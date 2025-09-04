सभी
    मारुति विक्टोरिस के किस वेरिएंट में दिए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 11:16 am । स्तुति

    64 Views
    • Write a कमेंट

    मारुति विक्टोरिस गाड़ी चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आएगी

    मारुति विक्टोरिस भारत में शोकेस हो गई है। कंपनी के एसयूवी लाइनअप में इसे मारुति ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया जाएगा। विक्टोरिस गाड़ी को मारुति के एरीना शोरूम्स के जरिए बेचा जाएगा। कंपनी ने इस एसयूवी कार की बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ लेनी शुरू कर दी है। यह गाड़ी चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आएगी, जिसमें से जेडएक्सआई और जेडएक्सआई के साथ ऑप्शनल (ओ) सब-वेरिएंट भी मिलेंगे। मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई 

    Maruti Victoris LXi variant exterior design

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी 

    • हैलोजन हेडलाइट

    • हैलोजन पोजिशनिंग लैंप

    • एलईडी टेललाइट

    • कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स

    • सिल्वर फिनिश फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर्स

    • रियर स्पॉइलर

    • शार्कफिन एंटीना

    • सिल्वर एक्सेंट के साथ ब्लैक और आइवरी कलर डुअल-टोन केबिन थीम

    • डैशबोर्ड और डोर पैड पर पियानो ब्लैक इंसर्ट

    • ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में कलर्ड एमआईडी

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • टाइप-ए यूएसबी पोर्ट (आगे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • रियर एसी वेंट के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

    • केबिन एयर फिल्टर

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    • कीलेस एंट्री

    • डे/नाइट आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर)

    • 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो 

    • ओटीए अपडेट

    • वॉइस असिस्टेंट

    • डुअल स्पीकर

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • छह एयरबैग

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • एबीएस के साथ ईबीडी और ब्रेक असिस्ट

    • रियर पार्किंग सेंसर

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • रियर डिफॉगर

    • टायर रिपेयर किट

    Maruti Victoris LXi variant cabin design

    मारुति विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में सभी जरूरी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं जिनमें छह एयरबैग्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और ईएसपी शामिल है। इसमें बेसिक डिजाइन टच और कई अच्छे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं, जिसमें हैलोजन हेडलाइट, 7-इंच टचस्क्रीन और रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। 

    यह भी पढ़ें :  मारुति विक्टोरिस के माइलेज और वेरिएंट अनुसार इंजन की जानकारी आई सामने

    मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई (एलएक्सआई के मुकाबले)

    Maruti Victoris VXi variant exterior design

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी 

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    • बॉडी कलर्ड डोर हैंडल

    • बॉडी कलर ओआरवीएम्स

    • रूफ रेल्स

    • क्रोम इनसाइड डोर हैंडल

    • इल्युमिनेटेड  ग्लवबॉक्स

    • फ्रंट फ़ुटवेल इल्युमिनेशन

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर

    • 10.25-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • डुअल 45 वाट टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (रियर)

    • पीएम2.5 एयर फिल्टर

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स

    • क्रूज कंट्रोल

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन)

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी  (टेलीमैटिक्स)

    • फ्रंट ट्वीटर (x2)

    • एलेक्सा कनेक्टिविटी

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल एटी)

    • रियर पार्किंग कैमरा

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के लिए अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस)

    Maruti Victoris VXi variant cabin design

    मारुति विक्टोरिस गाड़ी के बेस से ऊपर वाले वीएक्सआई वेरिएंट में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स दिए गए हैं जिससे यह वेरिएंट एंट्री-लेवल एलएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें क्रूज कंट्रोल, 10.25-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में), रिवर्स कैमरा और टीपीएमएस जैसे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

    मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई (वीएक्सआई के मुकाबले)

    Maruti Victoris ZXi variant exterior design

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी 

    • फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी पोजिशनिंग लैंप

    • एलईडी डीआरएल (जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं)

    • फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    • 17-इंच ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील

    • ग्रे फिनिश्ड फ्रंट और रियर स्किड प्लेट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

    • ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

    • डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल (पेट्रोल के लिए ब्लैक/आइवरी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए ऑल-ब्लैक)

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री (पेट्रोल के लिए ब्लैक/आइवरी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए ऑल-ब्लैक)

    • सनग्लास होल्डर

    • 10.25-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • कोई भी नहीं 

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • फ्रंट वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर

    Maruti Victoris ZXi variant cabin design

    विक्टोरिस लाइनअप के टॉप से नीचे वाले जेडएक्सआई वेरिएंट में वीएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कुछ कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी जोड़े गए हैं जिनमें ऑटो एलईडी हेडलाइट, अलॉय व्हील्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड टेलगेट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर शामिल है। जेडएक्सआई (ओ) वेरिएंट में जेडएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले पैनोरमिक सनरूफ फीचर दिया गया है। 

    मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस 

    Maruti Victoris ZXi Plus variant exterior design

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी 

    • मशीन फिनिश्ड 17-इंच अलॉय व्हील्स 

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर लैंप

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • हेड्स-अप डिस्प्ले

    • एयर प्यूरीफायर

    • 45 वाट और 15 वाट टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (आगे)

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

    • एडब्ल्यूडी^ के लिए टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

    • 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • सबवूफर के साथ 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम

    • डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

    • इंटरनेट कनेक्टिविटी

    • लेवल-2 एडीएएस*

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (केवल एडब्लूडी)

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट पार्किंग सेंसर

    ^एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव

    *एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

    Maruti Victoris ZXi Plus variant cabin design

    मारुति विक्टोरिस के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई+ में सभी प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, लेवल-2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैनोरमिक सनरूफ फीचर केवल जेडएक्सआई (ओ) वेरिएंट के साथ उपलब्ध है। 

    एडीएएस के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर शामिल हैं।

    इंजन ऑप्शन

    मारुति विक्टोरिस एसयूवी में दिए गए इंजन ऑप्शन इस प्रकार हैं :-

    इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    116 पीएस (संयुक्त)

    103 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    137 एनएम

    121.5 एनएम

    गियरबॉक्स*

    ई-सीवीटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइवट्रेन^

    एफडब्ल्यूडी

    एफडब्ल्यूडी / एडब्ल्यूडी (केवल एटी)

    एफडब्ल्यूडी

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव 

    विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप भी शामिल है। मारुति इस एसयूवी कार के साथ ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी दे रही है, हालांकि इसे इसमें केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई+ के साथ दिया गया है और इसमें केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

    कीमत और मुकाबला 

    Maruti Victoris rear

    मारुति विक्टोरिस को दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

