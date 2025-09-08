जीएसटी दर में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत: 72,135 रुपये तक सस्ती हुई यह एसयूवी कार
प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 03:14 pm
हुंडई ने घोषणा की है कि क्रेटा एसयूवी की नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी
हुंडई इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार क्रेटा अब काफी सस्ती हो गई है। कारों पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब कंपनी ने घोषणा की है कि क्रेटा की प्राइस कम हो जाएगी। हुंडई टैक्स में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दे रही है, जिससे क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत कम हो जाएगी।
क्या होगी नई प्राइस?
हुंडई ने क्रेटा एसयूवी की नई वेरिएंट-वाइज कीमत साझा नहीं की है। लेकिन, कंपनी ने यह जरूर कंफर्म किया है कि मॉडल अनुसार क्रेटा की कीमत 72,135 रुपये कम हो जाएगी।
हालांकि, हमें इसकी ऑफिशियल कीमत का फिलहाल इंतजार करना होगा। हमारे कैलकुलेशन के अनुसार इस गाड़ी की कीमत इतनी कम हो सकती है :-
हुंडई क्रेटा पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट नई प्राइस
हुंडई क्रेटा के बेस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट ई की कीमत 38,307 रुपये कम हो सकती है। कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हाल ही में शामिल हुए क्रेटा किंग वेरिएंट में की जाएगी, जिसकी प्राइस लगभग 61,672 रुपये (एक्स-शोरूम) कम हो जाएगी।
|
जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (पेट्रोल एमटी)
|
वेरिएंट
|
बचत (लगभग)
|
ई
|
38,307 रुपये
|
ईएक्स
|
42,490 रुपये
|
ईएक्स (ओ)
|
44,731 रुपये
|
एस
|
46,679 रुपये
|
एस (ओ) / एस (ओ) नाइट
|
49,962 रुपये / 50,407 रुपये
|
एसएक्स
|
53,359 रुपये
|
एसएक्स टेक
|
56,048 रुपये
|
एसएक्स प्रीमियम
|
56,358 रुपये
|
किंग
|
61,672 रुपये
हुंडई क्रेटा पेट्रोल ऑटोमेटिक नई कीमत :
यदि आप क्रेटा का सीवीटी (आईविटी) या डीसीटी ऑटोमेटिक वर्जन चुनते हैं तो आप मैनुअल वर्जन के मुकाबले ज्यादा बचत कर सकते हैं। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट ईएक्स (ओ) आईविटी 49,558 रुपये सस्ता हो जाएगा, जबकि टॉप क्रेटा किंग लिमिटेड आईविटी वेरिएंट की कीमत 67,734 रुपये कम हो जाएगी।
किंग डीसीटी वेरिएंट की कीमत लगभग 71,000 रुपये (एक्स-शोरूम) कम हो जाएगी।
|
जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (पेट्रोल आईविटी, पेट्रोल डीसीटी)
|
वेरिएंट
|
बचत (लगभग)
|
ईएक्स (ओ) आईविटी
|
49,558 रुपये
|
एस (ओ) आईविटी / एस (ओ) नाइट आईविटी
|
55,134 रुपये / 55,579 रुपये \+५६ +
|
एसएक्स टेक आईविटी
|
61,221 रुपये
|
एसएक्स प्रीमियम आईविटी
|
61,531 रुपये
|
किंग आईविटी/ किंग नाइट आईविटी
|
66,707 / 67,221 रुपये
|
किंग लिमिटेड आईविटी
|
67,734 रुपये
|
किंग डीसीटी
|
71,072 रुपये
हुंडई क्रेटा डीजल मैनुअल नई कीमत :
क्रेटा बेस मॉडल ई डीजल मैनुअल वर्जन की नई कीमत 43,748 रुपये कम हो जाएगी। जबकि, जीएसटी दरों में कटौती के बाद क्रेटा किंग डीजल वर्जन 67,134 रुपये (एक्स-शोरूम) सस्ता हो जाएगा।
|
जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (डीजल एमटी)
|
वेरिएंट
|
बचत (लगभग)
|
ई
|
43,748 रुपये
|
ईएक्स
|
47,983 रुपये
|
ईएक्स (ओ)
|
50,224 रुपये
|
एस
|
51,724 रुपये
|
एस (ओ)
|
55,421 रुपये
|
एस (ओ) नाइट
|
55,866 रुपये
|
एसएक्स टेक
|
61,507 रुपये
|
एसएक्स प्रीमियम
|
61,817 रुपये
|
किंग
|
67,134 रुपये
हुंडई क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक नई कीमत :
हुंडई क्रेटा के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत वेरिएंट अनुसार 55,051 रुपये से 72,135 रुपये कम हो सकती है।
|
जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमत (डीजल एटी)
|
वेरिएंट
|
बचत
|
ईएक्स (ओ) एटी
|
55,051 रुपये
|
एस (ओ) एटी
|
60,593 रुपये
|
किंग एटी
|
70,417 रुपये
|
किंग नाइट
|
71,621 रुपये
|
किंग लिमिटेड एडिशन
|
72,135 रुपये
हुंडई क्रेटा एन लाइन नई कीमत :
स्पोर्टी क्रेटा एन लाइन की कीमत में वेरिएंट अनुसार 63,666 रुपये से 71,238 रुपये के बीच की कटौती होगी।
|
जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा एन लाइन की नई कीमत
|
वेरिएंट
|
बचत (लगभग)
|
एन8 डीसीटी
|
63,666 रुपये
|
एन10 एमटी
|
67,941 रुपये
|
एन10 डीसीटी
|
71,238 रुपये
कीमत में क्यों हुई है कटौती?
कारों पर जीएसटी में कटौती के साथ क्रेटा के सभी वेरिएंट पर अब एक जैसा 40% की दर से टैक्स लगेगा। इससे पहले क्रेटा को '4000 मिलीमीटर से ऊपर' और '1500 सीसी तक' इंजन वाले व्हीकल के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिस पर 28% जीएसटी और 17% कंपेनसेशन सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 45% हो गया था।
|
|
पुराना टैक्स (सेस समेत)
|
नया टैक्स
|
बचत
|
पेट्रोल
|
45%
|
40%
|
5%
|
डीजल
|
45%
|
40%
|
5%
नई कीमतें कब से होगी लागू?
हुंडई कारों की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।
नोट :
-
ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।
-
बताई गई बचत इंटरनल कैलकुलेशन पर आधारित है जिसमें टैक्स के अंतर को ध्यान में रखा गया है।