    जीएसटी दर में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत: 72,135 रुपये तक सस्ती हुई यह एसयूवी कार

    प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 03:14 pm । स्तुति

    हुंडई ने घोषणा की है कि क्रेटा एसयूवी की नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी

    Hyundai Creta front view

    हुंडई इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार क्रेटा अब काफी सस्ती हो गई है। कारों पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब कंपनी ने घोषणा की है कि क्रेटा की प्राइस कम हो जाएगी। हुंडई टैक्स में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दे रही है, जिससे क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत कम हो जाएगी।

    क्या होगी नई प्राइस? 

    Hyundai Creta dashboard

    हुंडई ने क्रेटा एसयूवी की नई वेरिएंट-वाइज कीमत साझा नहीं की है। लेकिन, कंपनी ने यह जरूर कंफर्म किया है कि मॉडल अनुसार क्रेटा की कीमत 72,135 रुपये कम हो जाएगी। 

    हालांकि, हमें इसकी ऑफिशियल कीमत का फिलहाल इंतजार करना होगा। हमारे कैलकुलेशन के अनुसार इस गाड़ी की कीमत इतनी कम हो सकती है :-  

    हुंडई क्रेटा पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट नई प्राइस 

    हुंडई क्रेटा के बेस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट ई की कीमत 38,307 रुपये कम हो सकती है। कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हाल ही में शामिल हुए क्रेटा किंग वेरिएंट में की जाएगी, जिसकी प्राइस लगभग 61,672 रुपये (एक्स-शोरूम) कम हो जाएगी। 

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (पेट्रोल एमटी)

    वेरिएंट

    बचत (लगभग)

    38,307 रुपये 

    ईएक्स

    42,490 रुपये 

    ईएक्स (ओ) 

    44,731 रुपये 

    एस

    46,679 रुपये 

    एस (ओ) / एस (ओ) नाइट

    49,962 रुपये / 50,407 रुपये 

    एसएक्स

    53,359 रुपये 

    एसएक्स टेक 

    56,048 रुपये 

    एसएक्स प्रीमियम 

    56,358 रुपये 

    किंग 

    61,672 रुपये 

    हुंडई क्रेटा पेट्रोल ऑटोमेटिक नई कीमत :

    यदि आप क्रेटा का सीवीटी (आईविटी) या डीसीटी ऑटोमेटिक वर्जन चुनते हैं तो आप मैनुअल वर्जन के मुकाबले ज्यादा बचत कर सकते हैं। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट ईएक्स (ओ) आईविटी 49,558 रुपये सस्ता हो जाएगा, जबकि टॉप क्रेटा किंग लिमिटेड आईविटी वेरिएंट की कीमत 67,734 रुपये कम हो जाएगी।

    किंग डीसीटी वेरिएंट की कीमत लगभग 71,000 रुपये (एक्स-शोरूम) कम हो जाएगी। 

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (पेट्रोल आईविटी, पेट्रोल डीसीटी)

    वेरिएंट 

    बचत (लगभग)

    ईएक्स (ओ) आईविटी

    49,558 रुपये 

    एस (ओ) आईविटी / एस (ओ) नाइट आईविटी

    55,134 रुपये / 55,579 रुपये \+५६ + 

    एसएक्स टेक आईविटी

    61,221 रुपये 

    एसएक्स प्रीमियम आईविटी

    61,531 रुपये 

    किंग आईविटी/ किंग नाइट आईविटी 

    66,707 / 67,221 रुपये 

    किंग लिमिटेड आईविटी 

    67,734 रुपये 

    किंग डीसीटी 

    71,072 रुपये 

    हुंडई क्रेटा डीजल मैनुअल नई कीमत : 

    Hyundai Creta engine

    क्रेटा बेस मॉडल ई डीजल मैनुअल वर्जन की नई कीमत 43,748 रुपये कम हो जाएगी। जबकि, जीएसटी दरों में कटौती के बाद क्रेटा किंग डीजल वर्जन 67,134 रुपये (एक्स-शोरूम) सस्ता हो जाएगा। 

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (डीजल एमटी)

    वेरिएंट

    बचत (लगभग)

    43,748 रुपये

    ईएक्स

    47,983 रुपये

    ईएक्स (ओ)

    50,224 रुपये

    एस

    51,724 रुपये

    एस (ओ)

    55,421 रुपये

    एस (ओ) नाइट

    55,866 रुपये

    एसएक्स टेक

    61,507 रुपये

    एसएक्स प्रीमियम 

    61,817 रुपये

    किंग 

    67,134 रुपये

    हुंडई क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक नई कीमत :

    हुंडई क्रेटा के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत वेरिएंट अनुसार 55,051 रुपये से 72,135 रुपये कम हो सकती है।

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (डीजल एटी) 

    वेरिएंट 

    बचत 

    ईएक्स (ओ) एटी 

    55,051 रुपये 

    एस  (ओ) एटी 

    60,593 रुपये 

    किंग एटी 

    70,417 रुपये 

    किंग नाइट

    71,621 रुपये 

    किंग लिमिटेड एडिशन 

    72,135 रुपये 

    हुंडई क्रेटा एन लाइन नई कीमत : 

    Hyundai Creta N Line front view

    स्पोर्टी क्रेटा एन लाइन की कीमत में वेरिएंट अनुसार 63,666 रुपये से 71,238 रुपये के बीच की कटौती होगी। 

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा एन लाइन की नई कीमत

    वेरिएंट 

    बचत (लगभग)

    एन8 डीसीटी 

    63,666 रुपये 

    एन10 एमटी

    67,941 रुपये 

    एन10 डीसीटी 

    71,238 रुपये 

    कीमत में क्यों हुई है कटौती?

    Hyundai Creta N Line rear

    कारों पर जीएसटी में कटौती के साथ क्रेटा के सभी वेरिएंट पर अब एक जैसा 40% की दर से टैक्स लगेगा। इससे पहले क्रेटा को '4000 मिलीमीटर से ऊपर' और '1500 सीसी तक' इंजन वाले व्हीकल के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिस पर 28% जीएसटी और 17% कंपेनसेशन सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 45% हो गया था।

     

    पुराना टैक्स (सेस समेत)  

    नया टैक्स 

    बचत 

    पेट्रोल 

    45%

    40%

    5%

    डीजल 

    45%

    40%

    5%

    नई कीमतें कब से होगी लागू? 

    हुंडई कारों की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। 

    नोट : 

    • ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है। 

    • बताई गई बचत इंटरनल कैलकुलेशन पर आधारित है जिसमें टैक्स के अंतर को ध्यान में रखा गया है।

