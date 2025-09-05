मारुति विक्टोरिस प्राइस एनालिसिस : इस कॉम्पेक्ट एसयूवी की ऑन-रोड कितनी रखी जा सकती है कीमत, जानिए यहां

23 Views

प्रकाशित: सितंबर 05, 2025 10:41 am । स्त�ुति

Write a कमेंट

विक्टोरिस एसयूवी चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आएगी, जिनमें से टॉप दो वेरिएंट के साथ ऑप्शनल (ओ) सब-वेरिएंट मिलेंगे

हाल ही में मारुति की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार 'विक्टोरिस' से भारत में पर्दा उठा है। इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप, इंजन ऑप्शन और फीचर से जुड़ी सभी जानकारियां सामने आ गई है। मारुति विक्टोरिस एसयूवी की बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है। इस अपकमिंग कार को मारुति के एरीना शोरूम्स के जरिए बेचा जाएगा। सामने आई जानकारियों के अनुसार हमनें नई विक्टोरिस एसयूवी की वेरिएंट-वाइज कीमतों का अनुमान लगाया है जो इस प्रकार हो सकती हैं :-

वेरिएंट संभावित कीमत 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एलएक्सआई एमटी 9.75 लाख रुपये वीएक्सआई एमटी 10.85 लाख रुपये वीएक्सआई एटी 11.92 लाख रुपये जेडएक्सआई एमटी 13.10 लाख रुपये जेडएक्सआई एटी 14.50 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) एमटी 14 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) एटी 15.40 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस एमटी 15.10 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस एटी 16.50 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस एटी एडब्लूडी 17.70 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) एमटी 16.50 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) एटी 17.70 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) एटी एडब्लूडी 18.40 लाख रुपये 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वीएक्सआई 14.50 लाख रुपये जेडएक्सआई 17 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) 18 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस 19 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) 20 लाख रुपये 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी पावरट्रेन एलएक्सआई एमटी सीएनजी 10.75 लाख रुपये वीएक्सआई एमटी सीएनजी 11.65 लाख रुपये जेडएक्सआई एमटी सीएनजी 14.10 लाख रुपये

*नोट : यह सभी कीमतें एक अनुमान है। विक्टोरिस एसयूवी की ऑफिशियल कीमतें दिवाली 2025 के आसपास साझा की जाएगी। इस गाड़ी की ऑन-रोड प्राइस 11 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है।

फीचर

मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार में कई शानदार फीचर दिए गए हैं, जिनमें से कई फीचर मारुति की इस कार में पहली बार मिल रहे हैं।

इस गाड़ी में 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 8-वे पावर-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), और कुछ लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 122 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ई-सीवीटी^ 5-स्पीड एमटी माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव

विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा वाले सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप भी शामिल है। इसमें एडब्ल्यूडी ऑप्शन भी दिया गया है जो कि इसमें केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई+ के साथ दिया गया है और इसके साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

मुकाबला

मारुति विक्टोरिस कार का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।