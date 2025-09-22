सभी
    अगस्त 2025 एमपीवी कार सेल्स रिपोर्ट: मारुति इको और टोयोटा इनोवा को पछाड़कर मारुति अर्टिगा बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

    प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 12:23 pm । भानु

    Mass market MPV sales in August 2025

    भले ही कार खरीदने वाले ज्यादातर नए ग्राहक एसयूवी बॉडी स्टाइल की कारें खरीद रहे हैं मगर मार्केट में एमपीवी कारों के लिए स्थितियां उतनी भी खराब नहीं है। बड़े बड़े भारतीय परिवारों के लिए एमपीवी कारें काफी सही रहती है और इसलिए ही ये लोकप्रिय है। भारत में इस समय 10 मास मार्केट एमपीवी कारें बिक्री के लिए उपलब्ध है और अगस्त 2025 में उन्हें मिले कितने बिक्री के आंकड़े? ये आप जानेंगे आगे:

    मॉडल

    अगस्त 2025

    जुलाई 2025

    अगस्त 2024

    माँ (%)

    वर्ष दर वर्ष (%)

    मारुति अर्टिगा

    18,445

    16,604

    18,580

    +11

    - 1

    मारुति इको

    10,785

    12,341

    10,985

    - 13

    - 2

    टोयोटा इनोवा (हाइक्रॉस+क्रिस्टा)

    9,304

    9,112

    9,687

    +2

    - 4

    किआ कैरेंस (कैरेंस+क्लाविस आईसीई+क्लाविस ईवी)

    6,822

    7,602

    5,881

    - 10

    16

    मारुति एक्सएल6

    2,973

    2,146

    2,740

    +39

    +9

    रेनो ट्राइबर

    1,870

    1,987

    1,514

    - 6

    24

    मारुति इनविक्टो

    237

    351

    174

    - 32

    36

    टोयोटा रूमियन

    68

    576

    1,721

    - 88

    - 96

     

    Maruti Ertiga

    • 18,445 यूनिट्स की बिक्री के साथ, मारुति अर्टिगा ने अगस्त 2025 में मास-मार्केट एमपीवी सेल्स चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसकी मासिक बिक्री में जहां 11 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, वहीं सालाना बिक्री में मामूली 1 प्रतिशत की गिरावट आई है।

    Maruti Eeco

    • 10,785 यूनिट्स की बिक्री के साथ, मारुति ईको अगस्त 2025 में 10,000-यूनिट बिक्री के आंकड़े को पार करने वाली अर्टिगा के बाद इस लिस्ट में एकमात्र अन्य एमपीवी थी। इसकी मासिक और सालाना बिक्री में क्रमशः 13 प्रतिशत और दो प्रतिशत की गिरावट आई।

    Toyota Innova Hycross driving

    • टोयोटा ने अगस्त 2025 में इनोवा की 9,304 यूनिट्स बेची। हालांकि इसकी मासिक बिक्री में दो प्रतिशत का सुधार हुआ, लेकिन सालाना बिक्री में चार प्रतिशत की गिरावट आई। ध्यान दें कि इनोवा की बिक्री में क्रिस्टा और हाइक्रॉस दोनों शामिल हैं।

    Kia Carens Clavis front look

    • किआ कैरेंस ने अगस्त 2025 में कुल 6,822 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसकी मासिक बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन सालाना बिक्री में 16 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई। कैरेंस ब्रांड के अंतर्गत तीन मॉडल उपलब्ध हैं: कैरेंस, कैरेंस क्लाविस और कैरेंस क्लाविस ईवी

    Maruti XL6 driving

    • यहां मासिक आधार पर 39 प्रतिशत की सर्वाधिक ग्रोथ के साथ, मारुति एक्सएल6 अगस्त 2025 में 2,973 यूनिट्स की बिक्री के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रही। इसके सालाना आधार पर आंकड़े में भी 9 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई।

    Renault Triber

    • रेनो ट्राइबर इस लिस्ट में आखिरी एमपीवी थी जिसने अगस्त 2025 में 1,870 यूनिट की कुल बिक्री के साथ 1,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया। रेनो ने पिछले महीने की तुलना में अगस्त में इस सब-4 मीटर क्रॉसओवर एमपीवी की 117 यूनिट कम बेचीं। इसके बावजूद, ट्राइबर की सालाना बिक्री में 24 प्रतिशत की ग्रोथ हुई।

    Maruti Invicto Front

    • अगस्त 2025 में मारुति इनविक्टो की कुल बिक्री 237 यूनिट रही, लेकिन इसमें महीने-दर-महीने 32 प्रतिशत की गिरावट आई। पिछले साल की इसी अवधि की बिक्री से तुलना करें तो इनविक्टो की बिक्री में 36 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

    Toyota Rumion

    • केवल 68 यूनिट्स की बिक्री के साथ, अर्टिगा के री-बैज्ड वर्जन टोयोटा रुमियन अगस्त 2025 में एमपीवी सेल्स चार्ट में सबसे निचले स्थान पर रही। इसकी मासिक बिक्री में 88 प्रतिशत और सालाना बिक्री में 96 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई।
    अगस्त 2025 एमपीवी कार सेल्स रिपोर्ट: मारुति इको और टोयोटा इनोवा को पछाड़कर मारुति अर्टिगा बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
