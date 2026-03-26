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    रेनो डस्टर टेक्नो Vs टेक्नो प्लस वेरिएंट : इनमें से किस वेरिएंट को खरीदना है फायदे का सौदा?

    टेक्नो प्लस वेरिएंट में एक इंजन ऑप्शन की कमी है, लेकिन इसमें टेक्नो वेरिएंट के मुकाबले कई अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं 

    प्रकाशित: मार्च 26, 2026 06:48 pm । स्तुति

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    Renault Duster

    नई रेनो डस्टर भारत में लॉन्च हो चुकी है। यह गाड़ी कई सारे वेरिएंट में आती है, और इसके टेक्नो और टेक्नो प्लस वेरिएंट को लाइनअप में बीच में पोजिशन किया गया है।

    जहां इसका टेक्नो वेरिएंट काफी फीचर लोडेड एक्सपीरिएंस देता है, वहीं टेक्नो प्लस वेरिएंट कई प्रीमियम टच, बेहतर सेफ्टी फीचर और अपग्रेडेड इंटीरियर के साथ चीजों को एक कदम और आगे ले जाता है।

    यदि आपने 2026 रेनो डस्टर को खरीदने का विचार कर लिया है और आप इसे लेकर कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से किस वेरिएंट को चुना जाए, तो आप हमारा यह कंपेरिजन देख सकते हैं जिससे आप इसका पता लगा सकेंगे कि इसकी ज्यादा कीमत वाजिब ठहरती है या नहीं :- 

    रेनो डस्टर टेक्नो vs टेक्नो प्लस : कीमत 

    वेरिएंट 

    1-लीटर टर्बो एमटी 

    1.3-लीटर टर्बो एमटी 

    1.3-लीटर टर्बो डीसीटी 

    टेक्नो  

    13.49 लाख रुपये 

    14.49 लाख रुपये 

    15.89 लाख रुपये 

    टेक्नो प्लस 

    15.29 लाख रुपये 

    16.69 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

    जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, टेक्नो प्लस वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है। यदि इन दोनों वेरिएंट के 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल वर्जन का कंपेरिजन करें तो इनकी कीमत के बीच अंतर 80,000 रुपये का है। यहां देखें न्यू जनरेशन डस्टर की वेरिएंट-वाइज कीमत। 
    टेक्नो प्लस वेरिएंट में टेक्नो वेरिएंट के मुकाबले क्या कुछ खास मिलता है अब डालेंगे इस पर एक नजर :-

    रेनो डस्टर टेक्नो vs टेक्नो प्लस : एक्सटीरियर 

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल के टेक्नो और टेक्नो प्लस वेरिएंट में कई सारे एक जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जिनमें एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैंप्स, और एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स शामिल है। आगे की तरफ इसमें डस्टर बैजिंग और सिल्वर फिनिश्ड फ्रंट स्किड प्लेट भी दी गई है, जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। टेक्नो प्लस वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जिसे आप बंपर के निचले हिस्से पर देख सकते हैं। 

    2026 Renault Duster

    Renault Duster Techno Plus

    इन दोनों वेरिएंट में ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर और 50 किलोग्राम लोड केपेसिटी के साथ रूफ रेल्स दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार को बेहतर लुक देते हैं। इनमें सबसे बड़ा अंतर बड़े डुअल-टोन अलॉय व्हील्स (17-इंच के मुकाबले 18-इंच साइज) का है, जो कि इसमें टेक्नो प्लस वेरिएंट से मिलते हैं। दोनों ही वेरिएंट में ग्रे डोर डेकल्स और साइड गार्निश नहीं दी गई है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट में मिलती है। टेक्नो और टेक्नो प्लस वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए एलईडी पडल लैंप्स दिए गए हैं। 

    2026 Renault Duster

    Renault Duster Techno Plus

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललाइट, एलईडी लाइट बार, एलईडी रिवर्स लैंप और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इसमें सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है जो इसके लुक को पूरा करती है। 

    2026 Renault Duster

    Renault Duster Techno Plus

    कलर ऑप्शन : 

    नई रेनो डस्टर के टेक्नो और टेक्नो प्लस वेरिएंट में सभी मोनोटोन और डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पर्ल व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर, सनसेट रेड, रिवर ब्लू और माउंटेन जेड ग्रीन शामिल है। यहां देखें डस्टर के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    रेनो डस्टर टेक्नो vs टेक्नो प्लस : इंटीरियर 

    इन दोनों ही वेरिएंट का इंटीरियर काफी मॉडर्न दिखता है और एक प्रीमियम लेआउट के साथ आता है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ड्राइवर की ओर थोड़ा झुका हुआ है। टेक्नो और टेक्नो प्लस वेरिएंट के केबिन में ब्राउन कलर थीम दी गई है जो काफी अपमार्केट लगती है। 

    2026 Renault Duster

    Renault Duster Techno Plus

    टेक्नो प्लस वेरिएंट में बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। इसमें साउंड-रिड्यूसिंग विंडशील्ड भी दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, कपहोल्डर्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे), और वन-टच अप/डाउन वाली पावर विंडो दी गई हैं।

    इन दोनों वेरिएंट में लेदरेट सीट की कमी है, जो कि इस गाड़ी के केवल टॉप आइकॉनिक वेरिएंट में मिलती हैं। यहां देखें नई रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी 

    रेनो डस्टर टेक्नो vs टेक्नो प्लस : फीचर  

    न्यू जनरेशन डस्टर एसयूवी के टेक्नो और टेक्नो प्लस वेरिएंट में कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं, जिनमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ), वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैडल शिफ्टर्स (डीसीटी वेरिएंट के साथ), पावर्ड टेलगेट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। यह सभी फीचर सुनिश्चित करते हैं कि टेक्नो वेरिएंट भी एक प्रीमियम और फीचर्स से भरपूर अनुभव दे।

    2026 Renault Duster

    Renault Duster Techno Plus

    टेक्नो प्लस वेरिएंट में बड़ा 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, जो केबिन को बेहतर लुक देता है। हालांकि, फीचर्स के मामले में दोनों वेरिएंट में अंतर इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन नए फीचर जुड़ने से टेक्नो प्लस वेरिएंट का केबिन एक्सपीरिएंस काफी बेहतर हो जाता है। 

    इन दोनों वेरिएंट में टॉप वेरिएंट वाले फीचर एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट, और इंफोटेनमेंट में इनबिल्ट गूगल नहीं दिए गए हैं। 

    रेनो डस्टर टेक्नो vs टेक्नो प्लस : सेफ्टी 

    सुरक्षा इकलौता एरिया है जहां टेक्नो प्लस वेरिएंट में काफी अंतर नजर आता है। रेनो डस्टर के इन दोनों वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    हालांकि, टेक्नो प्लस वेरिएंट में हिल डिसेंट कंट्रोल, और फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं, जो रियल वर्ल्ड कंडीशन में सेफ्टी और कंफर्ट दोनों को बढ़ाते हैं। 

    एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा फीचर केवल इसके टॉप आइकॉनिक वेरिएंट में दिए गए हैं। 

    रेनो डस्टर टेक्नो vs टेक्नो प्लस : इंजन ऑप्शन 

    2026 रेनो डस्टर के टेक्नो वेरिएंट में सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि टेक्नो प्लस वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल 

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी - डुअल-क्लच ट्रांसमिशन

    कारदेखो का क्या है कहना 

    रेनो डस्टर के लाइनअप में टेक्नो वेरिएंट को पहले से ही एक अच्छी जगह मिली हुई है। इसमें कई शानदार फीचर, कई तरह के इंजन ऑप्शन और एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यह वेरिएंट उन खरीदारों के लिए अच्छा है जो सभी जरूरी फीचर के अलावा कुछ ऐसे फीचर्स भी चाहते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराएं, जैसे कि पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें किफायती 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर इंजन भी दिया गया है। 

    2026 Renault Duster

    Renault Duster Techno Plus

    जबकि, टेक्नो प्लस वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादा बेहतर फीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं। बड़े डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बेहतर केबिन इंसुलेशन, और हिल-डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के साथ, यह वेरिएंट एक ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरिएंस देता है।  

    इन दोनों वेरिएंट की कीमत में अंतर इतना ज्यादा नहीं है, और जो टेक्नो प्लस वेरिएंट में नए फीचर जोड़े गए हैं वह भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हैं और आप उनके बिना भी काम चला सकते हैं। लेकिन, नए फीचर के जुड़ने की वजह से डस्टर टेक्नो प्लस वेरिएंट ज्यादा प्रीमियम लगता है। अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं तो आप टेक्नो प्लस वेरिएंट को चुन सकते हैं। हालांकि, टेक्नो वेरिएंट भी काफी अच्छी वैल्यू देता है, और अगर आप टेक्नो प्लस वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई पछतावा नहीं होगा। 

    आप कौनसा वेरिएंट चुनना पसंद करेंगे ? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

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