जुलाई 2025 में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी

जुलाई 2025 में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी
प्रकाशित: अगस्त 08, 2025 05:17 pm । सोनू
सभी कंपनियों में मारुति इकलौती थी जिसने 1 लाख से ज्यादा कार बेची, जबकि जुलाई 2025 में स्कोडा की सालाना आधार पर ग्रोथ सबसे ज्यादा रही
कार कंपनियों ने जुलाई 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही, जबकि महिंद्रा लोकप्रिय एसयूवी के दम पर दूसरी पोजिशन पर कायम रही। यहां हमने जुलाई 2025 में भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर:
|
कंपनी
|
जुलाई 2025
|
जून 2025
|
मासिक ग्रोथ (%)
|
जुलाई 2024
|
सालाना ग्रोथ (%)
|
मारुति सुजुकी
|
1,37,776
|
1,18,906
|
15.9
|
1,37,463
|
0.2
|
महिंद्रा
|
49,871
|
47,306
|
5.4
|
41,623
|
19.8
|
हुंडई
|
43,973
|
44,024
|
-0.1
|
49,013
|
-10.3
|
टाटा
|
39,521
|
37,083
|
6.6
|
44,727
|
-11.6
|
टोयोटा
|
29,159
|
26,453
|
10.2
|
29,533
|
-1.3
|
किआ
|
22,135
|
20,625
|
7.3
|
20,507
|
7.9
|
एमजी
|
6,678
|
5,829
|
14.6
|
4,572
|
46.1
|
स्कोडा
|
5,554
|
5,014
|
10.8
|
2,103
|
164.1
|
होंडा
|
4,050
|
4,618
|
-12.3
|
4,624
|
-12.4
|
फोक्सवैगन
|
3,212
|
3,089
|
4
|
3,407
|
-5.7
जुलाई 2025 में मारुति ने करीब 1.38 लाख कारें बेची और टॉप 10 कार कंपनी की लिस्ट में पहले नंबर पर रही। कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर बिक्री करीब 16 प्रतिशत बढ़ी।
महिंद्रा करीब 50,000 यनिट बिक्री के साथ जुलाई 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। महिंद्रा की मासिक आधार पर बिक्री पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री करीब 20 प्रतिशत बढ़ी।
जुलाई में टॉप 10 कार कंपनी में से दो की मासिक सेल्स में गिरावट दर्ज हुई जिसमें एक हुंडई मोटर्स थी। जुलाई 2025 में करीब 44000 हुंडई कार बिकी। कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स भी करीब 10.5 प्रतिशत कम हुई।
टाटा मोटर्स ने करीब 40,000 कारें बेची। टाटा की मासिक सेल्स 6.5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 11.5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई।
इस लिस्ट में जुलाई में 20,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली अन्य दो कार टोयोटा और किआ थी। दोनों में से केवल किआ मोटर्स की मासिक और सालाना दोनों सेल्स में ग्रोथ दर्ज हुई।
जुलाई 2025 में एमजी ने करीब 6700 कारें बेची, जो जून 2025 की तुलना में करीब 15 प्रतिशत और जुलाई 2024 की तुलना में करीब 46 प्रतिशत ज्यादा थी।
सालाना आधार पर 164 प्रतिशत ग्रोथ के साथ जुलाई 2025 में स्कोडा कार की बिक्री 5500 यूनिट से ज्यादा रही। यहां तक की इसकी मासिक आधार पर बिक्री भी 11 प्रतिशत ज्यादा रही।