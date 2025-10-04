महिंद्रा थार के नए और पुराने मॉडल में कितना है अंतर, जानिए यहां

प्रकाशित: अक्टूबर 04, 2025 11:10 am । स्तुति

नई महिंद्रा थार एसयूवी अपने प्री-फेसलिफ्ट वर्जन से ज्यादा अलग नहीं लगती है, लेकिन इसमें कई काम के कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं

महिंद्रा ने 2025 थार फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस 3-डोर ऑफ-रोडर कार में कई हल्के फुल्के कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यहां देखें नई महिंद्रा थार की वेरिएंट वाइज कीमत। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई महिंद्रा थार पुराने वर्जन से कितनी अलग है तो यहां दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन देख सकते हैं :-

आगे की डिजाइन

नई महिंद्रा थार के आगे का हिस्सा जाना पहचाना लगता है। इसमें बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है, जबकि पुराने वर्जन में ब्लैक कलर ग्रिल मिलती थी। आगे की तरफ इसमें राउंड हैलोजन हेडलैंप, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ चौड़ा आर्क, और चौड़ा फ्रंट बंपर दिया गया है। हालांकि, करीब से देखने पर आप पाएंगे कि इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल (ब्लैक यूनिट) के मुकाबले बंपर पर सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका क्लासिक बॉक्सी लेआउट साफ तौर पर नजर आता है। राइडिंग के लिए 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में 16-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। इसमें पहले की तरह ब्लैक आउटसाइड रियरव्यू मिरर, ब्लैक डोर हैंडल्स और व्हील आर्क के आसपास क्लैडिंग दी गई है।

2025 महिंद्रा थार एसयूवी में दो नए कलर ऑप्शन : बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड भी शामिल किए गए हैं। प्री-फेसलिफ्ट महिंद्रा थार में मिलने वाले रेड रेज शेड को इसमें टैंगो रेड कलर से रिप्लेस किया गया है।

पीछे की डिजाइन

नई महिंद्रा थार के पीछे का हिस्सा प्री-फेसलिफ्ट वर्जन से काफी मिलता जुलता लगता है। पीछे की तरफ इसमें फ्लैट लाइन, रेक्टेंगुलर एलईडी टेललैंप्स, और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है। हालांकि, करीब से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें स्पेयर व्हील हब कैप पर फंक्शनल पार्किंग कैमरा दिया गया है, जो कि पुराने वाले मॉडल में नहीं मिलता था। इसमें रियर बंपर पर सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, जबकि पुराने मॉडल में बंपर पर ब्लैक कलर इंसर्ट मिलते थे।

इंटीरियर

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें स्मॉल 7-इंच यूनिट की बजाए अब बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस एसयूवी कार में थार रॉक्स और एक्सयूवी700 वाला नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

कंपनी ने इसमें को-ड्राइवर और ड्राइवर साइड दोनों के लिए ए-पिलर पर ग्रैब हैंडल्स दिए हैं। इसके अलावा इसमें नया 2-पीस स्लाइडिंग फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, डोर पेनल्स पर पोजिशन किए गए विंडो अप/डाउन बटन और पीछे वाले पैसेंजर के कंफर्ट के लिए रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

फेसलिफ्ट महिंद्रा थार कार में नए 10.25-इंच इंफोटेनमेंट और रियर एसी वेंट्स के अलावा रियर वॉशर और वाइपर भी दिया गया है। इसमें मल्टी-इंफो डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग डायल, छह स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, मैनुअल एसी, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, पावर विंडो, कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें रियरव्यू कैमरा, डुअल फ्रंट एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और बिल्ट-इन रोल केज जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2025 महिंद्रा थार एसयूवी कार में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

पैरामीटर 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 2.2-लीटर डीजल पावर 150 पीएस 117 पीएस 132 पीएस टॉर्क 300 एनएम (एमटी) / 320 एनएम (एटी) 300 एनएम 300 एनएम ट्रांसमिशन ऑप्शन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) / 4-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव 4-व्हील-ड्राइव

हो सकता है कि आपको थार के ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आए। यहां जानिए महिंद्रा की ऑफ-रोडर कार थार के पुराने वर्जन को चलाकर हमारा कैसा एक्सपीरिएंस रहा।

भविष्य में महिंद्रा थार एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया जाएगा। महिंद्रा विजन टी कॉन्सेप्ट के जरिए इसकी झलक भी दिखा चुकी है।

कीमत और मुकाबला

2025 महिंद्रा थार गाड़ी की कीमत 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच रखी गई है। नई जीएसटी लागू होने से महिंद्रा की कारों को कितना फायदा मिला है जानिए यहां।

महिंद्रा थार का मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर और मारुती जिम्नी से है। यह गाड़ी हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस/ग्रैंड विटारा, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के मुकाबले अच्छा ऑफ-रोड ऑप्शन है।