अगस्त 2025 एमपीवी कार सेल्स रिपोर्ट: मारुति इको और टोयोटा इनोवा को पछाड़कर मारुति अर्टिगा बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

सितंबर 22, 2025

भले ही कार खरीदने वाले ज्यादातर नए ग्राहक एसयूवी बॉडी स्टाइल की कारें खरीद रहे हैं मगर मार्केट में एमपीवी कारों के लिए स्थितियां उतनी भी खराब नहीं है। बड़े बड़े भारतीय परिवारों के लिए एमपीवी कारें काफी सही रहती है और इसलिए ही ये लोकप्रिय है। भारत में इस समय 10 मास मार्केट एमपीवी कारें बिक्री के लिए उपलब्ध है और अगस्त 2025 में उन्हें मिले कितने बिक्री के आंकड़े? ये आप जानेंगे आगे:

मॉडल अगस्त 2025 जुलाई 2025 अगस्त 2024 माँ (%) वर्ष दर वर्ष (%) मारुति अर्टिगा 18,445 16,604 18,580 +11 - 1 मारुति इको 10,785 12,341 10,985 - 13 - 2 टोयोटा इनोवा (हाइक्रॉस+क्रिस्टा) 9,304 9,112 9,687 +2 - 4 किआ कैरेंस (कैरेंस+क्लाविस आईसीई+क्लाविस ईवी) 6,822 7,602 5,881 - 10 16 मारुति एक्सएल6 2,973 2,146 2,740 +39 +9 रेनो ट्राइबर 1,870 1,987 1,514 - 6 24 मारुति इनविक्टो 237 351 174 - 32 36 टोयोटा रूमियन 68 576 1,721 - 88 - 96

18,445 यूनिट्स की बिक्री के साथ, मारुति अर्टिगा ने अगस्त 2025 में मास-मार्केट एमपीवी सेल्स चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसकी मासिक बिक्री में जहां 11 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, वहीं सालाना बिक्री में मामूली 1 प्रतिशत की गिरावट आई है।

10,785 यूनिट्स की बिक्री के साथ, मारुति ईको अगस्त 2025 में 10,000-यूनिट बिक्री के आंकड़े को पार करने वाली अर्टिगा के बाद इस लिस्ट में एकमात्र अन्य एमपीवी थी। इसकी मासिक और सालाना बिक्री में क्रमशः 13 प्रतिशत और दो प्रतिशत की गिरावट आई।

यहां मासिक आधार पर 39 प्रतिशत की सर्वाधिक ग्रोथ के साथ, मारुति एक्सएल6 अगस्त 2025 में 2,973 यूनिट्स की बिक्री के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रही। इसके सालाना आधार पर आंकड़े में भी 9 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई।

रेनो ट्राइबर इस लिस्ट में आखिरी एमपीवी थी जिसने अगस्त 2025 में 1,870 यूनिट की कुल बिक्री के साथ 1,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया। रेनो ने पिछले महीने की तुलना में अगस्त में इस सब-4 मीटर क्रॉसओवर एमपीवी की 117 यूनिट कम बेचीं। इसके बावजूद, ट्राइबर की सालाना बिक्री में 24 प्रतिशत की ग्रोथ हुई।

अगस्त 2025 में मारुति इनविक्टो की कुल बिक्री 237 यूनिट रही, लेकिन इसमें महीने-दर-महीने 32 प्रतिशत की गिरावट आई। पिछले साल की इसी अवधि की बिक्री से तुलना करें तो इनविक्टो की बिक्री में 36 प्रतिशत का सुधार हुआ है।