मारुति विक्टोरिस के बेस से ऊपर वाले वीएक्सआई वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: सितंबर 10, 2025 10:54 am । स्तुति

वीएक्सआई मारुति विक्टोरिस लाइनअप का सबसे सस्ता वेरिएंट है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं

हाल ही में मारुति विक्टोरिस से भारत में पर्दा उठा है। यह गाड़ी चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई में आएगी। इस एसयूवी कार की बुकिंग फिलहाल जारी है और इसकी कीमतें फिलहाल सामने आनी बाकी हैं। हम विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में दिए गए सभी फीचर का जिक्र कर चुके हैं, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस गाड़ी के बेस से ऊपर वाले वीएक्सआई वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई : एक्सटीरियर फीचर

मारुति विक्टोरिस कार के वीएक्सआई वेरिएंट में सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं जिसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट और पोजिशनिंग लैंप्स, कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील और ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) माउंटेड टर्न इंडिकेटर शामिल हैं।

बेस से ऊपर वाले एलएक्सआई वेरिएंट में बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स, रूफ रेल्स, और कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम अपील देती है। विक्टोरिस गाड़ी के सभी वेरिएंट में फ्रंट और रियर साइड पर सिल्वर स्किड प्लेट, एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना स्टैंडर्ड दिया गया है।

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई : इंटीरियर फीचर

केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ब्लैक और ऑफ-व्हाइट कलर थीम के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इस एसयूवी कार में सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज, रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर और सभी सीटों पर हेडरेस्ट जैसे फीचर बेस वेरिएंट एलएक्सआई से मिलते हैं। हालांकि, वीएक्सआई वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें क्रोम फिनिश्ड इनसाइड डोर हैंडल्स, फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन और फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर शामिल है।

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई : कंफर्ट फीचर

विक्टोरिस का बेस से ऊपर वाले वीएक्स वेरिएंट फीचर लोडेड है। इसमें ना केवल 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, बल्कि इसमें क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमेटिक), मल्टी-ड्राइव मोड (केवल स्ट्रॉन्ग-

हाइब्रिड) - ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पीएम 2.5 एयर फिल्टर और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स दिए गए हैं। इस वेरिएंट में ऑटो एसी, टिल्ट व टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, 60:40 स्प्लिट रियर सीटें, रियर सीटों के लिए डुअल 45वाट टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और कीलेस एंट्री जैसे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं।

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई : इंफोटेनमेंट

मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में दी गई बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन के मुकाबले वीएक्स वेरिएंट में स्मॉल 7-इंच यूनिट दी गई है। यह यूनिट मारुति की दूसरी एरीना कारों (जैसे मारुति वैगन आर, मारुति ऑल्टो के10 और मारुति सेलेरियो) के जैसी है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट, वॉइस असिस्टेंस फंक्शन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसमें दो ट्वीटर के साथ डुअल स्पीकर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (टेलीमेटिक्स) और एलेक्सा कनेक्टिविटी दी गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलिंग, सोर्स और वॉल्यूम जैसे इंफोटेनमेंट फंक्शन को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के जरिए एडजस्ट किया जा सकता है।

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई : सेफ्टी

मारुति विक्टोरिस गाड़ी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, सीटबेल्ट रिमाइंडर और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

वीएक्सआई वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल ऑटोमेटिक) भी दिया गया है। यदि आप इस एसयूवी कार का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन चुनते हैं तो आपको अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस) भी मिल सकेगा।

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई : इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस एसयूवी में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 122 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ई-सीवीटी^ 5-स्पीड एमटी माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

विक्टोरिस वीएक्सआई वेरिएंट में एडब्लूडी (ऑल-व्हील-ड्राइव) ड्राइवट्रेन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि यह ऑप्शन इस गाड़ी के केवल टॉप जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में मिलता है।

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई : संभावित कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी को दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) तक जा सकती है। भारत में इसे मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।