मारुति विक्टोरिस vs हुंडई क्रेटा: क्या सेगमेंट की टॉप कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर दे पाएगी मारुति की ये नई कार? देखिए कंपेरिजन
प्रकाशित: सितंबर 05, 2025 02:28 pm
मारुति विक्टोरिस कंपनी की लेटेस्ट कार है जिससे पर्दा उठ चुका है और इसका मुकाबला कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की टॉप कार हुंडई क्रेटा से रहेगा। विक्टोरिस काफी दमदार पैकेज है जिसकी फीचर लिस्ट लंबी है और इसमें कॉस्ट एफिशिएंट पावरट्रेन के ऑप्शंस दिए गए हैं। इस सेगमेंट की क्रेटा भी काफी अच्छी कार है मगर क्या विक्टोरिस और इसके बीच में रहेगी कड़ी टक्कर? देखिए इस कंपेरिजन रिपोर्ट में:
कीमत
विक्टोरिस की कीमत से अभी पर्दा नहीं उठा है और इसकी कीमत दिवाली 2025 से पहले तक सामने आने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि इसकी शुरूआती कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक रखी जा सकती है। ये कार हुंडई क्रेटा से ज्यादा अफोर्डेबल हो सकती है जिसकी कीमत 11.11 लाख रुपये से लेकर 20.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है।
डायमेंशन
|
डायमेंशन
|
मारुति विक्टोरिस
|
हुंडई क्रेटा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4360 मिलीमीटर
|
4330 मिलीमीटर
|
+30 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1795 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
+5 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1655 मिलीमीटर
|
1635 मिलीमीटर
|
+20 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2600 मिलीमीटर
|
2610 मिलीमीटर
|
(-10 मिलीमीटर)
क्रेटा के मुकाबले विक्टोरिस लंबी और उंची है और इसकी चौड़ाई भी थोड़ी ज्यादा है। विक्टोरिस के मुकाबले क्रेटा का व्हीलबेस ज्यादा लंबा है मगर इस गैप का असर रियर वर्ल्ड में केबिन के अंदर ज्यादा नहीं दिखेगा।
पावरट्रेन ऑप्शंस
|
पैरामीटर
|
मारुति विक्टोरिस
|
हुंडई क्रेटा
|
इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड
|
1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड
|
1.5-लीटर पेट्रोल (सीएनजी के साथ)
|
1.5-लीटर पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
ड्राइवट्रेन
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी)
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)
|
पावर
|
103 पीएस
|
116 पीएस (कंबाइंड)
|
88 पीएस
|
115 पीएस
|
160 पीएस
|
116 पीएस
|
टॉर्क
|
139 एनएम
|
141 एनएम (हाइब्रिड)
|
122 एनएम
|
144 एनएम
|
253 एनएम
|
250 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एटी
|
ई-सीवीटी
|
5-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी
|
7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एटी
*एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी- इलेक्ट्रॉनिक कंटीन्यूअस वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
दोनों एसयूवी के बीच पावरट्रेन का अंतर काफी बड़ा है। विक्टोरिस में जहां मारुति के परंपरागत सीएनजी के साथ हाइब्रिड जैसे फ्यूल एफिशिएंट पावरट्रेन ऑप्शंस दिए गए हैं तो दूसरी तरफ हुंडई क्रेटा में ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस दिए गए हैं।
फीचर्स
|
|
मारुति विक्टोरिस
|
हुंडई क्रेटा
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट फीचर्स
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
दोनों एसयूवी फीचर लोडेड है। क्रेटा के मुकाबले मारुति विक्टोरिस में 64 कलर वाला एंबिएंट लाइटिंग सिस्टम,हेड अप डिस्प्ले,पावर्ड टेलगेट और एयर प्योरिफायर जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। वहीं विक्टोरिस के मुकाबले क्रेटा में ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल,2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट और रियर विंडो सनशेड्स जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं।
निष्कर्ष
विक्टोरिस मारुति के हाइब्रिड और सीएनजी सेटअप के साथ अधिक कॉस्ट इफेक्टिव होने के स्पेशल एजेंडे को पूरा करती है, जबकि इसमें फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ क्रेटा में टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन जैसे फन टू ड्राइव ऑप्शंस दिए गए हैं। विक्टोरिस की कीमत अभी सामने नहीं आई है मगर चूंकि ये क्रेटा से सस्ती साबित होगी इसलिए भारतीय मास मार्केट के ग्राहकों के लिए विक्टोरिस एक पैसा वसूल एसयूवी कार साबित होगी।