2026 टाटा पंच vs मारुति स्विफ्ट: एसयूवी कार खरीदें या हैचबैक कार? जानिए यहां
टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट कार का सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन इनकी कीमत एक जैसी है
प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 05:01 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
भारत में इन दिनों कई कंपनियां 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम कीमत वाली माइक्रो एसयूवी कार पेश कर रही हैं, जिसके बाद अब ग्राहकों को सस्ती कार के कुछ अतिरिक्त ऑप्शन मिल गए हैं। इस प्राइस रेंज में टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट दो सबसे बड़े नाम हैं। स्विफ्ट लंबे समय से फन-टू-ड्राइव हैचबैक चाहने वाले खरीददारों की पहली पसंद रही है, वहीं पंच ने एसयूवी जैसे डिजाइन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, फीचर से भरपूर केबिन और मजबूत सेफ्टी फीचर के साथ अपनी अलग पहचान बनाई है।
अगर आप 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप इन दोनों कार के बीच कंफ्यूज हों। आपकी मदद के लिए हमने टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:
कीमत
|
टाटा पंच
|
मारुति स्विफ्ट
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
5.6 लाख रुपये से 10.55 लाख रुपये
|
5.79 लाख रुपये से 8.8 लाख रुपये
-
जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, पंच की शुरुआती कीमत स्विफ्ट से करीब 20,000 रुपये कम है।
-
जैसे-जैसे आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, पंच और महंगी होती जाती है और हैचबैक कार से करीब 1.7 लाख रुपये ज्यादा महंगी हो जाती है।
हालांकि अतिरिक्त कीमत पर आपको पंच में कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
|
डिस्काउंट:
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नई पंच की तुलना में अब स्विफ्ट पुरानी है, और डिस्काउंट के लिए मोलभाव की गुंजाइश होगी। वहीं पंच गाड़ी पर आपको कोई बड़ा डिस्काउंट मिलने की संभावना नहीं है। हम आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करने की सलाह देते हैं।
साइज
|
मॉडल
|
टाटा पंच
|
मारुति स्विफ्ट
|
लंबाई
|
3876 मिलीमीटर (+16 मिलीमीटर)
|
3860 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1742 मिलीमीटर (+7 मिलीमीटर)
|
1735 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1615 मिलीमीटर (+95 मिलीमीटर)
|
1520 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2445 मिलीमीटर (-5 मिलीमीटर)
|
2450 मिलीमीटर
|
बूट स्पेस
|
366 लीटर (+101 लीटर)
|
265 लीटर
-
टाटा पंच स्विफ्ट से 16 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 7 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है।
-
इसकी ऊंचाई स्विफ्ट से 95 मिलीमीटर तक अधिक है।
-
स्विफ्ट के व्हीलबेस में 5 मिलीमीटर का एडवांटेज है।
-
वहीं पंच का बूट स्पेस थोड़ा बड़ा है।
कुल मिलाकर, ये दोनों साइज के मामले में काफी समान हैं लेकिन इनका बॉडी स्टाइल अलग-अलग है। अगर आपको एसयूवी स्टाइल ज्यादा पसंद है तो हमने नई पंच का मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से कंपेरिजन भी किया है।
|
नोट
अगर आप पंच सीएनजी वर्जन लेते हैं तो भी आपको इस्तेमाल करने लायक 210 लीटर बूट स्पेस मिलता है। स्विफ्ट सीएनजी के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि इसका टैंक पूरे बूट को घेर लेता है।
इंजन
|
मॉडल
|
टाटा पंच
|
मारुति स्विफ्ट
|
इंजन
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल
|
1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 3-सिलेंडर पेट्रोल
|
1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
पावर
|
88 पीएस
|
73.5 पीएस
|
120 पीएस
|
82 पीएस
|
69.75 पीएस
|
टॉर्क
|
115 एनएम
|
103 एनएम
|
170 एनएम
|
112 एनएम
|
101.8 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी (नया)
|
6-स्पीड एमटी
|
5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड एमटी
-
पंच और स्विफ्ट दोनों में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। हालांकि पंच का इंजन थोड़ा ज्यादा आउटपुट देता है।
-
पंच में आपको ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है, जो स्विफ्ट के इंजन से करीब 50 प्रतिशत अधिक आउटपुट देता है।
-
आपको दोनों कार में सीएनजी का विकल्प मिलता है। हालांकि पंच के साथ सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन का फायदा मिलता है।
फीचर
|
फीचर
|
टाटा पंच
|
मारुति स्विफ्ट
|
ऑटो एलईडी हेडलैंप
|
✅
|
✅
|
एलईडी फॉगलैंप
|
✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
|
✅
|
एलईडी टेललैंप
|
✅
|
✅
|
व्हील
|
16-इंच अलॉय व्हील
|
15-इंच अलॉय व्हील
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
❌
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
✅
|
❌
|
इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
10.25-इंच टचस्क्रीन
|
9-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
7-इंच डिस्प्ले
|
एमआईडी के साथ एनालॉग डायल्स
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅
|
✅
|
साउंड सिस्टम
|
8-स्पीकर साउंड सिस्टम
|
6 स्पीकर साउंड सिस्टम
|
ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
|
✅
|
❌
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
ऑटोमैटिक
|
ऑटोमैटिक
|
कीलेस एंट्री
|
✅
|
✅
|
सनरूफ
|
हां, सिंगल-पैन
|
No
|
आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
❌
|
पेडल शिफ्टर
|
✅ (केवल ऑटोमैटिक)
|
❌
|
मल्टी-ड्राइव मोड
|
✅
|
❌
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
✅
|
❌
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
एयरबैग
|
6
|
6
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
❌
|
पीछे डिफॉगर
|
✅
|
✅
|
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
|
✅
|
❌
-
फीचर लिस्ट की बात करें तो पंच कई अतिरिक्त फीचर्स के साथ एक सेगमेंट ऊपर की कार लगती है।
-
पंच में बेहतर इंफोटेनमेंट, ज्यादा स्पीकर, एक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेडल शिफ्टर व आर्मरेस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
सुरक्षा के लिए पंच में टीपीएमएस और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनका स्विफ्ट में अभाव है।
कारदेखो की राय
2026 टाटा पंच और मारुति सुजुकी स्विफ्ट दोनों 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करती है, ऐसे में फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी कार में क्या चाहते हैं। अगर आप एक फन-टू-ड्राइव हैचबैक कार लेना चाहते हैं जो भरोसेमंद हो और चलाने में कोई परेशानी न हो, तो स्विफ्ट आपके लिए सही है।
हालांकि नई टाटा पंच में अब ‘पंच’ मिलता है। मॉडर्न डिजाइन, ढेर सारे फीचर और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ-साथ सीएनजी एएमटी कॉम्बिनेशन अब इसे यूनीक बनाता है। कागजों में टाटा पंच लगभग सभी मामलों में स्विफ्ट से बेहतर है और इस कंपेरिजन में साफ तौर पर यह हमारी पसंद है।
आप 2026 टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट में से कौनसी कार लेना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।
यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस