मारुति ई विटारा vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक : कौनसी कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार खरीदें?
दो पॉपुलर कार कंपनियां और दो फीचर ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी कार। आपको इनमें से किस पर दांव लगाना चाहिए? जानेंगे इसके बारे में आगे :-
प्रकाशित: फरवरी 26, 2026 11:34 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा इलेक्टिक जैसी एक भरोसेमंद हैवीवेट कार मौजूद है। इसका मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ई विटारा कार से है। भारतीय बाजार में इन दोनों कारों के इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन यहां हमनें इनके इलेक्ट्रिक वर्जन का एक दूसरे से कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कि यह दोनों गाड़ियां ऑन-रोड एक दूसरे को कहां तक टक्कर दे पाती हैं :-
साइज
|
डाइमेंशन
|
मारुति ई विटारा
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
अंतर
|
लंबाई
|
4,275 मिलीमीटर
|
4,340 मिलीमीटर
|
(- 65 मिलीमीटर)
|
चौड़ाई
|
1,800 मिलीमीटर
|
1,790 मिलीमीटर
|
+ 10 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,640 मिलीमीटर
|
1,655 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ)
|
(- 15 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2,700 मिलीमीटर
|
2,610 मिलीमीटर
|
+ 90 मिलीमीटर
-
ई विटारा हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से ज्यादा चौड़ी कार है और इसके व्हीलबेस का साइज भी क्रेटा ईवी से 90 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
क्रेटा इलेक्ट्रिक की लंबाई ई विटारा से 65 मिलीमीटर ज्यादा है और यह गाड़ी मारुति की इलेक्ट्रिक कार से 15 मिलीमीटर ऊंची भी है, जिससे इसमें लंबे कद वाले पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं।
मारुति ई विटारा vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: कलर ऑप्शन
|
मारुति ई विटारा
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
नेक्सा ब्लू
|
ओशियन ब्लू
|
स्प्लेंडिड सिल्वर
|
स्टैरी नाइट
|
आर्कटिक व्हाइट
|
एटलस व्हाइट
|
ग्रैन्डियोर ग्रे
|
टाइटन ग्रे मैट
|
ऑप्यूलेंट रेड
|
फियरी रेड
|
ब्लूइश ब्लैक
|
ब्लैक मैट
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ लैंड ब्रीज ग्रीन
|
एबिस ब्लैक
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ आर्कटिक व्हाइट
|
ओशियन ब्लू मैट
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ ऑप्यूलेंट रेड
|
रोबस्ट एमरल्ड ग्रीन मैट
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ स्प्लेंडिड सिल्वर
|
एबिस ब्लैक रूफ के साथ ओशियन ब्लू
|
–
|
एबिस ब्लैक रूफ के साथ एटलस व्हाइट
-
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में ई विटारा के मुकाबले ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।
-
ई विटारा में चुनने के लिए 10 कलर ऑप्शन दिए गए हैं।
-
यह दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार डुअल-टोन शेड में उपलब्ध है, लेकिन मारुति ई विटारा में सबसे ज्यादा डुअल-टोन कलर (चार) की चॉइस मिलती है।
-
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हमनें ई विटारा में दिए गए हैं 10 कलर ऑप्शन का जिक्र किया था।
मारुति ई विटारा vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक : फीचर
|
फीचर
|
मारुति ई विटारा
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट
|
✅(फॉलो-मी होम फंक्शन के साथ)
|
✅(फॉलो मी-होम फंक्शन के साथ क्वाड बीम यूनिट्स)
|
एलईडी डीआरएल्स
|
✅(3-पीस)
|
✅
|
एलईडी पोजिशनिंग लैंप
|
❌
|
✅
|
फ्रंट एलईडी फॉग लैंप
|
✅
|
❌
|
ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर
|
✅
|
✅(डायनामिक एलईडी यूनिट)
|
रूफ रेल्स
|
❌
|
✅
|
व्हील्स
|
18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स
|
17-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स
|
एलईडी टेललाइट
|
✅
|
✅
|
अपहोल्स्ट्री
|
फैब्रिक + लेदर
|
लेदरेट
|
टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
|
✅(2-स्पोक यूनिट)
|
✅(3-स्पोक यूनिट)
|
कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल
|
✅
|
✅
|
60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट
|
✅
|
✅
|
रेक्लाइनिंग रियर सीट
|
(10-वे स्लाइडिंग फंक्शन के साथ)
|
(2-स्टेप रेक्लाइन फंक्शन)
|
सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
|
✅
|
✅
|
सभी डोर के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो
|
✅
|
❌
|
ग्लवबॉक्स इल्युमिनेशन
|
✅
|
❌
|
ग्लवबॉक्स कूलिंग
|
❌
|
✅
|
स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट
|
टाइप-ए और टाइप-सी (आगे और पीछे एक-एक)
|
टाइप-सी (1 आगे और 2 पीछे)
|
डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
10.25-इंच
|
10.25-इंच
|
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
|
✅
|
✅
|
रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
|
✅
|
✅(डुअल-जोन)
|
पीएम2.5 एयर फ़िल्टर
|
✅
|
❌
|
वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
|
✅
|
✅(आगे और पीछे)
|
सनरूफ
|
फिक्सड ग्लास पैनल
|
पैनोरमिक
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
✅(मल्टी-कलर)
|
✅(ब्लू)
|
पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट
|
✅(केवल 10-वे ड्राइवर साइड)
|
✅(8-वे ड्राइवर और 6-वे को-ड्राइवर)
|
ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स
|
✅
|
✅
|
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
10.1-इंच टचस्क्रीन
|
10.25-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
स्पीकर की संख्या
|
10 (1 सबवूफर और 1 एम्प्लिफायर समेत)
|
8 ((1 सबवूफर और दो ट्वीटर समेत)
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
एलेक्सा कनेक्टिविटी
|
❌
|
✅
|
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
|
✅
|
✅
|
एयरबैग्स
|
7
|
6
|
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
|
✅
|
✅
|
सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
|
✅
|
✅
|
आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज
|
✅
|
✅
|
हिल-होल्ड असिस्ट
|
✅
|
✅
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
❌
|
✅
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
कॉर्नरिंग कंट्रोल
|
✅
|
❌
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
|
✅
|
✅
|
पार्किंग सेंसर
|
आगे और पीछे
|
आगे और पीछे
|
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|
✅
|
✅
|
ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
✅
|
एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
|
✅(लेवल-2)
|
✅(लेवल-2)
-
मारुति और हुंडई की इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई है। इन दोनों कार में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और ऑल-एलईडी लाइटिंग जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।
-
क्रेटा इलेक्ट्रिक के मुकाबले ई विटारा कार में 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सभी पावर विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, सात एयरबैग और 10-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर का एडवांटेज मिलता है।
-
मारुति ई विटारा की तुलना में क्रेटा इलेक्ट्रिक कार में 6-वे पावर-एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट, बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और डुअल वायरलेस फोन चार्जर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
-
सुरक्षा के मामले में यह दोनों कारें लगभग एक जैसी हैं। इन दोनों गाड़ियों में कई सारे एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
मारुति ई विटारा vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक : बैटरी पैक, मोटर व रेंज
|
स्पेसिफिकेशन
|
मारुति ई विटारा
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
बैटरी पैक
|
49 केडब्लूएच
|
61 केडब्लूएच
|
42 केडब्लूएच
|
51.4 केडब्लूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|
1
|
1
|
1
|
1
|
पावर
|
144 पीएस
|
174 पीएस
|
135 पीएस
|
171 पीएस
|
टॉर्क
|
193 एनएम
|
193 एनएम
|
200 एनएम
|
200 एनएम
|
सर्टिफाइड रेंज
|
440 किलोमीटर (एआरएआई)
|
543 किलोमीटर (एआरएआई)
|
420 किलोमीटर (एमआईडीसी पार्ट I+II)
|
510 किलोमीटर (एमआईडीसी पार्ट I+II)
- इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, लेकिन भारत में उपलब्ध ई विटारा के दोनों वर्जन में बड़ा बैटरी पैक दिया गया है।
-
ई विटारा की इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दोनों कारों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की पावरट्रेन सबसे ज्यादा टॉर्क देती है।
-
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के मुकाबले ई विटारा गाड़ी ज्यादा रेंज देती है।
-
यहां देखें मारुति ई विटारा और एमजी विंडसर ईवी के बीच कंपेरिजन।
मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : चार्जिंग ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
मारुति ई विटारा
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
एसी फास्ट चार्जर
|
7.4 किलोवाट - 6.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (49 केडब्लूएच), 9 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (61 केडब्लूए)
|
11 किलोवाट- 4 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत(42 केडब्लूएच), 4 घंटे 50 मिनट में 10 से 100 प्रतिशत (51.4 केडब्लूएच)
|
डीसी फास्ट चार्जर
|
70 किलोवाट यूनिट के साथ 45 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (61केडब्लूएच)
|
42 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ 39 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत ( > 100 किलोवाट यूनिट के साथ) और51.4 केडब्लूएच के साथ 58 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत ( > 100 किलोवाट यूनिट के साथ)
-
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के मुकाबले ई विटारा में बड़े बैटरी पैक दिए गए हैं और इसे एसी फास्ट चार्जर के जरिए चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है। मारुति ई विटारा कार में 7.4 किलोवाट चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 11 किलोवाट यूनिट मिलती है।
-
क्रेटा इलेक्ट्रिक की डीसी फास्ट चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा तेज है क्योंकि इसे 100 किलोवाट से ज्यादा की चार्जिंग रेट से चार्ज किया जाता है।
मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : कीमत
|
मॉडल
|
मारुति ई विटारा (इंट्रोडक्ट्री)
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के साथ)
|
10.99 लाख रुपये से 14.29 लाख रुपये + 4.39 प्रति किलोमीटर
|
–
|
कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना)
|
15.99 लाख रुपये से 20.01 लाख रुपये
|
18.02 लाख रुपये से 24.70 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं।
-
बैटरी रेंटल स्कीम के बिना ई विटारा की कीमत हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से कम है।
-
मारुति ई विटारा का एंट्री लेवल वेरिएंट क्रेटा इलेक्ट्रिक के बेस वेरिएंट से 2 लाख रुपये ज्यादा सस्ता है।
-
ई विटारा के टॉप वेरिएंट की कीमत हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक कार से करीब 5 लाख रुपये कम है।
-
बैटरी रेंटल स्कीम के तहत आपको ई विटारा कार के स्मॉल बैटरी पैक के लिए 3.99 प्रति किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक के लिए 4.39 प्रति किलोमीटर ड्राइव के हिसाब से बैटरी का किराया देना होगा।
कारदेखो का क्या है कहना
मारुति ई विटारा कार की सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि, इसमें कुछ कमियां हैं जैसे इसमें केबिन स्पेस थोड़ी कम मिलती है और इसमें कई फीचर की भी कमी रखी गई है, लेकिन यह गाड़ी 'मारुति सुजुकी' ब्रांडिंग की वजह से लोगों को बहुत पसंद आती है।
जबकि, क्रेटा इलेक्ट्रिक एक आजमाए हुए प्रोडक्ट का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसमें आईसीई मॉडल वाली कई खासियतें हैं और इसमें रेगुलर मॉडल के मुकाबले चीजों को और बेहतर भी बनाया गया है, जिससे यह ऑल-राउंडर कार साबित होती है। हालांकि, इसकी रेंज मारुति ई विटारा के मुकाबले ज्यादा नहीं है, लेकिन यह रोजाना शहर में चलाने और कभी-कभी हाइवे पर ले जाने के हिसाब से अच्छी कार है।