    मारुति विक्टोरिस vs हुंडई क्रेटा: क्या सेगमेंट की टॉप कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर दे पाएगी मारुति की ये नई कार? देखिए कंपेरिजन

    प्रकाशित: सितंबर 05, 2025 02:28 pm । भानु

    68 Views
    मारुति विक्टोरिस कंपनी की लेटेस्ट कार है जिससे पर्दा उठ चुका है और इसका मुकाबला कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की टॉप कार हुंडई क्रेटा से रहेगा। विक्टोरिस काफी दमदार पैकेज है जिसकी फीचर लिस्ट लंबी है और इसमें कॉस्ट एफिशिएंट पावरट्रेन के ऑप्शंस दिए गए हैं। इस सेगमेंट की क्रेटा भी काफी अच्छी कार है मगर क्या विक्टोरिस और इसके बीच में रहेगी कड़ी टक्कर? देखिए इस कंपेरिजन रिपोर्ट में:

    कीमत

    विक्टोरिस की कीमत से अभी पर्दा नहीं उठा है और इसकी कीमत दिवाली 2025 से पहले तक सामने आने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि इसकी शुरूआती कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक रखी जा सकती है। ये कार हुंडई क्रेटा से ज्यादा अफोर्डेबल हो सकती है जिसकी कीमत 11.11 लाख रुपये से लेकर 20.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। 

    डायमेंशन

    Maruti Victoris side profile
     

    डायमेंशन

    मारुति विक्टोरिस

    हुंडई क्रेटा

    अंतर

    लंबाई

    4360 मिलीमीटर

    4330 मिलीमीटर

    +30 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1795 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    +5 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1655 मिलीमीटर

    1635 मिलीमीटर

    +20 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2600 मिलीमीटर

    2610 मिलीमीटर

    (-10 मिलीमीटर)

    क्रेटा के मुकाबले विक्टोरिस लंबी और उंची है और इसकी चौड़ाई भी थोड़ी ज्यादा है। विक्टोरिस के मुकाबले क्रेटा का व्हीलबेस ज्यादा लंबा है मगर इस गैप का असर रियर वर्ल्ड में केबिन के अंदर ज्यादा नहीं दिखेगा। 

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    Hyudai Creta 1.5-litre diesel engine

    पैरामीटर

    मारुति विक्टोरिस

    हुंडई क्रेटा

    इंजन

    1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    1.5-लीटर पेट्रोल (सीएनजी के साथ)

    1.5-लीटर पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

    पावर

    103 पीएस

    116 पीएस (कंबाइंड)

    88 पीएस

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    122 एनएम

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एटी

    ई-सीवीटी

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एटी

    *एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी- इलेक्ट्रॉनिक कंटीन्यूअस वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    दोनों एसयूवी के बीच पावरट्रेन का अंतर काफी बड़ा है। विक्टोरिस में जहां मारुति के परंपरागत सीएनजी के साथ हाइब्रिड जैसे फ्यूल एफिशिएंट पावरट्रेन ऑप्शंस दिए गए हैं तो दूसरी तरफ हुंडई क्रेटा में ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस दिए गए हैं। 

    यह भी देखें: मारुति विक्टोरिस vs मारुति ग्रैंड विटारा : इनमें से किस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को खरीदना है बेहतर ऑप्शन? जानिए यहां

    फीचर्स

    Maruti Victoris dashboard

     

    मारुति विक्टोरिस

    हुंडई क्रेटा

    एक्सटीरियर

    • फॉलो-मी-होम फ़ंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी पोज़िशनिंग लैंप

    • टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करने वाले एलईडी डीआरएल 

    • फ्रंट एलईडी फ़ॉग लैंप

    • मशीन-फ़िनिश्ड 17-इंच अलॉय व्हील्स

    • बॉडी कलर डोर हैंडल

    • बॉडी कलर के ओआरवीएम्स

    • रूफ़ रेल्स

    • सिल्वर फ़िनिश्ड फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स

    • रियर स्पॉइलर

    • शार्क फ़िन एंटीना

    • ग्रे फ़िनिश्ड फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

     


    • क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी पोजिशनिंग लैंप

    • एलईडी डीआरएल

    • एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

    • 17-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील्स

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • रूफ रेल्स

    • बॉडी कलर डोर हैंडल

    • बॉडी कलर के ओआरवीएम

    • शार्क-फिन एंटीना

    • लाल ब्रेक कैलिपर्स (केवल नाइट एडिशन के लिए)

    • रियर स्पॉइलर

    इंटीरियर

    • ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ पूरी तरह से ब्लैक केबिन थीम (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

    • डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मे​टीरियल (पेट्रोल के लिए ब्लैक/आइवरी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए पूरी तरह से ब्लैक)

    • लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री (पेट्रोल के लिए ब्लैक/आइवरी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए पूरी तरह से ब्लैक)

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग

    • दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए वैनिटी मिरर लैंप

    • डैशबोर्ड और डोर पैड पर पियानो ब्लैक इन्सर्ट

    • सनग्लास होल्डर

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • ग्रे डुअल-टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • एम्बर (ब्लू) एम्बिएंट लाइटिंग

    • पैसेंजर वैनिटी मिरर

    • डैशबोर्ड और डोर पैड पर पियानो ब्लैक इन्सर्ट

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • सनग्लास होल्डर

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट फीचर्स

    • 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

    • 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    • पीएम2.5 एयर फ़िल्टर वाला एयर प्यूरीफायर

    • आगे और पीछे 45 वॉट और 15 वॉट टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट 

    • ऑटो-फ़ोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • क्रूज़ कंट्रोल (केवल मैनुअल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • एडब्ल्यूडी^ के लिए टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आइआरवीएम

    • हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिकली फ़ोल्डेबल ओआरवीएम्स

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट मे)

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • 60:40 स्प्लिट-फ़ोल्डिंग रियर सीटें

    • टाइप-ए यूएसबी पोर्ट (आगे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ की लेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबिलिटी

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट

    • रियर विंडो सनशेड

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • क्रूज़ कंट्रोल

    • इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    इंफोटेनमेंट

    • 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • सबवूफर के साथ 8-स्पीकर वाला इनफिनिटी साउंड सिस्टम

    • डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • इंटरनेट कनेक्टिविटी

    • कनेक्टेड कार तकनीक (टेलीमैटिक्स)

    • एलेक्सा कनेक्टिविटी

    • ओटीए अपडेट

    • वॉयस असिस्टेंट

    • स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • एपल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो

    • ओटीए अपडेट

    • वॉइस असिस्टेंट

    • अलेक्सा कनेक्टिविटी

    • जिओसावन म्यूज़िक स्ट्रीमिंग

    सेफ्टी

    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (केवल एडब्ल्यूडी)

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • आगे वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के लिए एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस)

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • टायर रिपेयर किट

    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • रियर डिस्क ब्रेक

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    दोनों एसयूवी फीचर लोडेड है। क्रेटा के मुकाबले मारुति विक्टोरिस में 64 कलर वाला एंबिएंट ला​इटिंग सिस्टम,हेड अप डिस्प्ले,पावर्ड टेलगेट और एयर प्योरिफायर जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। वहीं विक्टोरिस के मुकाबले क्रेटा में ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल,2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट और रियर​ विंडो सनशेड्स जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं। 

    निष्कर्ष

    Maruti Victoris front

    विक्टोरिस मारुति के हाइब्रिड और सीएनजी सेटअप के साथ अधिक कॉस्ट इफेक्टिव होने के स्पेशल एजेंडे को पूरा करती है, जबकि इसमें फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ क्रेटा में टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन जैसे फन टू ड्राइव ऑप्शंस दिए गए हैं। विक्टोरिस की कीमत अभी सामने नहीं आई है मगर चूंकि ये क्रेटा से सस्ती साबित होगी इसलिए भारतीय मास मार्केट के ग्राहकों के लिए विक्टोरिस एक पैसा वसूल एसयूवी कार साबित होगी। 

    मारुति victoris पर अपना कमेंट लिखें

