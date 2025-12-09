सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का नया टीजर हुआ जारी, 15 दिसंबर को उठेगा पर्दा

    प्रकाशित: दिसंबर 09, 2025 05:51 pm । स्तुति

    38 Views
    • Write a कमेंट

    हेक्टर फेसलिफ्ट को नया डिजाइन अपडेट मिलेगा, साथ ही इसमें अपडेटड फीचर भी दिए जाएंगे जिसमें नया इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होगा

    2026 MG Hector

    एमजी अपनी हेक्टर फेसलिफ्ट से 15 दिसंबर को पर्दा उठाएगी। भारत में इस एसयूवी कार को सबसे पहले 2019 में लॉन्च किया गया था। हेक्टर को अब पहली बार कोई नया अपडेट मिलने जा रहा है। नया अपडेट मिलने के साथ इस एसयूवी कार की एक्सटीरियर डिजाइन को अपडेट किया जाएगा, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी मिलेंगे। 

    टीजर में इस गाड़ी के फ्रंट लुक की झलक देखने को मिली है। एमजी ने इसके लाइटिंग डिपार्टमेंट (हेडलाइट, टेलगेट और एलईडी डीआरएल्स) में चीजों को फैमिलियर रखने की कोशिश की है। नए टीजर में क्या कुछ आया है नजर आइए जानते हैं आगे :-

    टीजर में क्या आया है नजर?

    टीजर में एमजी ने हेक्टर फेसलिफ्ट की फ्रंट ग्रिल की झलक दिखाई है। एमजी ने मौजूदा हेक्टर में मिलने वाली डायमंड पैटर्न ग्रिल को ज्यादा प्रीमियम वर्टिकल पेयर्ड लाइन मोटिफ से रिप्लेस किया है जिस पर क्रोम फिनिश की गई है। आगे की तरफ इसमें नई स्किड प्लेट दी गई है। इसमें जाने पहचाने लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें एलईडी डीआरएल्स, ट्रिपल-पॉड हेडलाइट और फॉगलाइट सेटअप ठीक वहीं लगाए गए हैं जहां वह पहले से मौजूद हैं।

    MG Hector 2026

    2026 MG Hector

    इस गाड़ी का एक्सटीरियर लेआउट मौजूदा मॉडल से अलग नहीं है। इससे पहले जारी हुए टीजर में हेक्टर फेसलिफ्ट के टेललैंप्स की झलक देखने को मिली थी, जिसे मौजूदा मॉडल से लिया गया है। 2026 एमजी हेक्टर में नए डिजाइन के डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। 

    संभावित फीचर

    इस एसयूवी कार के इंटीरियर से जुड़ी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अनुमान है कि हेक्टर फेसलिफ्ट में अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो कि विंडसर ईवी वाली 15.6 टचस्क्रीन हो सकती है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटों के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे मॉडर्न फीचर दिए जाएंगे। 

    MG Hector

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर मिलेंगे। इसमें लेवल 2 एडीएएस भी दिया गया है। 

    संभावित इंजन ऑप्शन 

    इसमें मौजूदा मॉडल वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2-लीटर डीजल 

    पावर

    143 पीएस  

    170 पीएस

    टॉर्क

    250 एनएम

    350 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी*

    6-स्पीड एमटी

    *सीवीटी - कंटिन्युअस वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    संभावित लॉन्च और मुकाबला 

    एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट को भारत में 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इस एसयूवी कार से 15 दिसंबर को पर्दा उठेगा। कंपनी हेक्टर प्लस का 7-सीटर वेरिएंट भी पेश कर सकती है जिसका मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा एक्सयूवी700 (जिसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च होगा और इसे एक्सयूवी7एक्सओ नाम दिया जाएगा) और हुंडई अल्कजार से रहेगा।

    was this article helpful ?

    एमजी हेक्टर पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का नया टीजर हुआ जारी, 15 दिसंबर को उठेगा पर्दा
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है