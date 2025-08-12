सिट्रोएन सी3 की कीमत में 98,000 रुपये तक की कटौती हुई, नया सी3एक्स वेरिएंट 7.91 लाख रुपये में लॉन्च

संशोधित: अगस्त 12, 2025 04:25 pm | सोनू

सिट्रोएन सी3एक्स को टॉप मॉडल शाइन पर तैयार किया गया है और इसमें क्रूज कंट्रोल व पुश बटन स्टार्ट जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं

सी3 का बेस मॉडल लाइव अब 98,000 रुपये ज्यादा सस्ता हो गया है।

फील, फील (ओ) और एक्स शाइन मैनुअल वेरिएंट की कीमत 25,000 रुपये कम हुई है।

टॉप मॉडल शाइन टर्बो ऑटोमैटिक अब 10,000 रुपये तक सस्ता हो गया है।

सी3एक्स के एक्सटीरियर अपडेट में एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लाइट और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर शामिल है।

केबिन में डैशबोर्ड पर लेदरेट फिनिश दी गई है। अन्य अपडेट में एलईडी केबिन लाइट और आगे वाली सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

नए फीचर में पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम, और 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

इंजन विकल्प में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82 पीएस) और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (110 पीएस) शामिल है।

नई कीमत 5.25 लाख रुपये से 9.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

सिट्रोएन सी3 हैचबैक की वेरिएंट लिस्ट को नए टॉप मॉडल सी3एक्स के साथ अपडेट किया गया है, जिसे टॉप वेरिएंट शाइन पर तैयार किया गया है। सी3 के नए वेरिएंट में कुछ नए फीचर और कुछ हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा, सिट्रोएन ने हैचबैक के तीनों वेरिएंट: लाइव, फील और एक्स शाइन की कीमत में कटौती भी की गई है। सी3 एक्स की बुकिंग शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी सितंबर के पहले सप्ताह से मिलनी शुरू होगी। नए वेरिएंट के बार में अधिक जानकारी देने से पहले, हम सी3 की प्राइस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर लाइव 6.23 लाख रुपये 5.25 लाख रुपये (- 98,000 रुपये) फील 6.48 लाख रुपये 6.23 लाख रुपये (- 25,000 रुपये) फील (ओ) 7.52 लाख रुपये 7.27 लाख रुपये (- 25,000 रुपये) एक्स शाइन 8.16 लाख रुपये 7.91 लाख रुपये (- 25,000 रुपये) एक्स शाइन टर्बो 9.36 लाख रुपये 9.11 लाख रुपये (- 25,000 रुपये) एक्स शाइन टर्बो एटी 10 लाख रुपये 9.90 लाख रुपये (- 10,000 रुपये)

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

सी3 के बेस मॉडल लाइव की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, जबकि फील और एक्स शाइन वेरिएंट पहले से 25,000 रुपये तक सस्ते हो गए हैं।

टॉप मॉडल शाइन टर्बो ऑटोमैटिक की प्राइस 10,000 रुपये कम हुई है।

एक्स शाइन वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा ऑप्शनल फीचर के तौर पर दिया गया है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये अतिरिक्त है।

ग्राहक हैचबैक कार के 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट्स के साथ सीएनजी किट का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसकी कीमत 93,000 रुपये अतिरिक्त है।

सी3एक्स एक्सटीरियर डिजाइन

हालांकि यह देखने में रेगुलर सी3 हैचबैक जैसी ही है, सी3एक्स आगे दी गई एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लाइट से अपनी अलग पहचान बनाती है। स्प्लिट एलईडी डीआरएल में कोई बदलाव नहीं किया गया है और स्टाइलिश बंपर पर पहले की तरह एयर डैम के चारों ओर सिल्वर फिनिश मिलना जारी है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट को भी बरकरार रखा गया है।

साइड में कोई खास बदलाव नहीं हैं, हालांकि ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर लगे हैं। कार की लंबाई तक एक मोटी बॉडी क्लेडिंग दी गई है जो इसे अच्छा लुक देती है, और रूफ रेल्स भी दी गई है। सी3एक्स में पहले की तरह 15-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे की तरफ, नए वेरिएंट होने का एकमात्र संकेत ‘सी3एक्स’ बैजिंग है, जबकि अन्य कोई बदलाव नहीं है।

सी3 पांच कलर: पर्ल व्हाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पर्ला नेरा ब्लैक, और गार्नेट रेड में आती है। इसमें दो ड्यूल-टोन कलर: पोलर व्हाइट छत के साथ कॉस्मो ब्लू एक्सटीरियर और पर्ला नेरा ब्लैक छत के साथ गार्नेट रेड एक्सटीरियर का विकल्प भी उपलब्ध है।

केबिन में हल्के-फुल्के अपडेट

केबिन की बात करें तो डैशबोर्ड पर छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत आगे वाले पेनल पर नई लेदरेट फिनिश है जो इसे ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। एसी वेंट और सेंटर कंसोल का डिजाइन पहले जैसा ही है। इसमें अब एलईडी केबिन लाइटिंग और आगे वाली सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

सी3एक्स वेरिएंट फीचर के मामले में सी3 हैचबैक के पहले से उपलब्ध शाइन वेरिएंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब इसमें पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, स्पीड लिमिटर फंक्शन के क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्ड ओआरवीएम, और ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर मिलते हैं। सेफ्टी के लिए अब इसमें 360 डिग्री कैमरा का विकल्प भी दिया गया है। अन्य फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, ऑटो एसी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और कीलेस एंट्री शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

सिट्रोएन ने सी3 हैचबैक कार को दो पेट्रोल इंजन में पेश किया है, जिनकी विशेषताएं इस प्रकार है:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 82 पीएस 110 पीएस टॉर्क 115 एनएम 205 एनएम तक गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी माइलेज 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 18.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

सिट्रोएन सी3 का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच और हुंडई एक्सटर से है। इसे मारुति वैगन आर और टाटा टियागो के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।