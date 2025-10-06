2025 महिंद्रा थार में मिलते हैं ये छह कलर ऑप्शन, तस्वीरों के जरिए डालिए इन पर एक नजर
प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2025 10:37 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी में छह कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें दो नए एक्सटीरियर शेड : टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे शामिल हैं
2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं। महिंद्रा ने इसमें दो नए कलर ऑप्शन : टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे भी शामिल किए हैं जिसके चलते इसमें अब कुल 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलते हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए महिंद्रा थार फेसलिफ्ट गाड़ी में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं :-
टैंगो रेड
बैटलशिप ग्रे
डीप फॉरेस्ट
एवरेस्ट व्हाइट
स्टेल्थ ब्लैक
डीप ग्रे
यदि आप जानना चाहते कि 2025 महिंद्रा थार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कौनसे नए डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।
फीचर और सेफ्टी
नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट कार में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ नई 10.25-इंच टचस्क्रीन, 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे फीचर दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें : महिंद्रा थार के नए और पुराने मॉडल में कितना है अंतर, जानिए यहां
पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा, और रियर वाइपर और वॉशर जैसे फीचर दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
2025 महिंद्रा थार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-
|
इंजन
|
1.5-लीटर डीजल
|
2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
2.2-लीटर डीजल
|
पावर
|
118 पीएस
|
152 पीएस
|
132 पीएस
|
टॉर्क
|
300 एनएम
|
300 एनएम (एमटी), 320 एनएम (एटी)
|
300 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
ड्राइव
|
रियर-व्हील-ड्राइव
|
4-व्हील-ड्राइव
|
4-व्हील-ड्राइव
एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
कीमत और मुकाबला
2025 महिंद्रा थार की कीमत 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यहां देखें नई महिंद्रा थार की वेरिएंट-वाइज कीमत। इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति जिम्नी से है।