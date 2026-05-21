2026 होंडा जेडआर-वी कल लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

प्रकाशित: मई 21, 2026 07:06 pm । सोनू

होंडा अपनी नई एसयूवी कार जेडआर-वी को भारत में कल लॉन्च करेगी। इसे कंपनी के लाइनअप में सबसे ऊपर पोजिशन किया जाएगा और इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। नई होंडा जेडआर-वी में क्या कुछ खास मिलेगा, आइए जानते हैं आगे:

एक्सटीरियर

नई जेडआर-वी में होंडा की जानी-पहचानी डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें कुछ बारीक एलिमेंट्स और क्लासी स्टाइल है। आगे की तरफ एसयूवी कार में स्पोर्टी लुक के साथ हेक्सागोनल ग्रिल, पतले एलईडी हेडलैंप्स, और राउंड-ऑफ बंपर दिया गया है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां से ये काफी संतुलित नजर आती है। यहां इसमें 18.इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, एक शार्क फिन एंटीना और ग्लॉस ब्लैक क्लेडिंग दी गई है, जो इसे थोड़ा स्पोर्टी लुक देती है।

पीछे की तरफ इसमें एक रूफ स्पॉइलर और एलइडी टेललाइट दी गई है जो सिटी जैसी ही है, जबकि बंपर पर एक सिल्वर एप्लिक, ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स और मोटी ग्लॉस ब्लैक क्लेडिंग भी दी गई है।

केबिन

अंदर भी शानदार और क्लासी लुक है। इसमें अपराइट डैशबोर्ड के साथ एक फ्री-स्टेंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एसी वेंट्स के चारों ओर जाली जैसा पेटर्न और सिंपल सेंटर कंसोल है, जिसमें पारंपरिक गियरशिफ्टर की जगह बटनों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ग्लॉस ब्लैक इनसर्ट के साथ स्पोर्टी थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिलता है।

जेडआर-वी के अंतरराष्ट्रीय वर्जन में कई केबिन थीम का विकल्प दिया गया है, जिनमें ब्राउन, ब्लैक और ग्रे थीम शामिल है, और अब यह देखना है कि भारत में इनमें से कौनसी केबिन थीम मिलती है।

फीचर और सेफ्टी

नई जेडआर-वी में एक 12.स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, 9.इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड और एपल कारप्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे पावर एडजस्टेबल सीटें, और एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्ज जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 11 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं।

नोट: जेडआर-वी के इस जनरेशन मॉडल को 2023 में यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 4.स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

इंजन

भारत में होंडा जेडआर-वी को एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में पेश किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 184 पीएस टॉर्क 315 एनएम गियरबॉक्स ई-सीवीटी

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

कंपनी की फ्लैगशिप कार होने के नाते, जेडआर-वी की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जा सकता है। इसका मुकाबला जीप मेरिडियन, फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, और स्कोडा कोडिएक से रहेगा।