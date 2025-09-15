मारुति अर्टिगा और मारुति एक्सएल6 एमपीवी को मिला छोटा सा अपडेट, अब पीछे की सीटों पर मिलेगा ज्यादा कंफर्ट

प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 04:07 pm । भानु

अपडेटेड डी पिलर और अपराइट रियर टेलगेट देकर एक्सटीरियर में किए गए हैं बदलाव

अर्टिगा में मिलेगा अब इलॉन्गेटेड रूफ स्पॉयलर वहीं एक्सएल6 के रियर स्पॉयलर के डिजाइन को भी बदला गया है

सेकंड रो पर सेंटर एसी वेंट्स के साथ थर्ड रो में भी दिए गए हैं एसी वेंट्स

दोनों एमपीवी में सेकंड रो सीटों पर दी गई है टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स

दोनो एमपीवी के डिजाइन में नहीं हुआ है कोई बड़ा बदलाव

मारुति अर्टिगा और मारुति एक्सएल6 को मामूली से अपडेट दिए गए हैं जिनके एक्सटीरियर और इंटीरियर में छोटे मोटे डिजाइन अपडेट्स हुए हैं। जहां अर्टिगा अरीना डीलरशिप के जरिए बिकती है तो वहीं एक्सएल6 नेक्सा शोरूम्स के जरिए बेची जा रही है। बता दें कि एक्सएल6 कंपनी की अर्टिगा का ही एक प्रीमियम 6 सीटर वर्जन है। दोनों एमपीवी में क्या कुछ हुए हैं बदलाव,जानिए आगे:

बाहरी डिजाइन में बदलाव

मारुति अर्टिगा में अब इलॉन्गेटेड रूफ स्पॉयलर दे दिया गया है जबकि ​एक्सएल6 के रियर स्पॉयलर के डिजाइन में बदलाव किया गया है। इसके अलावा मारुति ने दोनों एमपीवी कारों के शीट मैटल में भी बदलाव किया गया है जिनसमें अपडेटेड डी पिलर डिजाइन शामिल है। साथ ही अर्टिगा और एक्सएल6 दोनों के टेलगेट अब ज्यादा सीधे नजर आएंगे जिससे आखिरी रो में बैठने वालों को बैठने की ज्यादा जगह मिलेगी।

अंदर के डिजाइन में बदलाव

दोनों एमपीवी कारों के रूफ माउंटेड एसी वेंट्स को अब सेकंड रो की सीटों पर नए सेंटर एसी वेंट्स से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा अर्टिगा और एक्सएल6 दोनों के थर्ड रो सेक्शन में सीधे हाथ पर एसी वेंट्स भी दे दिए गए हैं जिसके साथ फैन स्पीड कंट्रोल भी दिया गया है। दोनों ही एमपीवी कारों की सेकंड रो की सीटों पर टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं। इन सब बदलावों के अलावा दोनों एमपीवी कारों के इंटीरियर में और कोई बदलाव नहीं हुआ है।

फीचर​ लिस्ट में नहीं हुआ कोई बदलाव

मारुति ने इन कारों की फ़ीचर लिस्ट में कोई और बदलाव नहीं किया है। दोनों में सामान्य फ़ीचर्स के तौर पर एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन, आर्कमिस-ट्यून्ड 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटो एसी, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और पैडल शिफ्टर (केवल ऑटोमैटिक के साथ) शामिल हैं। एक्सएल6 में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं।

दोनों एमपीवी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। ध्यान दें कि अर्टिगा में केवल रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है, जबकि एक्सएल6 में 360-डिग्री कैमरा मिलता है।

पावरट्रेन

मारुति अर्टिगा और मारुति एक्सएल6 दोनों एमपीवी कारों में माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के विकल्प दिए गए हैं। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

इंंजन 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी पावर 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एटी 5-स्पीड मैनुअल

एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कीमत एवं कंपेरिजन

मारुति अर्टिगा मारुति एक्सएल6 10.60 लाख रुपये से लेकर 15.80 लाख रुपये 14.02 लाख रुपये से लेकर 17.57 लाख रुपये

कीमत एक्सशोरूम दिल्ली के अनुसार

इन दोनों एमपीवी कारों का मुकाबला किआ कैरेंस,टोयोटा रूमियन और किआ कैरेंस क्लाविस से है।