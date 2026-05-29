जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 टेस्टिंग के दौरान आई नजर, क्या लॉन्च के है करीब? यहां जानिए सबकुछ

प्रकाशित: मई 29, 2026 01:37 pm । भानु

भारत में जेएसडब्ल्यू की पारी अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन चीजें पहले से ही दिलचस्प होती जा रही हैं। जेएसडब्ल्यू-चेरी पार्टनरशिप से अपेक्षित पहली एसयूवी में से एक, जेटूर टी2, को पुणे में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और सच कहें तो, ऐसा लगता है कि ब्रांड चुपचाप कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।

हाल ही में सामने आए लेटेस्ट स्पाय शॉट्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पुणे में देखी गई ऐसी तस्वीरें आमतौर पर एआरएआई से संबंधित टेस्टिंग और होमोलोगेशन कार्य का संकेत देती हैं। आसान भाषा में कहें तो? जेटूर टी2 वास्तव में लॉन्च के करीब पहुंच रही है।

और अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों में अचानक इस एसयूवूी को लेकर इतना उत्साह क्यों है, तो एक नज़र ही काफी है।

दिखने में डिफेंडर जैसी, लेकिन उससे कहीं बढ़कर

चलिए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं: जी हां, जेटूर टी2 में डिफेंडर की झलक साफ दिखती है। इसकी अपराइट डिजाइन, मजबूत साइज, चौकोर एलईडी हेडलाइट्स, सपाट बोनट और दमदार एसयूवी सिल्हूट आपको तुरंत ही कहीं ज्यादा महंगी ऑफ-रोड गाड़ियों की याद दिला देते हैं।

लेकिन कई "इंस्पायर्ड" डिज़ाइनों के मुकाबले टी2 अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है। यह मॉर्डन, साफ-सुथरी और बिना किसी दिखावे के बेहद दमदार दिखती है।

ऐसे बाज़ार में जहां कई एसयूवी राउंड और एयरोडायनैमिक दिखने लगी हैं, टी2 एक ताजगी का अहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने डिज़ाइन किया हो जो मानता है कि एसयूवी वास्तव में प्रभावशाली दिखनी चाहिए।

और यह वाकई में बड़ी भी है। इंटरनेशनल लेवल पर, जेटूर टी2 टाटा सफारी से भी बड़ी है, जिसका मतलब है कि इसकी रोड प्रजेंस काफी दमदार होने वाली है। यह गाड़ी आपके रियर-व्यू मिरर में बड़ी दिखाई देगी।

पुणे में दिखाई देने का क्या है महत्व?

पुणे के आसपास टेस्ट व्हीकल्स का दिखना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि मैन्यूफैक्चरर्स लॉन्च से पहले सर्टिफिकेशन और वेलिडेशन संबंधी काम कर रहे हैं। चूंकि जेटूर टी2 एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के रूप में आने की उम्मीद है, इसलिए भारत में इसकी टेस्टिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

संभवतः एसयूवी को आधिकारिक लॉन्च से पहले इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस, फ्यूल क्वालिटी, हाइब्रिड कैलिब्रेशन और ओवरऑल होमोलोगेशन आवश्यकताओं के लिए परखा जा रहा है।

और सच कहें तो, यह घटना सड़क पर महज एक और छलावरण वाली एसयूवी होने की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

जेएसडब्ल्यू खेल सकती है बड़ा खेल!

जब जेएसडब्ल्यू ने इस साल की शुरुआत में पैसेंजर्स मार्केट में एंट्री की घोषणा की, तो कई लोग उत्सुक तो थे, लेकिन सतर्क भी थे। भारत में पहले से ही प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में कई ब्रांड अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन चेरी के साथ पार्टनरशिप करना और ग्लोबल प्रोडक्ट्स को लाना वास्तव में एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है।

क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पर, जेटूर ने ऐसी एसयूवी पेश करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाई है जो देखने में महंगी लगती हैं, फीचर्स से भरपूर महसूस होती हैं और फिर भी कीमत के मामले में पारंपरिक प्रीमियम प्रतिद्वंद्वियों से सस्ती हैं। अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो यह "वैल्यू लग्जरी" फॉर्मूला भारत जैसे बाजारों में शानदार ढंग से काम करता है।

जेएसडब्ल्यू महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अपनी अपकमिंग प्लांट में टी2 को सीकेडी यूनिट के रूप में स्थानीय स्तर पर असेंबल करने की भी उम्मीद कर रहा है, जिससे लागत को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

और कुछ सालों में गायब हो जाने वाले इंपोर्टेड ब्रांड्स के विपरीत, जेएसडब्ल्यू इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन को अधिकांश नई कंपनियों की तुलना में बेहतर ढंग से समझता है।

टेक्नोलॉजी से भरपूर लगता है इसका केबिन

अंदर से, जेटूर टी2 मॉर्डन टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस पर पूरा ध्यान केंद्रित करती है। इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन वाले मॉडल में एक बड़ी 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो डैशबोर्ड के लेआउट पर लगभग पूरी तरह हावी है।

इसमें फिजिकल बटन न के बराबर हैं। एसी फंक्शन और कुछ कंफर्ट फीचर्स सहित ज्यादातर कंट्रोल्स टचस्क्रीन में ही इंटीग्रेटेड हैं।

संभावित फीचर्स इस प्रकार से है:

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

वायरलेस चार्जर

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पावर्ड सीटें

मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

360-डिग्री कैमरा

लेवल 2 एडीएएस

मल्टीपल टेरेन मोड्स

अगर जेएसडब्ल्यू भारत के लिए इनमें से ज्यादातर फीचर्स को बरकरार रखने में कामयाब रहता है, तो टी2 कई समान कीमत वाली एसयूवी कारों के मुकाबले बेहतर या कम से कम समान फीचर्स मिल सकता है।

प्लग इन हाइब्रिड सेटअप हो साबित हो सकता है बड़ी हाइलाइट

जेटूर टी2 के इंजन की बात करें तो, इसमें 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ा बैटरी पैक होने की उम्मीद है।

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्लग-इन-हाइब्रिड 2-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी 3-डीएचटी 7-स्पीड डीसीटी पावर 184 पीएस 156 पीएस 254 पीएस टॉर्क 290 एनएम 220 एनएम 390 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) 4-व्हील ड्राइव (4डब्लूडी)

*डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

और यह सिर्फ "फ्यूल बचाने के लिए माइल्ड हाइब्रिड" जैसा सेटअप नहीं है।

इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध टी2 वेरिएंट और टेस्ट साइकिल के आधार पर लगभग 100 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज देती है। इसका मतलब है कि कई शहरी लोग टेक्निकली इस एसयूवी को बिना ज़्यादा पेट्रोल खर्च किए रोज़ाना चला सकते हैं।

साथ ही, लंबी दूरी की यात्राओं, हाईवे ड्राइव और पहाड़ी सफर के लिए आपके पास पेट्रोल इंजन भी मौजूद है, और आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

सच कहें तो, भारत में प्लग-इन हाइब्रिड कारों को अभी भी उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना दिया जाता है। जो खरीदार अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन शहर में इलेक्ट्रिक जैसी एफिशिएंसी चाहते हैं, उनके लिए यह विकल्प बेहद सही है।

ग्लोबल लेवल पर, टी2 फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों रूपों में उपलब्ध है, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत में कौन सा वर्जन उपलब्ध होगा।

लॉन्च,संभावित कीमत और मुकाबला

मौजूदा संकेतों से पता चलता है कि जेटूर टी2 इस साल त्योहारी सीजन के आसपास भारत में लॉन्च हो सकती है। हमारा अनुमान है कि जेटूर टी2 की कीमत वेरिएंट और इंजन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर लगभग 35 लाख रुपये से 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी।

अगर जेएसडब्ल्यू इस कीमत के निचले स्तर पर पहुंचने में सफल रहता है, तो टी2 प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा सकती है।

मुकाबले की बात करें तो, हाइब्रिड पावरट्रेन के कारण जेटूर टी2 का कोई एक सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, लेकिन यह विभिन्न सेगमेंट की कई प्रीमियम एसयूवी के साथ मुकाबला करेगी। जेटूर टी2 बेस्ड एसयूवी कार का मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, जीप मेरिडियन, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से रहेगा।

कारदेखो ओपिनियन…

जेटूर टी2 में कुछ अजीब सा रोमांच है। शायद इसकी वजह इसका बेबाक बॉक्सी डिज़ाइन है। शायद यह एक सफल प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का मुख्यधारा में आना है। या शायद इसलिए कि भारतीय ग्राहक ऐसी एसयूवी को पसंद करते हैं जो दिखने में अपनी असल कीमत से कहीं ज़्यादा महंगी लगती हैं।

जो भी हो, अगर जेएसडब्ल्यू इसकी कीमत, बिक्री और आफ्टर सेल्स सर्विस को सही ढंग से संभाल लेता है, तो टी2 उन अप्रत्याशित सफलताओं में से एक बन सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।