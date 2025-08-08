जुलाई 2025 में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी

सभी
    जुलाई 2025 में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी

    प्रकाशित: अगस्त 08, 2025 05:17 pm

    20 Views
    सभी कंपनियों में मारुति इकलौती थी जिसने 1 लाख से ज्यादा कार बेची, जबकि जुलाई 2025 में स्कोडा की सालाना आधार पर ग्रोथ सबसे ज्यादा रही

    Maruti Suzuki Overtook Mahindra And Hyundai To Become The Best Selling Car Brand In July 2025

    कार कंपनियों ने जुलाई 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही, जबकि महिंद्रा लोकप्रिय एसयूवी के दम पर दूसरी पोजिशन पर कायम रही। यहां हमने जुलाई 2025 में भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर:

    कंपनी

    जुलाई 2025

    जून 2025

    मासिक ग्रोथ (%)

    जुलाई 2024

    सालाना ग्रोथ (%)

    मारुति सुजुकी

    1,37,776

    1,18,906

    15.9

    1,37,463

    0.2

    महिंद्रा

    49,871

    47,306

    5.4

    41,623

    19.8

    हुंडई

    43,973

    44,024

    -0.1

    49,013

    -10.3

    टाटा

    39,521

    37,083

    6.6

    44,727

    -11.6

    टोयोटा

    29,159

    26,453

    10.2

    29,533

    -1.3

    किआ

    22,135

    20,625

    7.3

    20,507

    7.9

    एमजी

    6,678

    5,829

    14.6

    4,572

    46.1

    स्कोडा

    5,554

    5,014

    10.8

    2,103

    164.1

    होंडा

    4,050

    4,618

    -12.3

    4,624

    -12.4

    फोक्सवैगन

    3,212

    3,089

    4

    3,407

    -5.7

    यह भी पढ़ें: अगस्त 2025 में मारुति की एरीना कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

    Maruti Wagon R

    • जुलाई 2025 में मारुति ने करीब 1.38 लाख कारें बेची और टॉप 10 कार कंपनी की लिस्ट में पहले नंबर पर रही। कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर बिक्री करीब 16 प्रतिशत बढ़ी।

    Mahindra Thar Roxx

    • महिंद्रा करीब 50,000 यनिट बिक्री के साथ जुलाई 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। महिंद्रा की मासिक आधार पर बिक्री पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री करीब 20 प्रतिशत बढ़ी।

    Hyundai Creta

    • जुलाई में टॉप 10 कार कंपनी में से दो की मासिक सेल्स में गिरावट दर्ज हुई जिसमें एक हुंडई मोटर्स थी। जुलाई 2025 में करीब 44000 हुंडई कार बिकी। कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स भी करीब 10.5 प्रतिशत कम हुई।

    Tata Harrier EV

    • टाटा मोटर्स ने करीब 40,000 कारें बेची। टाटा की मासिक सेल्स 6.5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 11.5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    Kia Syros

    • इस लिस्ट में जुलाई में 20,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली अन्य दो कार टोयोटा और किआ थी। दोनों में से केवल किआ मोटर्स की मासिक और सालाना दोनों सेल्स में ग्रोथ दर्ज हुई।

    MG Windsor EV

    • जुलाई 2025 में एमजी ने करीब 6700 कारें बेची, जो जून 2025 की तुलना में करीब 15 प्रतिशत और जुलाई 2024 की तुलना में करीब 46 प्रतिशत ज्यादा थी।

    Skoda Slavia

    • सालाना आधार पर 164 प्रतिशत ग्रोथ के साथ जुलाई 2025 में स्कोडा कार की बिक्री 5500 यूनिट से ज्यादा रही। यहां तक की इसकी मासिक आधार पर बिक्री भी 11 प्रतिशत ज्यादा रही।

    Honda Amaze

    • जुलाई 2025 में होंडा और फोक्सवैगन 5000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। होंडा की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री 12 प्रतिशत कम रही, जबकि फोक्सवैगन की मासिक आधार पर बिक्री 4 प्रतिशत तक बढ़ी।

    जुलाई 2025 में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
