक्नोलॉजी, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा, मल्टीपल एयरबैग, ईएससी और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है। इसमें व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) और व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग फीचर्स भी होने की उम्मीद है।

टाटा सिएरा ईवी: संभावित पावरट्रेन

सिएरा ईवी कई बैटरी पैक विकल्पों के साथ आने की उम्मीद है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होने की संभावना है। टीज़र से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प होगा, क्योंकि इसे रेत के टीलों पर चलते हुए दिखाया गया है। हाल ही में, एक टेस्ट मॉडल देखा गया था जिससे संकेत मिलता है कि इसमें मल्टी-लिंक सस्पेंशन भी हो सकता है, जो सिएरा ईवी की राइड और हैंडलिंग को बेहतर बना सकता है।

कीमत और कंपेरिजन

सिएरा ईवी की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है और यह हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ 6, टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6 और मारुति ईविटारा जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों से मुकाबला करेगी।