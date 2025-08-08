जुलाई 2025 में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी

20 Views

सभी कंपनियों में मारुति इकलौती थी जिसने 1 लाख से ज्यादा कार बेची, जबकि जुलाई 2025 में स्कोडा की सालाना आधार पर ग्रोथ सबसे ज्यादा रही

कार कंपनियों ने जुलाई 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही, जबकि महिंद्रा लोकप्रिय एसयूवी के दम पर दूसरी पोजिशन पर कायम रही। यहां हमने जुलाई 2025 में भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर:

कंपनी जुलाई 2025 जून 2025 मासिक ग्रोथ (%) जुलाई 2024 सालाना ग्रोथ (%) मारुति सुजुकी 1,37,776 1,18,906 15.9 1,37,463 0.2 महिंद्रा 49,871 47,306 5.4 41,623 19.8 हुंडई 43,973 44,024 -0.1 49,013 -10.3 टाटा 39,521 37,083 6.6 44,727 -11.6 टोयोटा 29,159 26,453 10.2 29,533 -1.3 किआ 22,135 20,625 7.3 20,507 7.9 एमजी 6,678 5,829 14.6 4,572 46.1 स्कोडा 5,554 5,014 10.8 2,103 164.1 होंडा 4,050 4,618 -12.3 4,624 -12.4 फोक्सवैगन 3,212 3,089 4 3,407 -5.7

जुलाई 2025 में मारुति ने करीब 1.38 लाख कारें बेची और टॉप 10 कार कंपनी की लिस्ट में पहले नंबर पर रही। कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर बिक्री करीब 16 प्रतिशत बढ़ी।

महिंद्रा करीब 50,000 यनिट बिक्री के साथ जुलाई 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। महिंद्रा की मासिक आधार पर बिक्री पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री करीब 20 प्रतिशत बढ़ी।

जुलाई में टॉप 10 कार कंपनी में से दो की मासिक सेल्स में गिरावट दर्ज हुई जिसमें एक हुंडई मोटर्स थी। जुलाई 2025 में करीब 44000 हुंडई कार बिकी। कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स भी करीब 10.5 प्रतिशत कम हुई।

इस लिस्ट में जुलाई में 20,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली अन्य दो कार टोयोटा और किआ थी। दोनों में से केवल किआ मोटर्स की मासिक और सालाना दोनों सेल्स में ग्रोथ दर्ज हुई।

जुलाई 2025 में एमजी ने करीब 6700 कारें बेची, जो जून 2025 की तुलना में करीब 15 प्रतिशत और जुलाई 2024 की तुलना में करीब 46 प्रतिशत ज्यादा थी।

सालाना आधार पर 164 प्रतिशत ग्रोथ के साथ जुलाई 2025 में स्कोडा कार की बिक्री 5500 यूनिट से ज्यादा रही। यहां तक की इसकी मासिक आधार पर बिक्री भी 11 प्रतिशत ज्यादा रही।