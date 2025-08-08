अगस्त 2025 में मारुति की एरीना कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

शहर मारुति ऑल्टो के10 मारुति एस-प्रेसो मारुति ईको मारुति सेलेरियो मारुति वैगन आर मारुति स्विफ्ट मारुति डिजायर मारुति अर्टिगा मारुति ब्रेजा

नई दिल्ली 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

बेंगलुरु 1 महीना 1 महीना 2 महीने 1 महीना 1 महीना 0 0 2 महीने 1-2 महीने

मुंबई 1 महीना 2.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2.5 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 2.5 महीने 2-2.5 महीने

हैदराबाद 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने

पुणे 2 महीने 1.5 महीने 1 महीना 2 महीने 2-2.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5-2 महीने 2 महीने

चेन्नई 2 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने

जयपुर 1 महीना 2.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2.5 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 2.5 महीने 2-3 महीने

अहमदाबाद 2 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने

गुरुग्राम 2 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने

लखनऊ 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने

कोलकाता 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

ठाणे 0 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने

सूरत 0 0 0 0 0 0 0 0 0

गाजियाबाद 1-2 महीने 1-2 महीने 1 महीना 1-2 महीने 2 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1-2 महीने 2 महीने

चंडीगढ़ 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

कोयंबटूर 1.5 महीने 2.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने 2 महीने

पटना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने

फरीदाबाद 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2.5 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 2 महीने 2-2.5 महीने

इंदौर 1.5 महीने 2.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2.5 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 2.5 महीने 2-2.5 महीने