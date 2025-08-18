महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

प्रकाशित: अगस्त 18, 2025 11:45 am । सोनू

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन में साटिन ब्लैक एक्सटीरियर के साथ चारों तरफ बैटमैन लोगो और केबिन में ब्लैक व गोल्डन थीम दी गई है

हाल ही में महिंद्रा बीई 6 का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसे ‘बैटमैन’ एडिशन नाम से पेश किया गया है, और इसकी कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बीई 6 के ऑल-ब्लैक एडिशन में कई बैटमैन टच दिए गए हैं जो इसे शानदार लुक देते हैं। इसमें न सिर्फ एक्सटीरियर और केबिन में बदलाव हुए हैं, बल्कि इसमें सुनहरे रंग के एक्सेंट भी दिए गए हैं जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं। इस स्पेशल एडिशन को टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है और इसकी केवल 300 यूनिट बेची जाएगी।

अगर आप इसे घर लाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि महिंद्रा 23 अगस्त से इसकी बुकिंग लेना शुरू करेगी। बीई 6 बैटमैन एडिशन की डिलीवरी अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस पर 20 सितंबर से शुरू होगी। यहां तस्वीरों में देखिए बीई 6 का स्पेशल एडिशन वास्तव में कैसा दिखता है।

आगे का डिजाइन

महिन्द्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन में एक साटिन ब्लैक एक्सटीरियर शेड दिया गया है, जो इसे एक दमदार लुक देता है। कलर के अलावा, यह स्पेशल एडिशन इलेक्ट्रिक एसयूवी कार आगे से रेगुलर मॉडल जैसी ही दिखती है। इसमें रेगुलर मॉडल की तरह ही हूड पर चमकीला ‘बीई’ लोगो, सी आकार की एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, और कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड

साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां बीई 6 बैटमैन एडिशन में 20-इंच एयरोडायनामिक स्टाइल अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि व्हील कैप पर बैटमैन लोगो भी दिया गया है। ब्रेक क्लिपर्स और सस्पेंशन स्प्रिंग पर गोल्डन फिनिश दी गई है, जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं।

फेंडर पर सुनहरे रंग में ‘बैटमैन’ चिन्ह दिया गया है, जबकि आगे वाले दोनों दरवाजों पर ‘बैटमैन’ स्टीकर दिए गए हैं।

बीई 6 में कूपे-स्टाइल रूफलाइन और बड़े ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्क दिए गए हैं। इसमें आगे वाले दरवाजों के लिए फ्लश-टाइप डोर हैंडल भी दिए गए हैं, जबकि पीछे वाले डोर हैंडल को सी-पिलर में फिट किया गया है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ, बीई 6 बैटमैन एडिशन में सी आकार की एलईडी टेल लाइट दी गई है, जबकि महिंद्रा का इनफिनिटी लोगो ब्लैक कलर में रखा गया है। टेलगेट के निचले दाएं कॉर्नर पर बीई 6 लोगो के पास एक ‘बैटमैन’ लोगो दिया गया है, और ये दोनों सुनहरे रंग में है।

केबिन

बीई 6 बैटमैन एडिशन के केबिन के अंदर नई ब्लैक और गोल्डन केबिन थीम के साथ ब्लैक सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। सेंटर कंसोल पर ड्राइव मोड सिलेक्टर नोब के आसपास, की-फॉब पर, और स्टार्ट-स्टॉप बटन के साथ बैटमैन एडिशन बैजिंग पर गोल्ड एक्सेंट देखा जा सकता है।

केबिन में आपको डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स के पास, सीटों पर और यहां तक फिक्सड पैनोरमिक रूफ ग्लास पर कई जगह ‘बैटमैन’ लोगो मिलेंगे। इस एसयूवी में पहले की तरह जेट-कॉकपिट से प्रेरित डैशबार्ड लेआउट, चमकीले ‘बीई’ लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और प्रोपेलर जैसा गियर शिफ्टर मिलना जारी है। गौर से देखने पर आपको पता चलेगा इसमें स्टीयरिंग व्हील पर बूस्ट मोड लोगो को बैटमैन लोगो से बदल दिया गया है।

इस स्पेशल एडिशन के साथ बीई 6 में कोई नए फीचर शामिल नहीं किए गए हैं। चूंकि इसे टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें दो 12.3-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले), वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, फिक्सड पैनोरमिक ग्लास रूफ, पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन एसी, पावर्ड ड्राइवर सीट, दो वायरलेस फोन चार्जर, और एक सेल्फी कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

बीई 6 को दो बैटरी पैक विकल्प में पेश किया गया है, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव फुल चार्ज में रेंज (एमआईडी सर्टिफाइड पार्ट I+II) 535 किलोमीटर 682 किलोमीटर पावर 231 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम

एमआईडीसी - मॉडिफाईड इंडिया ड्राइव साइकल

चूंकि बीई 6 बैटमैन एडिशन को टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें केवल 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प मिलता है।

कंपेरिजन

महिंद्रा बीई 6 का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से है।