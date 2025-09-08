सभी
    मारुति विक्टोरिस एसयूवी में बेस वेरिएंट एलएक्सआई से मिलेंगे यह सभी फीचर, डालिए इन पर एक नजर

    प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 12:24 pm । स्तुति

    23 Views
    • Write a कमेंट

    मारुति विक्टोरिस एसयूवी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें कई काम के फीचर भी मिलते हैं जिनमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, छह एयरबैग्स और पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल है

    Maruti Victoris base-spec LXi variant exterior design

    विक्टोरिस मारुति की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिससे हाल ही में पर्दा उठा है। इस गाड़ी को कंपनी के एसयूवी लाइनअप में ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया गया है। भारत में विक्टोरिस कार को मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। 

    मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई : एक्सटीरियर फीचर

    Maruti Victoris base-spec LXi variant exterior design

    चूंकि यह इस एसयूवी कार का बेस वेरिएंट है, ऐसे में एलएक्सआई वेरिएंट में सभी बेसिक फीचर दिए हैं जिनमें हैलोजन हेडलाइट, हैलोजन पोजिशनिंग लैंप, आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) और डोर हैंडल पर ब्लैक फिनिश शामिल है। इसमें एलईडी टेललाइट, कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स, ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर, रियर स्पॉइलर और सिल्वर-फिनिश्ड फ्रंट और रियर स्किड प्लेट भी दी गई है। 

    मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई : इंटीरियर फीचर

    Maruti Victoris base-spec LXi variant

    विक्टोरिस के केबिन में डुअल टोन ब्लैक और ऑफ-व्हाइट कलर थीम के साथ सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर पियानो ब्लैक इंसर्ट, ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री और सभी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा दी गई है। मारुति विक्टोरिस गाड़ी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई से फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस और रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर भी दिए गए हैं। 

    मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई : कंफर्ट फीचर 

    यदि आपको लगता है की मारुति ने विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में केवल डिजाइन से जुड़े पहलुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है तो आप इसके फीचर जरूर देख लें। विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट में सेंटर पर कलर्ड मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कंफर्ट फीचर दिए हैं। इसमें केबिन एयर फिल्टर, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, डे और नाइट इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम), 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, आगे की तरफ टाइप-ए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और कीलेस एंट्री जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई : इंफोटेनमेंट

    Maruti Victoris base-spec LXi variant 7-inch touchscreen

    ज्यादातर कारों के बेस और एंट्री-लेवल वेरिएंट में कोई इंफोटेनमेंट या म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया जाता है, लेकिन मारुति विक्टोरिस एसयूवी के एलएक्सआई वेरिएंट में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट यूनिट दी गई है जो मारुति की दूसरी कारों जैसे वैगन आर, बलेनो और ब्रेजा में भी मिलती है। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, ओवर द एयर अपडेट, वॉइस असिस्टेंट, डुअल-स्पीकर सेटअप, और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल भी दिए गए हैं। 

    यह भी पढ़ें :  मारुति विक्टोरिस vs मारुति ब्रेजा: मारुति की कौनसी एसयूवी रहेगी आपके लिए बेहतर चॉइस? जानिए यहां

    मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई : सेफ्टी फीचर  

    मारुति ने विक्टोरिस एसयूवी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में सेफ्टी फीचर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। इस गाड़ी में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल-होल्ड असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में बेस वेरिएंट से सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर रिपेयर किट और रियर डिफॉगर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई : इंजन ऑप्शन  

    विक्टोरिस गाड़ी में तीन इंजन और कई सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में दो इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी (103 पीएस/137 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन (एफडब्लूडी) दी गई है। जबकि, टॉप वेरिएंट में इस इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (ऑप्शनल) और ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन भी मिलती है। 

    इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में दूसरा इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट का दिया गया है जिसमें यह इंजन 88 पीएस की पावर और 121.5 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड एमटी और एफडब्लूडी सेटअप दिया गया है।

    मारुति विक्टोरिस : संभावित कीमत और मुकाबला 

    Maruti Victoris base-spec LXi variant rear design

    अनुमान है कि मारुति विक्टोरिस को भारत में दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 9.75 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। यहां देखें इसकी संभावित वेरिएंट-वाइज प्राइस स्टोरी। 

    इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट से रहेगा।

    मारुति victoris पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    S
    satish chandra dhariya
    Sep 8, 2025, 7:07:09 AM

    मारुति विक्टोरिस LXi मॉडल कब और किस शोरूम(पटना) से हमें मिलेगा ये क्या अभी हम उसका टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं??? जबाव के इंतजार में

