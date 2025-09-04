मारुति विक्टोरिस के किस वेरिएंट में दिए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 11:16 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
मारुति विक्टोरिस गाड़ी चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आएगी
मारुति विक्टोरिस भारत में शोकेस हो गई है। कंपनी के एसयूवी लाइनअप में इसे मारुति ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया जाएगा। विक्टोरिस गाड़ी को मारुति के एरीना शोरूम्स के जरिए बेचा जाएगा। कंपनी ने इस एसयूवी कार की बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ लेनी शुरू कर दी है। यह गाड़ी चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आएगी, जिसमें से जेडएक्सआई और जेडएक्सआई के साथ ऑप्शनल (ओ) सब-वेरिएंट भी मिलेंगे। मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
मारुति विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में सभी जरूरी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं जिनमें छह एयरबैग्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और ईएसपी शामिल है। इसमें बेसिक डिजाइन टच और कई अच्छे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं, जिसमें हैलोजन हेडलाइट, 7-इंच टचस्क्रीन और रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।
यह भी पढ़ें : मारुति विक्टोरिस के माइलेज और वेरिएंट अनुसार इंजन की जानकारी आई सामने
मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई (एलएक्सआई के मुकाबले)
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
मारुति विक्टोरिस गाड़ी के बेस से ऊपर वाले वीएक्सआई वेरिएंट में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स दिए गए हैं जिससे यह वेरिएंट एंट्री-लेवल एलएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें क्रूज कंट्रोल, 10.25-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में), रिवर्स कैमरा और टीपीएमएस जैसे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।
मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई (वीएक्सआई के मुकाबले)
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
विक्टोरिस लाइनअप के टॉप से नीचे वाले जेडएक्सआई वेरिएंट में वीएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कुछ कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी जोड़े गए हैं जिनमें ऑटो एलईडी हेडलाइट, अलॉय व्हील्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड टेलगेट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर शामिल है। जेडएक्सआई (ओ) वेरिएंट में जेडएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले पैनोरमिक सनरूफ फीचर दिया गया है।
मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
^एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव
*एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम
मारुति विक्टोरिस के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई+ में सभी प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, लेवल-2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैनोरमिक सनरूफ फीचर केवल जेडएक्सआई (ओ) वेरिएंट के साथ उपलब्ध है।
एडीएएस के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर शामिल हैं।
इंजन ऑप्शन
मारुति विक्टोरिस एसयूवी में दिए गए इंजन ऑप्शन इस प्रकार हैं :-
|
इंजन
|
1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल
|
1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल
|
1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
पावर
|
116 पीएस (संयुक्त)
|
103 पीएस
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
141 एनएम (हाइब्रिड)
|
137 एनएम
|
121.5 एनएम
|
गियरबॉक्स*
|
ई-सीवीटी
|
5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
5-स्पीड एमटी
|
ड्राइवट्रेन^
|
एफडब्ल्यूडी
|
एफडब्ल्यूडी / एडब्ल्यूडी (केवल एटी)
|
एफडब्ल्यूडी
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव
विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप भी शामिल है। मारुति इस एसयूवी कार के साथ ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी दे रही है, हालांकि इसे इसमें केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई+ के साथ दिया गया है और इसमें केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।
कीमत और मुकाबला
मारुति विक्टोरिस को दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।