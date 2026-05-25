2026 टाटा टियागो और पुरानी टियागो में है कितना अंतर, जानिए यहां

प्रकाशित: मई 25, 2026 07:30 pm । सोनू

टाटा टियागो हैचबैक कार को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया जा रहा है, जिसे भारत में 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। टाटा मोटर्स इसके एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन से पहले ही पर्दा उठा चुकी है, जिसके साथ ही इसमें बड़े फीचर अपडेट के भी संकेत मिले हैं। यहां हमने नई टियागो और पुरानी टियागो का कंपेरिजन किया है और इनके बीच के अंतर को विस्तार से बता रहे हैं:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

मौजूदा टियागो आगे से साधारण और थोड़ी गोल है, जिसमें बड़े हेलोजन हेडलैंप्स और पूरी ग्रिल पर हेडलैंप्स तक फैली एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है। यह थोड़ी पारंपरिक दिखती है। वहीं 2026 टियागो में पतली एलईडी हेडलाइट के साथ आइब्रो स्टाइल डीआरएल दी गई है, जो कार को ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा मैच्योर लुक देती है। टाटा ने क्रोम स्ट्रिप को भी हटा दिया है और ग्रिल के डिजाइन को साफ-सुथरा बनाया गया है। मौजूदा मॉडल में सिल्वर एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है और बड़े हेलोजन फॉग लैंप्स दिए गए हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में पुरानी फॉग लैंप्स को पिक्सल-स्टाइल एलईडी यूनिट से रिप्लेस किया गया है।

छोटी-दोटी बातें: नए मॉडल में आगे वाले बंपर और ओआरवीएम पर 360 डिग्री कैमरा सेटअप के लिए कैमरा मॉड्यूल्स दिए गए हैं, यह मौजूदा टियागो में नहीं है। हैचबैक कार सेगमेंट के लिए यह एक नया फीचर है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखें तो इसका ओवरऑल सिल्हूट वैसा ही है और यह काफी हद तक पुरानी कार जैसी दिखती है। हालांकि फेसलिफ्ट मॉडल में नई डिजाइन के 15-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इसे पूरी तरह से नया लुक देते हैं। व्हील आर्क में अब ब्लैक क्लेडिंग है। इसके अलावा, क्रोम इनसर्ट के साथ बॉडी कलर डोर हैंडल और ब्लैक बी-पिलर मौजूदा मॉडल जैसा ही है।

नए कलर: टाटा ने टियागो के सभी कलर की जानकारी अभी साझा नहीं की है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कई नए कलर देखने को मिलेंगे। इसके कुछ रंगों में सिएरा और पंच की तरह टाटा के नए नाम हो सकते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ मौजूदा टियागो में काफी सिंपल टेल लैंप्स दिए गए हैं, जबकि नई 2026 टियागो में तीन वर्टिकल एलईडी स्ट्रिप्स हैं जो बीच में एक लाइट बार से जुड़ी हैं। कंपनी ने कुछ एलिमेंट्स की जगह भी बदली है, जैसे रिवर्स कैमरा, जो पहले टेलगेट पर लगा था, लेकिन अब इसे बंपर में इंटीग्रेट किया गया है। यहां तक कि रिवर्स लाइट को भी बंपर के नीचे वाले हिस्से में लगाया गया है।

केबिन और फीचर

2026 टाटा टियागो में नई लाइट ग्रे और ब्लैक थीम दी गई है, जबकि मौजूदा मॉडल में डार्क थीम केबिन है। डैशबोर्ड अब ज्यादा शानदार है, इसमें ज्यादा हॉरिजोंटल एलिमेंट्स और कुछ फैब्रिक इनसर्ट दिया है। स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल और डार्क आर्मरेस्ट पर ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम दी गई है। यह अंदर से वास्तव में प्रीमियम दिखती है, हालांकि इस पर अंगुलियों के निशान बहुत आसानी से पड़ सकते हैं।

केबिन में सबसे बड़ा अपडेट एक नई डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। पुरानी टियागो में ज्यादा पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो अब फेसलिफ्ट मॉडल के फ्री-स्टेंडिंग स्क्रीन की तुलना में पुराना लगता है। टाटा ने एसी वेंट्स और एसी कंट्रोल्स को भी नया डिजाइन दिया है।

टाटा टियागो न्यू मॉडल में कुछ नए फीचर भी जोड़े हैं, जैसे कि दो वायरलेस फोन चार्जर, जो इस सेगमेंट की कार में पहली बार दिया गया है। इसके अलावा, इसमें कई काम के फीचर भी दिए गए हैं, जिनमें दो टाइप-सी पोर्ट्स, पीछे एसी वेंट्स, पीछे यूएसबी चार्जिंग और सीटबैक पॉकेट शामिल हैं। इनके अलावा, न्यू टियागो में पहले की तरह 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, और ऑटो-फोल्ड आउटसाइड मिरर जैसे फीचर मिलना जारी रहेंगे।

सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी), और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

इंजन

टियागो के इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 86 पीएस 86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी की कीमत का खुलासा 28 मई को होगा। हमारा अनुमान है कि टियागो की प्राइस 4.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा।