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    हुंडई आई20 ब्राजील मॉडल vs भारतीय मॉडल: जानिए दोनों हैचबैक कार में क्या है अंतर

    न्यू जनरेशन हुंडई आई20 के डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं और यहां भारतीय आई20 से इसका कंपेरिजन किया गया है

    प्रकाशित: जून 16, 2026 02:29 pm । सोनू

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    Comparison: Brazil-spec i20 VS India-spec i20

    हुंडई ने नई जनरेशन की आई20 प्रीमियम हैचबैक कार से ब्राजील में पर्दा उठाया है। न्यू आई20 डिजाइन और फीचर के मामले में मौजूदा मॉडल से काफी अलग है। यह ज्यादा शार्प डिजाइन के साथ काफी बड़ी दिखती है और इसका केबिन भी फ्यूचरिस्टिक लगता है। भारत में बिकने वाली आई20 हैचबैक को 2027 में अपडेट मिलने की उम्मीद है, और जब हमें पता चल गया है कि नई आई20 कैसी होगी, तो यहां नई और मौजूदा मॉडल का कंपेरिजन करते हैं:

    डिजाइन

    आगे का डिजाइन

    न्यू जनरेशन हुंडई आई20 का डिजाइन नया है। यह आगे से पूरी तरह से नई है, जिसमें नए एलईडी हेडलैंप्स और बूमरेंग स्टाइल एलईडी डीआरएल दिए गए हैं जो एक लाइटबार से आपस में कनेक्टेड हैं। भारतीय आई20 में बड़ी ग्रिल और हेडलैंप्स में ही डीआरएल लगे हैं। नए मॉडल में बोनट एक ही यूनिट में है जो आगे वाले हिस्से तक फैला है और इसके ऊपर हुंडई लोगो दिया गया है, जो भारतीय मॉडल से अलग है।

    Hyundai i20
    Hyundai i20 Front

    साइड प्रोफाइल

    पुरानी आई20 के मुकाबले नई आई20 का लुक काफी अलग और ज्यादा शार्प है। विंडो लाइन कार के पीछे की ओर जाती है। नई आई20 में पिछे की तरफ क्वार्टर विंडो नहीं दी गई है। नीचे की तरफ ध्यान दें तो इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं, जिनमें आगे पैसिव एंट्री है, और ऑल-ब्लैक व्हील आर्क क्लेडिंग दी गई है जो इसे क्रॉसओवर जैसा लुक देती है। भारतीय आई20 में डोर पैनल पर कई कट और क्रीज हैं, जबकि नई हुंडई कार में साफ-सुथरी लाइन्स हैं।

    Hyundai i20 Brazil-spec
    India-Spec i20 Side

    पीछे का डिजाइन

    पीछे से भी नई आई20 का लुक बदला गया है और इसमें स्कवायर-ऑफ हैचबैक शेप, सिंपल लुक, पीछे की तरफ स्मूद लाइनें और सी-शेप वाले टेललैंप्स दिए गए हैं। भारतीय मॉडल में इंडिविजुअल टेललैंप्स हैं, जबकि ब्राजीलियन मॉडल में एलईडी स्ट्रिप वाले टेललैंप्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। बंपर भी नया है, जिसमें रिवर्स लाइट और पीछे फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

    Hyundai i20
    India-spec i20 Rear

    केबिन

    ब्राजील वाली हुंडई आई20 का केबिन पूरी तरह से नया है, जिसमें स्क्रीन को ड्राइवर की तरफ फेस करके लगाया गया है, जिससे यह अंदर से कॉकपिट जैसा महसूस होती है। केबिन में ग्रे और बैज ड्यूल-टोन कलर थीम के साथ एसी कंट्रोल्स के लिए नया लेआउट है, ये वर्टिकल हैं और टच-बेस्ड हैं, जबकि भारतीय आई20 में फिजिकल बटन हैं। एयर-कॉन वेंट्स को अब वर्टिकल शेप में रखा गया है, जबकि भारतीय वर्जन में ये स्मूथली इंटीग्रेटेड हैं, और सच कहें तो यह ज्यादा बेहतर लगते हैं।

    Hyundai i20
    India-spec Hyundai i20 Interior

    न्यू जनरेशन आई20 में नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और हॉर्न पेड पर मोर्स-कोड लोगो है, ऐसा ही हम वेन्यू और वरना में भी देख सकते हैं। इसके डोर हैंडल भी नए गोल शेप में हैं, जबकि भारतीय मॉडल में पारंपरिक डिजाइन वाले डोर हैंडल हैं। सीट के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है और नई आई20 में ज्यादा बैक सपोर्ट और कुशनिंग दी गई है।

    फीचर और सेफ्टी

    ब्राजील की आई20 में एक 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक 12.3-इंच टस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर, पेडल शिफ्टर्स, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं। भारतीय आई20 में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ज्यादा प्रीमियम 7-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मिलते-जुलते फीचर दिए गए हैं।

    Brazil-spec Hyundai i20 Ac Controls
    India-spec Hyundai i20 Ac Controls

    सुरक्षा की बात करें तो ब्राजील और भारत दोनों देशों की आई20 कार में 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, पीछे वाइपर और वाशर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इनके अलावा, ब्राजील वाले मॉडल में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    Brazil-spec Hyundai i20 ADAS

    एडीएएस!

    हुंडई आई20 के अंतरराष्ट्रीय और भारतीय वर्जन के बीच मुख्य अंतर लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का है। अंतरराष्ट्रीय वर्जन में यह फीचर दिया गया है, जबकि भारतीय वर्जन में इस सेगमेंट में यह फीचर मिलने की संभावना कम है।

    इंजन

    हुंडई आई20 के ब्राजील और भारतीय मॉडल दोनों में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा, ब्राजील मॉडल में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड फ्लेक्स फ्यूल इंजन जबकि भारतीय वर्जन में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है।

    India-spec Hyundai i20 Engine

    यहां देखिए आई20 के भारतीय मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / सीवीटी

    6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    83 पीएस (एमटी) / 88 पीएस (सीवीटी)

    120 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    न्यू हुंडई आई20 को भारत में 2027 के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है। यहां इसकी कीमत करीब 6.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

    मौजूदा हुंडई आई20 का मुकाबला टाटा अल्ट्रोज, मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा जैसी प्रीमियम हैचबैक कार से है। नया जनरेशन मॉडल आने के बाद यह ज्यादा शानदार और फीचर से भरपूर विकल्प बन जाएगी।

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