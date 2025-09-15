जीएसटी दर में कटौती का असर: बीएमडब्ल्यू और मिनी कारें सस्ती हुईं, कीमत 13.6 लाख रुपये तक कम हुई

115 Views

प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 02:25 pm । सोनू

Write a कमेंट

कीमत कटौती के अलावा, बीएमडब्ल्यू ग्रुप आसान फाइनेंस प्लान और एश्योर्ड बायबैक ऑफर भी दे रही है

जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमत में 13.6 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है, जिसमें मिनी कार भी शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जब नई जीएसटी दर लागू होगी। इसके अलावा कंपनी ने अपने नए ‘बीएमडब्ल्यू स्मार्ट फाइनेंस’ प्लान के तहत ग्राहकों के लिए आसान फाइनेंस विकल्प भी पेश किए हैं। इस बारे में अधिक जानने से पहले, आइए कारों की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:

मॉडल वेरिएंट वर्तमान कीमत नई कीमत (22 सितंबर 2025 से लागू) अंतर बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे 218आई एम स्पोर्ट 46.90 लाख रुपये 45.30 लाख रुपये (-) 1.6 लाख रुपये 218आई एम स्पोर्ट प्रो 48.90 लाख रुपये 47.20 लाख रुपये (-) 1.7 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस 320एलडी एम स्पोर्ट 65.30 लाख रुपये 61.75 लाख रुपये (-) 3.55 लाख रुपये 330एलआई एम स्पोर्ट 63.90 लाख रुपये 60.45 लाख रुपये (-) 3.45 लाख रुपये 330एलआई एम स्पोर्ट 50 जाहरे 64 लाख रुपये 60.55 लाख रुपये (-) 3.45 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस 530एलआई एम स्पोर्ट 76.50 लाख रुपये 72.35 लाख रुपये (-) 4.15 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस 740डी एम स्पोर्ट 1.92 करोड़ रुपये 1.82 करोड़ रुपये (-) 10 लाख रुपये 740आई एम स्पोर्ट 1.89 करोड़ रुपये 1.79 करोड़ रुपये (-) 10 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एक्स1 एक्स1 एसड्राइव18आई एम स्पोर्ट 52.40 लाख रुपये 50.60 लाख रुपये (-) 1.8 लाख रुपये एक्स1 एसड्राइव18डी एम स्पोर्ट 55.90 लाख रुपये 52.15 लाख रुपये (-) 3.75 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एक्स3 एक्स3 एक्सड्राइव20डी एम स्पोर्ट 78.30 लाख रुपये 73.10 लाख रुपये (-) 5.2 लाख रुपये एक्स3 एक्सड्राइव20 एम स्पोर्ट 76.30 लाख रुपये 71.20 लाख रुपये (-) 5.1 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एक्स5 एक्स5 एक्सड्राइव30डी 1.02 करोड़ रुपये 95.50 लाख रुपये (-) 6.8 लाख रुपये एक्स5 एक्सड्राइव30डी एम स्पोर्ट प्रो 1.15 करोड़ रुपये 1.07 करोड़ रुपये (-) 8 लाख रुपये एक्स5 एक्सड्राइव40आई एम स्पोर्ट प्रो 1.13 करोड़ रुपये 1.05 करोड़ रुपये (-) 8 लाख रुपये एक्स5 एक्सड्राइव 40आई 10,030,000 93.60 लाख रुपये (-) 6.70 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एक्स7 एक्स7 एक्सड्राइव40आई एम स्पोर्ट 1.34 करोड़ रुपये 1.25 करोड़ रुपये (-) 9 लाख रुपये एक्स7 एक्सड्राइव40डी डीपीई 1.34 करोड़ रुपये 1.25 करोड़ रुपये (-) 9 लाख रुपये एक्स7 एक्सड्राइव40डी एम स्पोर्ट 1.38 करोड़ रुपये 1.29 करोड़ रुपये (-) 9 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एम340आई एम340आई एक्सड्राइव 78.20 लाख रुपये 73.95 लाख रुपये (-) 4.25 लाख रुपये एम340आई एक्सड्राइव 50 जाहरे 76.90 लाख रुपये 72.75 लाख रुपये (-) 4.15 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू जेड4 जेड4 एम40आई 92.90 लाख रुपये 87.90 लाख रुपये (-) 5 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एम2 एम2 1.06 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये (-) 5.75 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एम4 एम4 कॉम्पिटिशन 1.61 करोड़ रुपये 1.52 करोड़ रुपये (-) 8.70 लाख रुपये एम4 सीएस 1.89 करोड़ रुपये 1.78 करोड़ रुपये (-) 10.2 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एम5 एम5 2.05 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये (-) 4.3 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू एम8 एम8 2.52 करोड़ रुपये 2.38 करोड़ रुपये (-) 13.6 लाख रुपये एक्सएम एक्सएम 2.60 करोड़ रुपये 2.54 करोड़ रुपये (-) 6 लाख रुपये

बीएमडब्ल्यू एम8 की कीमत में सबसे ज्यादा 13.6 लाख रुपये की कटौती की गई है, इसके बाद बीएमडब्ल्यू एम4 सीएस की कीमत में 10.2 लाख रुपये की कटौती हुई है। बीएमडब्ल्यू के अन्य प्रमुख मॉडल जैसे 7 सीरीज और एक्स7 की कीमत में क्रमश: 10 लाख रुपये और 9 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। बीएमडब्ल्यू की लोकप्रिय कार जैसे 3 सीरीज और 5 सीरीज पर भी भारी छूट मिल रही है, इनकी कीमतों में 4.15 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।

मिनी

मॉडल वेरिएंट वर्तमान कीमत नई कीमत (22 सितंबर 2025 से लागू) अंतर मिनी कूपर एस एसेंशियल पैक 46.20 लाख रुपये 43.70 लाख रुपये (-) 2.5 लाख रुपये क्लासिक पैक 51.95 लाख रुपये 49.15 लाख रुपये (-) 2.8 लाख रुपये फेवर्ड पैक 55 लाख रुपये 52 लाख रुपये (-) 3 लाख रुपये जेसीडब्ल्यू पैक 57.50 लाख रुपये 54.40 लाख रुपये (-) 3.1 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

मिनी कूपर एस की बात करें तो इसके जेसीडब्ल्यू पैक वाले वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 3.1 लाख रुपये तक की कटौती गई है।

लग्जरी कार पर नया टैक्स स्लैब क्या है?

जीएसटी 2.0 के तहत लग्जरी कार पर नया टैक्स स्लैब इस प्रकार है:

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित) नई जीएसटी दर बचत 4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता तक 45% तक (28% जीएसटी + 17% सेस) 40% 5% एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता के ज्यादा) 50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस) 40% 10%

आप इस लिंक पर क्लिक करके लग्जरी और हाइब्रिड कार पर नई जीएसटी रेट के बारे में विस्तार से देख सकते हैं।

यह भी पढ़ें: सब-4 मीटर कार पर नई जीएसटी दर

बीएमडब्ल्यू स्मार्ट फाइनेंस

बीएमडब्ल्यू ने अपनी कारों को और अधिक सुलभ बनाने के लिए आसान फाइनेंस विकल्प भी पेश किए हैं। इनमें से एक बुलेट प्लान है, जिसमें आपको 12 ईएमआई की जगह 11 ईएमआई देनी है, और बाकी बैलेंस उसी वर्ष की आखिरी ईएमआई में एडजस्ट कर दिया जाता है। ये उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिन्हें साल के आखिर में इंसेटिव या बोनस के रूप में अतिरिक्त आमदनी होती है। समार्ट फाइनेंस के तहत अन्य विकल्प बलून पेमेंट प्लान है, जो लोन अवधि के दौरान ईएमआई कम करता है, और बाकी बची राशि को आखिरी पेमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है।

कंपनी अपने ग्राहकों को एक सुनिश्चित बायबैक वैल्यू भी दे रही है, जिससे निवेश सुरक्षित और अप्रभावित रहेगा। चुनिंदा बीएमडब्ल्यू और मिनी मॉडल के लिए ब्याज दर 6.75 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप बीएमडब्ल्यू या मिनी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो हम नई जीएसटी रेट लागू होने तक, यानी 22 सितंबर 2025 तक इंतजार करने की सलाह देते हैं। कम कीमतों के साथ अब कई कारें ज्यादा वैल्यू फोर मनी प्रोडक्ट बन गई हैं।