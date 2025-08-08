सभी
    अगस्त 2025 में मारुति की एरीना कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

    प्रकाशित: अगस्त 08, 2025 10:33 pm । स्तुति

    68 Views
    सभी मारुति एरीना कारें सूरत में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं, जबकि ब्रेजा एसयूवी पर अगस्त में सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है

    मारुति के एरीना शोरूम के जरिए कई सारी कारें बेचीं जाती हैं जिनमें एंट्री लेवल हैचबैक से लेकर कई पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी कारें शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर कारों पर अगस्त 2025 में लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। यदि आप भी इस महीने किसी मारुति एरीना कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनके वेटिंग पीरियड के बारे में जरूर जान लें :- 

    शहर 

    मारुति ऑल्टो के10 

    मारुति एस-प्रेसो

    मारुति ईको 

    मारुति सेलेरियो

    मारुति वैगन आर 

    मारुति स्विफ्ट 

    मारुति डिजायर 

    मारुति अर्टिगा 

    मारुति ब्रेजा 

    नई दिल्ली

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    बेंगलुरु 

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    1 महीना

    1 महीना

    0

    0

    2 महीने 

    1-2 महीने 

    मुंबई 

    1 महीना

    2.5 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2.5 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2 महीने 

    2.5 महीने 

    2-2.5 महीने 

    हैदराबाद 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    पुणे 

    2 महीने 

    1.5 महीने 

    1 महीना

    2 महीने 

    2-2.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5-2 महीने 

    2 महीने 

    चेन्नई 

    2 महीने 

    1-2 महीने 

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1-2 महीने 

    2 महीने 

    जयपुर 

    1 महीना

    2.5 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2.5 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2 महीने 

    2.5 महीने 

    2-3 महीने 

    अहमदाबाद 

    2 महीने 

    1-2 महीने 

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1-2 महीने 

    2 महीने 

    गुरुग्राम

    2 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1 महीना

    1-1.5 महीने 

    1-1.5 महीने 

    1-1.5 महीने 

    1 महीना

    1.5-2 महीने 

    लखनऊ 

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    कोलकाता 

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    ठाणे 

    0

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    सूरत 

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    गाजियाबाद 

    1-2 महीने 

    1-2 महीने 

    1 महीना

    1-2 महीने 

    2 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1-2 महीने 

    2 महीने 

    चंडीगढ़ 

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    कोयंबटूर

    1.5 महीने 

    2.5 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    2.5 महीने 

    2 महीने 

    पटना 

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    फरीदाबाद 

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2.5 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2 महीने 

    2 महीने 

    2-2.5 महीने 

    इंदौर 

    1.5 महीने 

    2.5 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2.5 महीने 

    2 महीने 

    1.5-2 महीने 

    2.5 महीने 

    2-2.5 महीने 

    नोएडा 

    1 महीना

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने 

    Maruti Alto K10

    • मारुति ऑल्टो के10 को ठाणे और सूरत जैसे शहरों में सबसे जल्दी घर लाया जा सकता है। पुणे, चेन्नई और गाजियाबाद में इस हैचबैक कार पर सबसे ज्यादा दो महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। 

    Maruti S-Presso

    • यदि आप मारुति एस-प्रेसो को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह गाड़ी सूरत में तुरंत डिलीवरी के लिए मिल सकेगी। जबकि, मुंबई और इंदौर समेत चार शहरों में इस कार पर 2.5 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

    यह भी पढ़ें :  मारुति नेक्सा डिस्काउंट ऑफर : अगस्त 2025 में मारुति इग्निस, बलेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, एक्सएल6 और जिम्नी पर पाएं 1.5 लाख रुपये से ज्यादा की छूट

    Maruti Eeco front three quarters

    • अगर आप मारुति ईको को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको बेंगलुरु, जयपुर और नोएडा जैसे शहरों में इसे घर लाने के लिए दो महीने तक का इंतजार करना होगा। 

    Maruti Celerio front three quarters

    Maruti WagonR

    Maruti Swift

    Maruti Dzire front

    • मारुति स्विफ्ट और मारुति डिजायर बेंगलुरु और सूरत में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों में इन कारों पर दो महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है।  

    Maruti Ertiga

    • सूरत में मारुति अर्टिगा को तुरंत घर लाया जा सकता है, जबकि मुंबई, जयपुर, कोयंबटूर और इंदौर जैसे शहरों में इस एमपीवी कार को घर लाने के लिए 2.5 महीने तक का इंतजार करना होगा। 

    Maruti Brezza

    • मारुति ब्रेजा पर जयपुर में सबसे लंबा तीन महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। यह गाड़ी सूरत में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, जबकि बाकी शहरों में इस कार पर दो महीने के आसपास का वेटिंग पीरियड चल रहा है। 

    नोट :  आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, कलर, और डीलरशिप पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर वास्तविक वेटिंग पीरियड अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं। 

