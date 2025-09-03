सभी
    मारुति विक्टोरिस के माइलेज और वेरिएंट अनुसार इंजन की जानकारी आई सामने

    प्रकाशित: सितंबर 03, 2025 07:31 pm । सोनू

    54 Views
    विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन सबसे ज्यादा माइलेज देता है और इसके बाद सीएनजी विकल्प ज्यादा माइलेज देता है

    Maruti Victoris mileage revealed

    मारुति ने विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से पर्दा उठा दिया है। इसे कंपनी के एरीना आउटलेट के जरिए बेचा जाएगा और यह चार वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में मिलेगी। यह तीन इंजन, मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, और ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प में मिलेगी। अब कंपनी ने नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के माइलेज और वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन की जानकारी भी साझा कर दी है। 

    मारुति विक्टोरिस इंजन

    Maruti Victoris engine

    मारुति विक्टोरिस में एक माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल के साथ सीएनजी विकल्प, और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

    इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    116 पीएस (संयुक्त)

    103 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    137 एनएम

    121.5 एनएम

    गियरबॉक्स*

    ई-सीवीटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइवट्रेन^

    एफडब्ल्यूडी

    एफडब्ल्यूडी / एडब्ल्यूडी (केवल एटी)

    एफडब्ल्यूडी

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव

    ये इंजन मारुति ग्रैंड विटारा के समान है, जिसे कंपनी के ज्यादा प्रीमियम नेक्सा आउटलेट के जरिए बेचा जाता है।

    आइए अब नई मारुति विक्टोरिस के माइलेज पर नजर डालते हैं:

    मारुति विक्टोरिस माइलेज

    Maruti Victoris dashboard

    इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    सर्टिफाइड माइलेज

    28.65 किलोमीटर प्रति लीटर

    21.18 किलोमीटर प्रति लीटर (एफडब्ल्यूडी एमटी) / 21.06 किलोमीटर प्रति लीटर (एफडब्ल्यूडी एटी) / 19.07 किलोमीटर प्रति लीटर (एडब्ल्यूडी एटी)

    27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    जैसा कि ऊपर सूची में देखा जा सकता है, विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन सबसे ज्यादा माइलेज देता है। इसके बाद सीएनजी विकल्प आता है, जिसके बाद कॉम्पैक्ट एसयूवी का माइल्ड हाइब्रिड-मैनुअल पावरट्रेन आता है।

    यह भी पढ़ें: मारुति विक्टोरिस इमेज गैलरी: इस कॉम्पेक्ट एसयूवी के एक्सटीरियर,इंटीरियर और फीचर्स पर इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    मारुति विक्टोरिस वेरिएंट अनुसार इंजन

    मारुति विक्टोरिस चार वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में मिलेगी। यहां देखिए इसके वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन:

    वेरिएंट

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    ईसीवीटी

    एफडब्ल्यूडी एमटी

    एफडब्ल्यूडी एटी

    एडब्ल्यूडी एटी

    एमटी

    एलएक्सआई

    वीएक्सआई

    जेडएक्सआई

    जेडएक्सआई (ओ)

    जेडएक्सआई प्लस

    जेडएक्सआई प्लस (ओ)

    जैसा कि ऊपर टेबल में देखा जा सकता है, विक्टोरिस के सभी वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। ग्रैंड विटारा की तरह टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) में ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।

    मारुति विक्टोरिस प्राइस और कंपेरिजन

    Maruti Victoris rear

    मारुति विक्टोरिस की कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और इसे दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

