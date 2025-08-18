महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन vs रेगुलर बीई 6: तस्वीरों में देखिए इलेक्ट्रिक कार के दोनों मॉडल में क्या है अंतर

प्रकाशित: अगस्त 18, 2025 02:35 pm । सोनू

फीचर और पावरट्रेन एक समान है, लेकिन बैटमैन एडिशन के एक्सटीरियर और केबिन में कुछ बैटमैन-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं

नवंबर 2024 में पहली बार सामने आने के बाद से ही लोगों की राय यही रही है कि महिंद्रा बीई 6 का डिजाइन बैटमन के डेली ड्राइव - बैटमोबाइल से काफी प्रेरित है। ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने इस बात को गंभीरता से लिया है, और हाल ही में एक स्पेशल बीई 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। इसे रेगुलर बीई 6 के टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है।

अगर आप इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके सामने बड़ा सवाल यह है कि रेगुलर बीई 6 को चुना जाए या फिर इसका लिमिटेड एडिशन मॉडल खरीदा जाए? यहां हमने बीई 6 के दोनों वर्जन का तस्वीरों के जरिए कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:

आगे का डिजाइन

आगे से दोनों एक जैसी दिखती है, हालांकि बैटमैन एडिशन में नया मैट ब्लैक कलर दिया गया है जो इसे ज्यादा दमदार लुक देता है। इसके अलावा एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, सी आकार की एलईडी डीआरएल, हूड स्कूप के साथ स्वूपिंग बोनट, और अग्रेसिव बंपर रेगुलर मॉडल वाले ही हैं।

साइड प्रोफाइल

दोनों का आगे का डिजाइन एक जैसा है, लेकिन साइड से बीई 6 बैटमैन एडिशन रेगुलर मॉडल से अलग दिखती है। इसमें एयरोडायनामिक इनसर्ट के साथ बड़े 20-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। वहीं रेगुलर मॉडल में 19-इंच व्हील दिए गए हैं और बड़े अलॉय व्हील को वैकल्पिक रखा गया है।

बैटमैन एडिशन के आगे वाले फेंडर पर सुनहरे रंग में बैटमैन लोगो दिया गया है, वहीं रेगुलर मॉडल में यहां पर वेरिएंट का क्यूआर कोड दिया गया है। आगे वाले दरवाजों पर बैटमैन स्पीकर दिए गए हैं, जो इसे बीई 6 अलग दिखाते हैं।

इतना ही नहीं, महिंद्रा ने ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कोइल्स में भी सुनहरे रंग का टच दिया है, जो ब्लैक एक्सटीरियर को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ भी छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, जिनमें बीई 6 ब्रांडिंग के साथ एक नया बैटमैन लोगो और काले बंपर पर दूसरा ऐसा ही छोटा लोगो शामिल है। रेगुलर मॉडल में इन दोनों एलिमेंट्स का अभाव है।

इसके अलावा, इसमें रेगुलर मॉडल की तरह ही सी आकार की एलईडी टेल लाइट और रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है।

केबिन

केबिन में नई ब्लैक और गोल्डन थीम दी गई है जो बैटमन एडिशन को रेगुलर मॉडल से ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। यह प्रीमियमनेस खास तौर पर ड्राइवर के चारों ओर एफ1 कार स्टाइल वाले गोल्डन फिनिश की झलक दिखाती है। रेगुलर मॉडल में ब्लैक और ग्रीन कलर थीम दी गई है।

इसके अलावा सेंटर कंसोल पर भी गोल्डन टच दिए गए हैं, जो ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स के साथ मिलकर इसे रेगुलर मॉडल के ऑल-ब्लैक शेड की तुलना में ज्यादा आकर्षक बनाते हैं।

बैटमैन एडिशन की सीटों पर भी कुछ यूनिक टच दिया गया है। इसमें बीई 6 और बैटमैन लोगो दिए गए हैं।

पैनोरमिक ग्लास रूफ पर भी बैटमैन स्पेसिफिक लाइटिंग एलिमेंटस दिए गए हैं जो शानदार दिखते हैं।

गौर से देखने पर स्पेशल एडिशन मॉडल में पैसेंजर-साइड डैशबोर्ड पर छोटा बैटमैन लोगो और बूस्ट मोड स्विच की जगह एक बैटमैन बटन भी नजर आएगा।

फीचर और सेफ्टी

एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार के दोनों वर्जन की फीचर लिस्ट एक समान है। इनकी फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, छोटी साइज की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर) बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले, और 16-स्पीकर हरमन कार्ड ऑडियो सिस्टम शामिल है। अन्य फीचर में आगे वेंटिलेटेड और पावर सीटें, पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और दो वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ड्राइवर मॉनिटरिंग के लिए इन-केबिन कैमरा, और लेवल-2 एडीएएस के साथ लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

चूंकि इसे टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है, ऐसे में बीई 6 बैटमैन एडिशन में 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ रियर-एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

बैटरी पैक 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडी सर्टिफाइड पार्ट 1 + 2) 682 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव

बीई 6 के अन्य वेरिएंट्स में 59 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी मिलता है। इस बैटरी पैक के साथ भी रियर-व्हील-ड्राइव मोटर दी गई है, जिसका पावर आउटपुट 231 पीएस और 380 एनएम है।

प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा बीई 6 पैक थ्री महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन (नया) कीमत में अंतर 26.90 लाख रुपये 27.79 लाख रुपये 89,000 रुपये

भारत में महिंद्रा बीई 6 का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी से है।